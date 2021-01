Les mariages de Bollywood jouent un rôle important dans la détermination des tendances de la mode nuptiale de la saison. Les célébrités sont une source d’inspiration pour les futures mariées, qui se lancent ensuite à la recherche de lehengas et de saris similaires. Les boutiques et les détaillants font le plein de styles similaires pour apaiser la mariée à la mode. La mode de mariage des célébrités suscite beaucoup de curiosité, les photos des mariés devenant virales sur les réseaux sociaux.

Mais si vous recherchez l’inspiration nuptiale du dernier mariage de Bollywood, Varun Dhawan et Natasha Dalal, soyez prêt à être déçu. Le couple n’a rien servi de nouveau au nom de la mode de mariage. C’est un peu surprenant, étant donné que Natasha elle-même est une créatrice avec beaucoup de beaux lehengas annoncés sur son site Web.

Natasha portait un lehenga or pâle recouvert de broderies à deux tons d’argent et d’or. Varun a choisi un sherwani blanc cassé fortement brodé de Manish Malhotra avec un soupçon de bleu poudre dans son saafa.

Varun et Natasha publient leur mariage à Alibaug.

Tout d’abord, la tendance beige / argent / or en sourdine / rose clair est devenue un peu dépassée. Les mariages indiens sont connus pour leur dynamisme et ce serait bien si la tenue de la mariée reflétait cela. La pandémie a freiné les célébrations et les événements flashy, mais un peu de couleur peut sûrement remonter le moral.

Si vous êtes fan de tons subtils, il y a toujours un moyen de se démarquer en tant que mariée plutôt que de ressembler à un autre invité au mariage. Le couturier Sabyasachi nous a montré quelle magie peut être créée avec une nuance de rose pâle en concevant le lehenga nuptiale d’Anushka Sharma. L’actrice ressemblait à un rêve dans la teinte romantique de son mariage de jour.

Sonam Kapoor, Priyanka Chopra et Deepika Padukone ont choisi des nuances de rouge audacieuses pour leurs pheras et chacune était absolument magnifique dans leur look de mariée. Leurs lehengas de mariage ont déclenché des tendances alors que les mariées exigeaient quelque chose de similaire de la part de leurs créateurs de trousseaux.

Le dernier mariage de célébrités avant celui de Varun Dhawan était celui de Gauahar Khan. Peu de gens ont été impressionnés par ses tenues, mais ses styles et ses créations n’étaient sûrement pas banals. L’actrice obtient des points pour avoir courageusement pris des risques lors de son mariage, une occasion où vous voulez être sous votre meilleur jour.

En espérant que le prochain mariage de Bollywood nous servira des looks mode à jaillir.