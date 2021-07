Pour une voiture d’occasion, quel âge est trop vieux ? Voici l’âge idéal, selon les experts automobiles

Le prix moyen d’une voiture d’occasion a grimpé en flèche depuis le début de la pandémie, selon les données du site de ressources automobiles Edmunds. En mai 2020, le prix moyen payé par les consommateurs pour une voiture d’occasion était de 20 923 $. Un an plus tard, il était de 25 091 $, soit un bond d’environ 20 %. « « Élevé » n’est pas le bon mot pour décrire le changement que nous observons d’un mois à l’autre », déclare Ivan Drury, directeur principal des connaissances chez Edmunds. « Peut-être ‘inouï’. »

Scotty Reiss, fondateur de A Girls Guide to Cars, est à la recherche d’un voiture d’occasion . « Je dois acheter quelque chose pour ma fille, qui est en deuxième année à l’université », dit-elle. « Elle vit en dehors du campus et elle a besoin d’une voiture. »

Acheter une voiture qui n’a que quelques années , par rapport à celui qui a dix ans, présente des avantages, dit Reiss. « Il n’a pas eu l’usure du moteur et de l’intérieur », dit-elle. « Il a aussi probablement une technologie plus récente. Des choses comme Apple CarPlay et une caméra de recul. Il peut avoir des capteurs de stationnement. Certaines de ces fonctionnalités premium, sur une voiture de 10 ans, vous ne les trouverez peut-être pas. »

« Je pense que le sweet spot [for used cars] est âgé de 3 à 4 ans avec 30 000 à 40 000 milles », dit Reiss.

Cela ne signifie pas qu’une voiture qui est plus âgée que le sweet spot de 3 à 4 ans est toujours un mauvais achat. Si un vieille voiture a été bien entretenu, il est possible que ce soit un bon achat pour vous.

« Si vous cherchez quelque chose qui soit un pis-aller d’ici un an lorsque vous envisagez d’acheter une nouvelle voiture, ce n’est peut-être pas une mauvaise chose d’acheter une voiture à 3 000 $ ou 4 000 $ avec 100 000 milles dessus, » dit Reiss.

Assurez-vous simplement qu’il n’a pas des milliers et des milliers de dollars de réparations nécessaires. Vous devriez vérifier quelles pièces ont été remplacées et celles qui n’ont pas été remplacées, et depuis combien de temps, ainsi que combien il vous en coûtera pour effectuer les réparations que vous pourriez prévoir. Les manuels de voiture indiqueront ce qui doit être remplacé à quel nombre de kilomètres parcourus.

« Si vous dépensez plus de 4 000 $ par an en maintenance, vous devriez probablement chercher un peu plus loin et trouver quelque chose qui n’aura pas besoin de 4 000 $ par an en maintenance », déclare Reiss.