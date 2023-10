« Pour voir ce que font les femmes scientifiques en Inde… »

Le membre du Congrès américain Richard McCormick a récemment exprimé son admiration pour The Vaccine War de Vivek Agnihotri lors d’une réception organisée en l’honneur du ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar.

Le film très attendu de Vivek Ranjan Agnihotri et Pallavi Joshi, The Vaccine War, a été diffusé et a reçu un accueil enthousiaste du public en Inde et dans le monde entier.

Le récit puissant et le sujet stimulant du film ont trouvé un écho auprès du public du monde entier. Le film a notamment reçu un vote de confiance important de la part d’une personnalité politique éminente aux États-Unis. Richard McCormick, un membre du Congrès américain originaire de Géorgie, a récemment exprimé son admiration pour The Vaccine War lors d’une réception organisée en l’honneur du ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar.





S’adressant aux médias sociaux, Vivek Ranjan Agnihotri a écrit : « Le membre du Congrès américain de Géorgie, le Dr Richard Mccormick, fait l’éloge de #TheVaccineWar lors de la réception organisée pour S. Jaishankar. « Grâce à la « guerre des vaccins », j’ai vu ce que les femmes scientifiques en Inde ont fait… # TheVaccineWar – l’histoire des grandes réalisations de l’Inde atteint les décideurs politiques. »

Alors que le film continue de faire des vagues dans le monde du cinéma, sa capacité à initier des conversations importantes et à recueillir le soutien de voix influentes témoigne de son importance dans le paysage sociopolitique actuel. Qu’il s’agisse de souligner comment des scientifiques indiens ont sauvé le pays en temps de crise ou de souligner avec quel courage les femmes scientifiques se sont mises en quatre, le film s’est ouvert par le bouche à oreille, comme tous les films de Vivek Ranjan Agnihotri. Le film gagne lentement et régulièrement les cœurs et laisse sa marque.

« The Vaccine War » présente Nana Patekar, Sapthami Gowda, Raima Sen, Anupam Kher et Pallavi Joshi comme personnages principaux et le film racontera l’histoire de la période de crise au cours de laquelle l’Inde a développé le vaccin. Produit par Pallavi Joshi et I Am Buddha, le film sort en hindi, tamoul et telugu le 28 septembre 2023.