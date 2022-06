Pour vaincre Boebert, certains démocrates du Colorado modifient leur inscription

Dans l’Utah, plutôt que de soutenir un démocrate dans un État fortement républicain, 57 % des délégués à la convention démocrate de l’État, dont Jenny Wilson, maire de Salt Lake City et démocrate le plus puissant de l’État, ont approuvé Evan McMullin, un ancien officier de la CIA et un républicain anti-Trump. Il mène une campagne indépendante difficile contre le sénateur Mike Lee, un républicain qui a initialement travaillé pour contester la victoire de M. Biden.

Dans le Colorado, une constellation de petits groupes politiques ont vu le jour pour s’opposer à la réélection de Mme Boebert avant la primaire de la semaine prochaine, tels que Rural Colorado United et le Better Than Boebert PAC, formé par Joel Dyar, un organisateur communautaire libéral à Grand Junction. , et James Light, un promoteur républicain aisé qui a aidé à créer la méga station de ski Snowmass dans les années 1970.

« Jan. 6 a été le point de rupture pour moi », a déclaré M. Light. « Je n’ai pu aller nulle part avec le parti national, alors j’ai soutenu Don Coram. »