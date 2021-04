Mais surtout, elle pensa à son père et à la façon dont ils avaient rêvé de ce jour, avant que le virus ne pénètre dans leur maison. Se souvenant de lui depuis sa chaise d’hôpital à Bagdad la semaine dernière, Amer a fondu en larmes.

En Irak, l’arrivée des vaccins contre le coronavirus ces dernières semaines avait donné aux personnels médicaux l’espoir qu’une sortie de la pandémie était possible. Au lieu de cela, la charge de travail atteint son maximum. Le ministère de la Santé du pays a enregistré 7 817 nouveaux cas jeudi, près d’un niveau record, les responsables de la santé prévoyant que le nombre quotidien augmenterait alors que le programme de vaccination irakien bégayerait et que les mesures de prévention telles que le port de masques et la distanciation sociale ne sont souvent respectées que vaguement, voire pas du tout. .