Pour une drag queen de Plainfield, son inspiration est Mister Rogers – Shaw Local

Pour l’interprète de drag show Summer Kornfeind, l’inspiration principale derrière sa performance à l’heure du conte n’était pas RuPaul ou les anciens de “Drag Race” tels que Shangela dans “Dancing with the Stars”, mais un personnage nettement moins audacieux : Mister Rogers.

“J’ai grandi avec Mister Rogers et ‘Reading Rainbow'”, a déclaré Kornfeind. “C’est ce que je veux imiter [in my shows]: Comment pouvons-nous rendre cela amusant et apprendre un nouveau livre ? Faire en sorte que les enfants et les parents s’enthousiasment pour les livres, c’est vraiment cool.

Kornfeind, qui vit à Plainfield et porte le nom de scène Candi Forest, s’est décrite comme une “reine du camp”. Elle a dit qu’elle participait à des émissions pour adultes, mais qu’elle embrassait également les aspects les plus idiots et les plus loufoques de la scène qui peuvent être appréciés par tous les âges.

Les artistes qui ont parlé avec Shaw Local News Network ont ​​décrit une variété de raisons pour lesquelles ils se sont lancés dans la drague, soit comme une extension de leur identité queer, soit comme un moyen de jouer sur leurs forces en tant qu’artiste.

“Pour moi, tout dépend de ce que je peux faire pour faire rire les gens quand je suis là-haut”, a déclaré Kornfeind. Elle aimait les opportunités «transformatrices» derrière le drag, ce qui pouvait signifier Mother Goose ou un dinosaure autant qu’un danseur burlesque.

Jacob Welch a déclaré que son spectacle au Jerry’s Sandwiches à Lincoln Square, “Jerry Tales”, implique un brunch en tête-à-tête, de l’art à gratter et des animaux en ballon. Bien que Welch ait déclaré qu’il était tombé amoureux de “Mrs. Doubtfiring” et étant un animateur pour enfants, il a également souligné l’expérience positive que le public familial a avec son émission.

Spectacles de dragsters en banlieue Joel Filmore, à droite, également connu sous le nom de Moana Lotte, avec le co-animateur Dymond Calloway, de Chicago, vérifie le microphone dans les coulisses avant de se produire lors de “The Dollhouse: A Drag ReVue” le samedi 3 décembre 2022, au Martini Chambre à Elgin. (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

“Ces enfants passent le meilleur moment”, a déclaré Welch, qui passe par Ginger Forest lors de l’exécution. « Les enfants voient notre confiance, et cela leur donne confiance. C’est vraiment important.

Joel Filmore, professeur clinicien à la Northern Illinois University qui se produit au Martini Lounge à Elgin sous le nom de scène Moana Lotte, a déclaré qu’il était utile de présenter des modèles positifs queer à un public plus jeune, en particulier à ceux qui ont déjà commencé à remettre en question leur sexualité. .

“J’ai commencé [doing drag] avant que ça s’appelle drag, avant que je sache que c’était drag », a déclaré Filmore, ajoutant qu’il avait commencé à se maquiller à l’âge de 13 ans. « Nous ne parlions pas de ces choses quand j’étais enfant. Je pensais que j’étais jolie et je me suis habillée en secret, mais je pensais que Dieu avait fait une erreur.

Filmore s’est décrit comme un “enfant de théâtre” et a découvert le drag – “un match fait au paradis” – lorsqu’il a déménagé à Grand Rapids, Michigan, à l’âge de 18 ans. depuis 1988.

“J’adore jouer”, a déclaré Filmore, décrivant son spectacle Martini Lounge comme un mélange de comédie stand-up et de travail de foule. « Je ne suis pas là pour être en talons sans raison. Je suis là pour divertir.