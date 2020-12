Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump quittent Air Force One après leur arrivée à West Palm Beach, en Floride, le 23 décembre 2020 (Crédit: Erin Scott / The New York Times)

La déclaration annonçant la dernière série de grâces présidentielles a été officiellement attribuée à l’attaché de presse de la Maison Blanche, mais elle était hérissée des griefs profonds du président Donald Trump.

Son ami et conseiller de longue date Roger Stone, selon le communiqué, «a été traité de manière très injuste» par les procureurs. Son ancien président de campagne, Paul Manafort, «est l’une des victimes les plus importantes de ce qui s’est révélé être peut-être la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire américaine».

En se plaignant de «l’inconduite du procureur», cependant, Trump semblait parler autant de lui-même que de ses alliés. Dans la vague de 49 grâces et commutations émises cette semaine, il a accordé la clémence à une foule de menteurs condamnés, de politiciens véreux et de criminels de guerre tueurs d’enfants, mais la ligne directrice était un président qui se considérait comme une victime des forces de l’ordre et utilisait son pouvoir. pour riposter.

Qu’importe que Trump se présente comme un champion de «la loi et l’ordre». Il a été en guerre contre le système de justice pénale, du moins lorsqu’il s’agit de lui-même et de ses amis. Et donc, en ces derniers jours au pouvoir, il utilise le seul pouvoir quasi absolu dévolu à la présidence pour réécrire la réalité de son mandat en essayant de discréditer les enquêtes sur lui et ses compatriotes et même en absoudre les autres auxquels il semble s’identifier. à cause de ses propres rencontres avec les autorités.

À certains égards, bien sûr, c’est la concession que Trump a autrement refusé d’émettre, une reconnaissance tacite qu’il a vraiment perdu les élections du 3 novembre. Voilà le genre de mesures de clémence qu’un président prendrait peu de temps avant de quitter ses fonctions.

Mais cela représente aussi un dernier exercice de pouvoir colérique d’un président qui perd sa capacité à façonner les événements chaque jour qui passe, une déclaration de pertinence alors même que Trump affronte la fin de sa domination sur la capitale nationale.

Au cours des sept semaines qui ont suivi les élections, il a crié à maintes reprises qu’il avait en fait gagné pour être renvoyé par pratiquement tous les tribunaux et autorités électorales qui avaient examiné ses fausses affirmations, qui ont également été rejetées par son propre procureur général.

Il a exigé que le Congrès réécrive le projet de loi annuel sur les dépenses militaires afin de préserver les noms des bases honorant les généraux confédérés pour que les deux parties l’ignorent et adoptent massivement la mesure, mettant en place le premier veto de sa présidence.

Il tente également de devenir tardivement un acteur du programme de secours contre le coronavirus qu’il a presque ignoré jusqu’à ce qu’il ait déjà passé les deux chambres lors de grands votes bipartisans avec le soutien de sa propre administration et des dirigeants républicains. Ce faisant, il a démontré qu’il pouvait encore causer le chaos dans la dernière partie de son mandat au détriment des Américains qui pourraient désormais se passer d’aide cette saison de Noël, même s’il n’était pas clair qu’il serait en mesure d’imposer sa volonté à la résultat final.

Alors que le pouvoir lui échappe inexorablement, le président vaincu trouve que son autorité de pardon est la seule arme qu’il peut déployer sans aucun contrôle. Il s’agit du plus royal des pouvoirs conférés à un président par la Constitution, un pouvoir entièrement à sa discrétion, ne nécessitant aucune confirmation du Congrès ou des tribunaux et ne peut être annulé.

D’autres présidents ont été critiqués pour l’avoir utilisé pour des alliés politiques, en particulier George Bush, qui a épargné une demi-douzaine de collègues dans l’enquête Iran-Contra, et Bill Clinton, qui a accordé la clémence à son propre demi-frère, un ancien partenaire commercial et l’ancien. époux d’un donateur majeur.

Mais peu, voire aucun, ont utilisé leur pouvoir de pardon pour attaquer le système de la même manière que Trump.

Selon les directives du ministère de la Justice, les pardons ne sont normalement même pas envisagés jusqu’à cinq ans après qu’un demandeur a purgé sa peine et sont «accordés en reconnaissance de l’acceptation par le demandeur de la responsabilité du crime et de la bonne conduite établie».

Mais un président n’a pas à suivre ces directives, et Trump, réputé pour son mépris ou son ignorance des normes, a largement renoncé au processus du ministère de la Justice pour examiner les demandes de clémence, les traitant dans de nombreux cas non comme des actes de pardon mais comme des affirmations de justification.

Outre Stone et Manafort, le président a gracié cette semaine trois autres personnalités reconnues coupables d’avoir menti dans l’enquête sur la Russie menée par l’avocat spécial Robert Mueller. Ils ont reçu une grâce similaire le mois dernier pour Michael Flynn, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, et faisaient tous partie d’un effort plus large visant à effacer ce qu’il a appelé une enquête de «canular».

Les critiques ont accusé Trump d’utiliser son pouvoir pour entraver la justice en récompensant les alliés qui ont entravé l’enquête contre lui.

« Les pardons de ce président sont ce que vous attendez si vous donniez le pouvoir de grâce à un chef de la mafia », a écrit Andrew Weissmann, un lieutenant de Mueller, sur Twitter.

Certains rédacteurs de la Constitution s’inquiètent justement d’un tel scénario. George Mason a fait valoir qu’un président «ne devrait pas avoir le pouvoir de pardonner, car il peut fréquemment pardonner des crimes qui lui ont été conseillés».

Les critiques de Trump ont suggéré que ses pardons pourraient équivaloir à une obstruction à la justice, notant que Trump suspendait régulièrement la perspective de pardons au moment où Manafort, par exemple, subissait des pressions pour coopérer avec les enquêteurs.

