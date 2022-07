Pour un cinéma d’art et d’essai vénéré, une saison d’agitation hors écran

Depuis plus de deux décennies, le Jacob Burns Film Center dans le comté de Westchester est une réussite éclatante : une oasis pour les cinéphiles attirés par les offres du cinéma d’art et d’essai et le panache de ses dirigeants, membres et visiteurs de premier plan.

Ron Howard siège à son conseil d’administrationcomme l’a fait Steven Spielberg. Jonathan Demme, également ancien membre du conseil d’administrationa dirigé une série de films au centre, situé dans un théâtre historique de style mission espagnole dans la ville qui a été rénové à un coût considérable.

À une époque où les maisons d’art et les théâtres commerciaux semblent constamment menacés, le Burns Center à but non lucratif a prospéré, ajoutant des écrans et élargissant son ambition en ouvrant un laboratoire d’arts médiatiques et en développant plus tard un “Culture créative» programme pour les cinéastes émergents.