Pour une fois, Apple et Samsung ne sont pas les deux premiers fournisseurs mondiaux de smartphones

Principaux points à retenir Xiaomi a dépassé Apple en termes de ventes mensuelles de smartphones pour la première fois en août 2024.

Le succès de Xiaomi est attribué au fait qu’il propose une large gamme d’appareils abordables sur les marchés en développement.

La croissance de l’entreprise est favorisée par une innovation plus lente dans les téléphones phares et par des améliorations dans son implémentation Android.











Samsung imite le design d’un iPhone, Apple vole une fonctionnalité d’un Galaxy et les deux géants technologiques restent perpétuellement numéro 1 et 2 des ventes de smartphones dans le monde. C’est le monde dans lequel nous vivons.

Jusqu’à ce mois-ci, c’est-à-dire selon une rapport de Counterpoint Research (via /u/MishaalRahman). Xiaomi, dont le Xiaomi 14 Ultra pourrait être le meilleur téléphone avec appareil photo au monde, a dépassé Apple en termes de volume de ventes mensuelles en août pour la première fois depuis 2021.

Bien que le fabricant basé à Pékin soit à juste titre connu pour ses appareils haut de gamme, son émergence comme l’une des marques à la croissance la plus rapide de l’année dernière provient en grande partie de vastes offres de milieu et d’entrée de gamme, renforcées par des sous-marques axées sur la valeur, Redmi et Poco.









La stratégie gagnante de Xiaomi à l’échelle mondiale

Vendre plus d’appareils à moindre coût sur les marchés émergents

Compte tenu de sa large gamme de modèles relativement abordables, le récent succès de Xiaomi est d’autant moins surprenant que les principales régions du pays, notamment l’Inde, l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est, ont connu une reprise économique depuis le début de l’année 2024. Samsung et Apple sont peut-être toujours les leaders incontournables dans les pays riches, mais des décisions d’achat pragmatiques sur les marchés en développement signifient que des entreprises comme Xiaomi devraient continuer à enregistrer de bons résultats dans le monde entier.

Source : Xiaomi Mi





Le ralentissement relatif de l’innovation en matière de smartphones au cours des deux dernières années a également contribué à sa conquête de parts de marché dans le milieu de gamme. Des mises à jour générationnelles moins significatives peuvent entraîner un ralentissement de la rotation des propriétaires dans les segments de marché de pointe, ce qui ralentit la croissance des appareils les plus chers. Et même si Xiaomi n’est peut-être pas à la pointe de l’intelligence artificielle et des fonctionnalités les plus innovantes, elle continue d’élargir son écosystème et de relier les appareils entre eux, tout en affinant et en améliorant considérablement l’efficacité et le développement de son implémentation Android HyperOS récemment repensée.

Quel téléphone Xiaomi devriez-vous acheter ?

Malheureusement, les clients américains continueront de passer à côté des meilleurs produits de Xiaomi. L’interdiction américaine de la société a été levée en mai 2021, mais elle n’a pas encore pris de mesures pour faire une percée sur le marché américain des smartphones. Vous pouvez y trouver des tablettes Xiaomi intéressantes, comme l’excellente Redmi Pad Pro et la tablette compacte Redmi Pad SE 8.7mais les smartphones de Xiaomi et de ses sous-marques ne voient pas et ne verront probablement pas de lancements aux États-Unis (ou de prise en charge de bande de fréquence appropriée) dans un avenir proche.