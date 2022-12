Pour un Whodunit bien fait, ne manquez pas ce superbe mystère sur Prime Video

Pourquoi quelqu’un tue-t-il quelqu’un ? Le détective fictif Atticus Pünd pose cette question dans l’intrigante série policière britannique Meurtres de pie avant d’y répondre en se basant sur sa propre expérience de résolution de crimes en tant que star d’une série à succès de livres de mystère. “Je peux penser à quatre raisons,” dit-il. “Peur, envie, colère et désir.”

Cela ne restreint pas beaucoup les suspects dans le cas du créateur de Pünd, l’auteur Alan Conway, qui subit une chute mortelle peu de temps après avoir remis son dernier roman tant attendu Magpie Murders à son éditeur. Il semble que personne n’aimait l’écrivain épineux et impudent, joué par Conleth Hill (Lord Varys dans Game of Thrones). Pas son fils ou son jeune amant méprisé, qui vient d’être expulsé du manoir de campagne de Conway dans le Suffolk. Pas sa sœur, qui en veut aux personnages de “perdant grotesque” que son frère fonde clairement sur elle. Certainement pas le collègue écrivain en colère qui prétend que Conway l’a plagié.

Commencez à tordre votre Moustache de guidon Hercule Poirot, vous avez beaucoup de motifs potentiels et d’indices à méditer ici. Et une fois que vous avez été aspiré dans les six épisodes spirituels et pleins de suspense Série Chef-d’œuvre PBS également en streaming maintenant sur Amazon Prime Video, vous ne voudrez peut-être pas appliquer votre matière grise à autre chose.

Vous voyez, ce n’est pas seulement Conway qui meurt dans ce méta-mystère de voyage dans le temps basé sur le Livre à succès 2016 du même nom par Anthony Horowitz. Le format histoire dans une histoire suit également les événements du roman de Conway Magpie Murders lui-même, qui voit la décapitation d’un Sir Magnus Pye, un citadin riche et répugnant dans les années 1950 avec ses propres ennemis. Vous obtenez plus d’un mystère pour le prix d’un ici, avec une narration impressionnante entrelacée reliant de manière transparente les chronologies parallèles et de plus en plus croisées.

Le chevauchement comprend des acteurs qui remplissent une double fonction dans les récits passés et présents, et la vanité fonctionne bien pour renforcer les motifs récurrents. L’interprète qui joue le fils de Conway de nos jours, par exemple, joue également le fils de Pye dans Conway’s Magpie Murders – et tous deux détestent leurs pères. L’acteur qui joue la sœur de Conway décrit également la sœur de Pye dans le récit des années 50 – et tous deux ont des griefs importants contre leurs frères.

L’éditeur de Conway, Charles Clover, est sûr que l’auteur est mort de sa propre volonté (il a été une note de suicide après tout). Mais alors que la rédactrice en chef de Conway, Susan Ryeland, cherche le dernier chapitre manquant de Magpie Murders, elle commence à soupçonner le contraire.

Heureusement que le courageux Pünd est sorti des pages des romans de Conway et dans l’imagination de Ryeland afin qu’il puisse la conseiller alors qu’elle passe d’éditeur à détective amateur. Comprendre comment et pourquoi Conway est mort pourrait conduire Ryeland au manuscrit MIA afin que son employeur Clover Books puisse offrir le dernier ouvrage de son auteur à succès aux lecteurs désireux de résoudre un autre mystère de Pünd. “Un polar sans solution… ça ne vaut même pas le papier sur lequel il ne sera pas imprimé”, déplore-t-elle.

Pünd (Tim McMullan, Patrick Melrose) et l’ambitieux Ryeland (la toujours merveilleuse Lesley Manville de Phantom Thread et le film émouvant de Mike Leigh Another Year) forment une formidable équipe d’enquêteurs alors qu’ils se frayent un chemin à travers Londres et Saxby-on-Avon du milieu du XXe siècle, un charmant village fictif où les voisins se saluent poliment dans une rue principale bordée de fleuristes et de boutiques d’antiquités pittoresques. C’est aussi une ville de sombres secrets enfouis et le site du meurtre sanglant de Sir Magnus Pye dans le roman Magpie Murders de Conway.

Si tout cela semble un peu déroutant, une force de la série, habilement dirigée par Peter Cattaneo (The Full Monty), est la façon dont elle parvient à circuler entre les chronologies, souvent de manière très créative. Dans une scène, par exemple, Pünd et son assistant atteignent une bifurcation dans leur voiture des années 1950, quand qui passe dans sa petite voiture de sport rouge pour nous ramener dans le présent ? Susan Ryland.

Le passé et le présent se font également écho dans les thèmes : les relations parents-enfants, la mortalité, la tromperie et la cruauté. “Tout dans la vie fait partie d’un schéma”, dit Atticus Pünd à son acolyte sombre dans Magpie Murders. Je vous laisse le soin d’enquêter sur ceux qui s’appliquent.