Pour un bonheur instantané, prenez un livre et sortez

Il n’y a qu’une poignée de choses non négociables quand il s’agit de lire en plein air : crème solaire, hydratation, répétition. Vous ne voulez pas vous lever et voir des étoiles – celles-ci appartiennent entre les couvertures. De plus, le lecteur poli laisse les haut-parleurs à la maison. Personne ne veut entendre votre playlist Jimmy Buffett, même à Key West.

Cet été, le New York Times a envoyé des photographes sur les plages, les parcs, les cours et les cafés à travers le pays – de New York à Minneapolis en passant par Seattle – pour documenter notre intrépide tradition de profiter des mots et de la nature en même temps. Leurs photos rappellent la magnificence et la magie de cette combinaison.