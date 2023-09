Pour une Libye divisée, les inondations désastreuses sont devenues un cri de ralliement en faveur de l’unité

TRIPOLI, Libye (AP) — Zahra el-Gerbi ne s’attendait pas à beaucoup de réponse à sa collecte de fonds en ligne, mais elle a estimé qu’elle devait faire quelque chose après la mort de quatre de ses proches dans les inondations qui ont décimé la ville de Derna, dans l’est de la Libye. Elle a lancé un appel aux dons pour les personnes déplacées par le déluge.

Dans la première demi-heure qui a suivi son partage sur Facebook, la nutritionniste clinique basée à Benghazi a déclaré que des amis et des inconnus promettaient déjà un soutien financier et matériel.

«C’est pour les besoins de base comme les vêtements, la nourriture et le logement», a expliqué el-Gerbi.

Pour de nombreux Libyens, le chagrin collectif suscité par les plus de 11 000 morts s’est transformé en un cri de ralliement en faveur de l’unité nationale dans un pays ravagé par 12 ans de conflit et de division. En retour, la tragédie a accru la pression sur les principaux hommes politiques du pays, considérés par certains comme les architectes de la catastrophe.

Le pays riche en pétrole est divisé entre administrations rivales depuis 2014, avec un gouvernement internationalement reconnu à Tripoli et une autorité rivale à l’est, où se trouve Derna. Tous deux sont soutenus par des mécènes internationaux et des milices armées dont l’influence dans le pays a explosé depuis le soulèvement du Printemps arabe soutenu par l’OTAN qui a renversé le dirigeant autocratique Mouammar Kadhafi en 2011. De nombreuses initiatives menées par les Nations Unies pour combler le fossé ont échoué.

Aux premières heures du 11 septembre, deux barrages dans les montagnes au-dessus de Derna ont éclaté, projetant un mur d’eau de deux étages dans la ville et emportant des quartiers entiers vers la mer. Au moins 11 300 personnes ont été tuées et 30 000 autres déplacées.

Une vague de soutien à la population de Derna a suivi. Les habitants des villes voisines de Benghazi et Tobrouk ont ​​proposé d’héberger les déplacés. À Tripoli, à environ 1 450 kilomètres à l’ouest, un hôpital a déclaré qu’il effectuerait des opérations gratuites pour tous les blessés lors des inondations.

Ali Khalifa, un employé d’une plateforme pétrolière de Zawiya, à l’ouest de Tripoli, a déclaré que son cousin et un groupe d’autres hommes de son quartier avaient rejoint un convoi de véhicules en direction de Derna pour participer aux opérations de secours. Même l’équipe de scouts locale a participé, a-t-il déclaré.

Ce sentiment était partagé par Mohamed al-Harari, 50 ans.

« La blessure ou la douleur de ce qui s’est passé à Derna a blessé toute la population, de l’ouest de la Libye au sud et à l’est de la Libye », a-t-il déclaré.

La catastrophe a donné lieu à de rares cas de coopération entre les administrations adverses pour aider les personnes touchées. Pas plus tard qu’en 2020, les deux parties étaient engagées dans une guerre totale. Les forces du général Khalifa Hifter ont assiégé Tripoli au cours d’une campagne militaire ratée d’un an pour tenter de s’emparer de la capitale, tuant des milliers de personnes.

« Nous avons même vu des commandants militaires arriver à Derna de la coalition militaire alliée de Tripoli, en signe de soutien », a déclaré Claudia Gazzini, analyste principale de la Libye à l’International Crisis Group.

Mais la distribution de l’aide dans la ville a été très désorganisée, avec des quantités minimes de fournitures atteignant les zones touchées par les inondations dans les jours qui ont suivi la catastrophe.

Dans tout le pays, la catastrophe a également mis en lumière les lacunes du système politique libyen fracturé.

Alors que les jeunes et les volontaires se précipitaient pour aider, « il y avait une sorte de confusion entre les gouvernements de l’Est et de l’Ouest » sur ce qu’il fallait faire, a déclaré Ibrahim al-Sunwisi, un journaliste local de la capitale Tripoli.

D’autres ont imputé la responsabilité de la rupture des barrages aux responsables gouvernementaux.

Un rapport d’une agence d’audit de l’État publié en 2021 indiquait que les deux barrages n’avaient pas été entretenus malgré l’allocation de plus de 2 millions de dollars à cet effet en 2012 et 2013. À l’approche de la tempête, les autorités ont informé la population, y compris celle des zones vulnérables. – rester à l’intérieur.

« Tous les responsables sont responsables », a déclaré Noura el-Gerbi, journaliste et militante née à Derna et également cousine d’el-Gerbi, qui a lancé un appel aux dons en ligne. « Le prochain déluge sera sur eux. »

Cette tragédie fait suite à une longue série de problèmes nés de l’anarchie qui règne dans le pays. Plus récemment, en août, des combats sporadiques ont éclaté entre deux milices rivales dans la capitale, tuant au moins 45 personnes, rappelant l’influence qu’exercent des groupes armés voyous à travers la Libye.

Sous pression, le procureur général libyen al-Sediq al-Sour a déclaré vendredi que les procureurs ouvriraient un dossier sur l’effondrement des deux barrages et enquêteraient sur les autorités de Derna, ainsi que sur les gouvernements précédents.

Mais les dirigeants politiques du pays ont jusqu’à présent détourné leurs responsabilités. Le Premier ministre du gouvernement libyen de Tripoli, Abdul-Hamid Dbeibah, a déclaré que lui et ses ministres étaient responsables de l’entretien des barrages, mais pas des milliers de morts causées par les inondations.

Par ailleurs, le président de l’administration de l’Est de la Libye, Aguila Saleh, a déclaré que les inondations étaient tout simplement une catastrophe naturelle sans précédent. « Ne dites pas : ‘Si seulement nous avions fait ceci, si seulement nous avions fait cela' », a déclaré Saleh lors d’une conférence de presse télévisée.

Lorsque l’opération de sauvetage et de récupération à Derna sera terminée, d’autres tâches ardues nous attendent. On ne sait toujours pas comment les autorités libyennes vont reloger une grande partie de sa population et reconstruire.

El-Gerbi, qui a depuis fermé la page de dons pour encourager les gens à donner directement au Croissant-Rouge, a déclaré que deux de ses oncles étaient en route de Derna à Benghazi, et que des dizaines de milliers d’autres pourraient faire le même voyage.

« Ils n’ont pas de travail, ils ne savent pas où vivre, ni même quoi manger », a-t-elle déclaré.

___

Jeffery a contribué à ce rapport depuis Londres.

Hazem Turkia et Jack Jeffery, Associated Press