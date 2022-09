Même si le mari de Nikita Padhi, étudiante à l’Université de Windsor, vit à une demi-heure de là dans le Michigan, les options limitées pour traverser la frontière l’ont obligée à payer plus qu’elle ne s’attendait à rentrer chez elle.

À tout le moins, Padhi dit qu’elle paie 140 $ en taxi aller-retour depuis l’école de Windsor, en Ontario. au centre-ville de Detroit où son mari vient la chercher. C’est un prix élevé par rapport au service d’autobus public de Windsor – qui facturait 10 $ aller-retour – à travers le tunnel Detroit-Windsor. Mais le service n’est pas disponible.

Le Tunnel Bus de Transit Windsor, qui, selon la société, est le seul service de transport en commun transfrontalier en Amérique du Nord, était une option accessible et abordable pour de nombreux habitants de Windsor qui traversent les États-Unis. Le service est suspendu en raison du COVID-19 depuis mars 2020 et la société a déclaré que le bus restera inactif tant que certaines mesures de vaccination resteront en place.

“Je ne voyage pas souvent parce que le coût vient entre les deux”, a déclaré Padhi, ajoutant que son mari est leur seule source de revenus en ce moment.

“J’aimerais avoir d’autres options où je ne pense pas beaucoup à cela [cost] et je peux voyager quand je veux.”

Au départ, Pradhi espérait que le service Tunnel Bus reprendrait, mais son espoir s’estompe car l’itinéraire reste en pause pour son 30e mois.

Étant donné que son mari a un visa canadien expiré et que Padhi n’a pas de voiture, la seule façon pour elle de traverser la frontière est d’utiliser un taxi.

Le prix élevé du taxi limite la fréquence à laquelle elle rentre chez elle, a déclaré Padhi.

L’année dernière, elle a fait la navette entre Windsor et Détroit entre 12 et 15 fois. Voici la ventilation et la comparaison des coûts :

Trajets aller-retour en taxi : 1 680 $ à 2 100 $ à 70 $ par trajet.

Tunnel Bus : 120 $ à 150 $ à 5 $ par trajet.

En ce qui concerne le covoiturage, Padhi a déclaré que le moment ne correspond pas toujours à son emploi du temps.

Le Tunnel Bus est-il mort ?

Tyson Cragg, directeur exécutif de Transit Windsor, a déclaré à CBC News que le Tunnel Bus n’a pas été retiré, mais reste en pause en raison des mesures COVID-19 continues à la frontière.

“Si nous pouvions le faire fonctionner aujourd’hui, nous le ferions fonctionner”, a déclaré Cragg.

Le service de transport en commun a déclaré que tant qu’il restera obligatoire pour les personnes entrant au Canada de soumettre un formulaire via ArriveCAN et de présenter une preuve de vaccination, le Tunnel Bus ne sera pas ressuscité.

Selon Cragg, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déclaré à l’entreprise que si elle souhaite exploiter la route transfrontalière, elle est responsable de renvoyer immédiatement aux États-Unis les passagers qui n’ont pas satisfait aux exigences obligatoires de la COVID-19.

Une note de service accrochée à la principale gare routière du centre-ville de Transit Windsor indique que le Tunnel Bus sera suspendu à compter du 19 mars 2020. Outre le Tunnel Bus, Transit Windsor a repris le service complet à partir du 4 septembre 2022. (Jennifer La Grassa/CBC)

Mais, Cragg a déclaré que cela pourrait entraîner des retards. Alors que le service renvoyait toujours les personnes dans leur pays d’origine si elles oubliaient des documents de voyage essentiels, comme des passeports, Cragg a déclaré que c’était un événement rare.

“Une grande partie de nos usagers sont des personnes âgées, ce sont des personnes potentiellement à faible revenu. ArriveCAN compte sur vous pour avoir un téléphone intelligent ou un type d’appareil pour rentrer au Canada, les gens n’ont pas ça”, a-t-il déclaré. .

Si ArriveCAN reste permanent, Cragg a déclaré que l’entreprise devrait envisager de s’y adapter.

Dans un courriel à CBC News, l’ASFC a déclaré que Transit Windsor est responsable du retour des voyageurs aux États-Unis s’ils “ne répondent pas aux critères d’entrée et/ou ne soumettent pas leurs informations via ArriveCAN”.

Pour les voyageurs qui n’ont pas de téléphone intelligent ou de données mobiles, l’ASFC a déclaré que les gens peuvent soumettre un formulaire à l’aide de n’importe quel appareil ou demander de l’aide à leur famille et à leurs amis. Le voyageur doit ensuite s’assurer qu’il a une copie de son formulaire ArriveCAN, a déclaré l’ASFC.

L’ASFC a déclaré que 90 % des personnes qui entrent au Canada en utilisant les frontières terrestres remplissent ArriveCAN.

“Vraiment pas d’autre option”

“C’est vraiment décourageant que Transit Windsor ait décidé de ne pas reprendre le service”, a déclaré Anahita Jamali Rad, membre organisateur principal du groupe de défense Activate Transit Windsor-Essex.

“Il n’y a vraiment pas d’autre option, il n’y a pas de navette, pas de ferry, toutes les autres options sont beaucoup plus chères et beaucoup moins accessibles.”

Anahita Jamali Rad est l’un des principaux membres organisateurs du groupe de défense Activate Transit Windsor-Essex. Elle dit que Transit Windsor pourrait envisager d’embaucher une personne supplémentaire pour s’assurer que les gens ont rempli ArriveCAN et sur leur téléphone. (Jennifer La Grassa/CBC)

Bien que Jamali Rad comprenne les défis d’ArriveCAN, ils ont déclaré qu’une option consiste pour Transit Windsor à embaucher une autre personne qui peut vérifier que l’exigence est remplie.

Avant la pandémie, Cragg a déclaré que le Tunnel Bus n’était pas un service très demandé et coûtait de six à sept pour cent du budget de fonctionnement. Il a déclaré que cela représentait 2%, soit plus de 203 000 trajets, de leur achalandage global en 2019.

Cragg a déclaré que la société n’avait pas beaucoup entendu le public vouloir le récupérer. À l’heure actuelle, il a déclaré qu’ils envisageaient d’en faire un service pour des événements spéciaux, où l’entreprise sait qui voyage à l’avance et leurs exigences remplies.

“Je sympathise complètement avec ceux qui ont eu le service dans le passé et qui ne l’ont plus à leur disposition”, a-t-il déclaré.