Lors de l’audience de confirmation en 2019 pour William Barr, dont le dernier jour en tant que procureur général était mercredi, le sénateur Patrick J. Leahy, D-Vt., L’a interrogé à ce sujet.

«Pensez-vous qu’un président pourrait légalement délivrer une grâce en échange de la promesse du destinataire de ne pas l’incriminer?» A demandé Leahy.

« Non, » répondit Barr. «Ce serait un crime.»

Certains démocrates ont cherché à restreindre le pouvoir de grâce de Trump. Le représentant Steve Cohen du Tennessee a présenté une loi l’année dernière pour interdire au président de se pardonner, ainsi que sa famille, les membres de son administration ou les employés de campagne. Le sénateur Christopher S. Murphy du Connecticut a même appelé à retirer le pouvoir de grâce de la Constitution.

Dans un nouveau livre, Robert F.Bauer, ancien avocat à la Maison Blanche du président Barack Obama et haut conseiller du président élu Joe Biden, et Jack L.Goldsmith, ancien avocat principal du ministère de la Justice dans l’administration du président George W. Bush, a proposé de modifier la loi sur la corruption pour rendre illégal le recours aux pardons pour corrompre des témoins ou entraver la justice.

Manafort et Stone n’étaient pas les seuls bénéficiaires du pardon présidentiel de Trump pour avoir des liens personnels avec lui ou ses amis. Il a gracié Charles Kushner, le père de Jared Kushner, le gendre de Trump, effaçant une condamnation qui avait longtemps rongé la famille. Charles Kushner a plaidé coupable d’évasion fiscale, de dons de campagne illégaux et de falsification de témoins et a passé plus d’un an en prison.

L’aîné Kushner a mis en place son beau-frère, qui coopérait à l’enquête, en engageant une prostituée pour le séduire, puis en envoyant une cassette de l’acte à sa femme, la propre sœur de Charles Kushner. Il a été poursuivi par Chris Christie, un avocat américain à l’époque et plus tard le gouverneur du New Jersey. Christie, une amie de Trump, a précédemment qualifié les actions de Kushner de «répugnantes» et de «dégoûtantes», mais a refusé de commenter le pardon cette semaine.

Trump, qui a promis dans sa campagne de 2016 de «drainer le marais», a également gracié quatre anciens membres du Congrès républicains reconnus coupables de corruption, y compris le premier membre de la Chambre à l’avoir approuvé pour le poste de président, Chris Collins, qui a appelé son fils avec un conseil sur les actions d’initié de la pelouse de la Maison Blanche.

Le président a gracié un ancien directeur de campagne et un neveu par mariage du sénateur Rand Paul, R-Ky., Un allié clé. Il a gracié quatre sous-traitants de sécurité de Blackwater, l’entreprise fondée par Erik Prince, le frère de sa secrétaire à l’éducation, Betsy DeVos.

Trump fait peu d’efforts pour cacher le fait que ses pardons vont aux personnes ayant des relations, même en mentionnant dans ses annonces qui les a recommandés. Un homme gracié pour cybercriminalité mercredi a été soutenu par Isaac Perlmutter, le président de Marvel Entertainment et un ami de Trump de son club Mar-a-Lago en Floride.

Sept condamnés pour toxicomanie bénéficiant de la clémence cette semaine ont été recommandés par Alice Marie Johnson, une précédente récipiendaire de la grâce portée à l’attention de Trump par Kim Kardashian West. Cinq bénéficiaires de la clémence avaient le soutien de Pam Bondi, qui a été avocate pour Trump lors de son procès de destitution au Sénat cette année.

Deux étaient des associés de Conrad M. Black, l’ancien baron des médias et ami de Trump, qui a lui-même reçu une grâce pour fraude et obstruction à la justice en 2019, un an après avoir écrit un livre flatteur sur le président.

Outre le lien avec le Cabinet, les quatre entrepreneurs de Blackwater ont été défendus par Pete Hegseth, un animateur de Fox News et un partisan franc de Trump qui a eu une influence auprès du président dans le passé.

Les quatre entrepreneurs ont été condamnés après que les enquêteurs ont déterminé qu’il s’agissait d’une attaque non provoquée qui a tué 17 civils irakiens en 2007, dont des femmes et des enfants non armés. La version de la Maison Blanche de ce qui s’est passé a passé sous silence les événements macabres.

«Lorsque le convoi a tenté d’établir un blocus en dehors de la« Zone verte », la situation est devenue violente, ce qui a entraîné des morts et des blessés malheureux de civils irakiens», indique le communiqué de grâce.

Paul R. Dickinson Jr., un avocat qui a représenté cinq familles irakiennes dans un procès, a offert une description plus horrible dans une série de messages Twitter indignés après les grâces, décrivant entre autres comment Ali Kinani, un garçon de 9 ans, a reçu une balle dans la tête alors qu’il voyageait en voiture.

«Son père a ouvert la porte après avoir vu du sang sur la fenêtre – et le cerveau d’Ali est tombé sur le trottoir entre les pieds de son père», a écrit Dickinson.

Dans l’histoire des pardons, il serait difficile de trouver des parallèles pour cela. Les présidents évitent généralement de pardonner aux tueurs d’enfants non récalcitrants, si pour aucune autre raison que cela serait normalement considéré comme politiquement radioactif.

Mais Trump a adopté pour politique de défier les idées reçues et de redéfinir ce qu’il considère être la justice. Il a soutenu qu’il corrige les torts d’un système d’application de la loi qui, selon lui, lui a également fait du tort. Et il a même discuté du pardon des membres de sa famille ou de lui-même.

À moins de quatre semaines de son mandat, il aura peut-être encore plus à dire sur la question.

