Pour une meilleure nuit de sommeil, essayez de manger davantage de ces aliments, disent les chercheurs

Les fruits et légumes sont un élément important d’une alimentation équilibrée – ainsi que d’un sommeil équilibré.

Une nouvelle étude finlandaise a examiné l’impact de la consommation de fruits et légumes chez les adultes finlandais sur la durée du sommeil.

La recherche a pris en compte les données de l’étude National FinHealth 2017, qui a porté sur 5 043 adultes de plus de 18 ans.

Ces répondants ont déclaré leur consommation alimentaire ainsi que leurs habitudes de sommeil, ces dernières étant comparées selon trois catégories de sommeil : court, normal et long.

Par rapport aux dormeurs normaux, les dormeurs courts consommaient 37 grammes de fruits et légumes de moins par jour, tandis que les dormeurs longs en consommaient 73 grammes de moins par jour.

L’étude a conclu qu’il existe « un schéma cohérent dans lequel les écarts par rapport à la durée normale du sommeil sont associés à une diminution » [fruit and vegetable] consommation. »

Ces résultats suggèrent la nécessité de « prendre en compte les habitudes de sommeil dans les interventions diététiques », ont ajouté les chercheurs.

« Des recherches supplémentaires, notamment des études longitudinales, sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces associations », note l’étude.

Le co-auteur de l’étude, Timo Partonen, MD, professeur-chercheur à l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être (THL) à Helsinki, en Finlande, a réagi à ses conclusions lors d’une conversation avec Fox News Digital.

Dormir moins de sept heures par nuit ou plus de neuf heures par nuit était associé à une consommation réduite de fruits et légumes, a-t-il noté.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que le manque de sommeil coïncide avec une alimentation malsaine », a déclaré Partonen. « Cela signifie que les programmes de surveillance du poids doivent également prêter attention aux habitudes de sommeil… car cela peut ruiner ou favoriser les résultats. »

Même si l’étude a pris en compte le chronotype de chaque personne (classification des personnes comme « lève-tôt » ou « oiseau de nuit »), l’impact de ce trait sur le lien entre la durée du sommeil et la consommation de fruits et légumes était « minime », a déclaré le chercheur.

Partonen a identifié cette étude comme étant « transversale de par sa conception », ce qui signifie que les chercheurs n’ont pas été en mesure d’analyser de « relations causales ».

Sur la base de ces résultats, les gens devraient manger plus de fruits et de légumes quotidiennement pour mieux dormir, a-t-il recommandé.

« Le sommeil, la nutrition et l’activité physique forment une unité », a-t-il déclaré. « Un changement positif dans l’un d’entre eux se reflète dans un changement positif dans les deux autres. »

La diététiste Erin Palinski-Wade, basée au New Jersey, a également réagi à ces résultats, déclarant à Fox News Digital qu’il n’est « pas surprenant qu’augmenter votre consommation alimentaire de fruits et légumes puisse améliorer à la fois la qualité et la quantité du sommeil ».

Elle a ajouté : « Les fruits et légumes contiennent une variété de nutriments qui peuvent favoriser un sommeil sain. Certains fruits, comme les cerises acidulées et les bananes, contiennent de la mélatonine, une hormone qui régule le cycle veille-sommeil. »

La consommation de ces fruits peut augmenter les niveaux de mélatonine dans le corps, ce qui favorisera un meilleur sommeil et une meilleure qualité, selon la diététiste.

Adopter une alimentation riche en fruits et légumes peut également contribuer à augmenter l’apport en antioxydants, a-t-elle déclaré, ce qui peut réduire le stress oxydatif et l’inflammation dans le corps.

Le sommeil peut s’améliorer à mesure que ces facteurs diminuent, a ajouté Palinski-Wade.

Les légumes-feuilles foncés comme les épinards et le chou frisé sont de bonnes sources de magnésium, un nutriment qui peut également aider à favoriser le sommeil, a déclaré la diététiste.

« Il a été démontré que les régimes pauvres en magnésium augmentent le risque d’insomnie. Il est donc logique qu’un régime riche en magnésium puisse améliorer le sommeil », a-t-elle ajouté.

Les fruits et légumes comme les épinards et les tomates contiennent également un acide aminé appelé tryptophane, qui est un « précurseur de la sérotonine », un neurotransmetteur impliqué dans la production de mélatonine et aidant à la régulation du sommeil, selon Palinski-Wade.

« En augmentant votre apport alimentaire en tryptophane, vous pouvez favoriser la relaxation et améliorer votre endormissement et votre sommeil », a-t-elle déclaré.