Pour Trey Urwiler et Batavia, le simple fait de retourner sur le terrain pour les entraînements est « un gros problème » – Shaw Local

BATAVIA – Lorsque Trey Urwiler a pris le terrain de football lundi au lycée de Batavia pour un entraînement de conditionnement, cela ne correspondait probablement pas à la sensation des lumières du vendredi soir.

Néanmoins, c’était une super sensation.

« Le simple fait d’être sur le terrain est un gros problème pour nous », a déclaré Urwiler, un receveur senior en hausse et recrue du nord de l’Illinois. « Être ensemble, c’est génial. Bien que ce ne soit que du conditionnement et que ce ne soit pas la meilleure chose à faire, les entraîneurs ont trouvé un moyen de rendre cela amusant et compétitif. »

Les Bulldogs ont terminé leur première semaine de conditionnement sur le terrain conformément aux exigences de la première phase des directives de retour au jeu de l’IHSA. La phase 1 nécessite des rassemblements de groupe de 10 personnes maximum, y compris des entraîneurs pour les séances de conditionnement. Les exercices et l’équipement spécifiques au sport ne peuvent pas être effectués ou utilisés.

Le passage à la phase 2, qui attend toujours l’approbation du département de la santé publique de l’Illinois et dépend de l’entrée dans la phase 4 du plan de réouverture de l’État, arrive le 26 juin.

Les joueurs de Batavia sont arrivés à 7 heures du matin, mais n’ont pas pu quitter leur voiture jusque-là. À partir de là, les joueurs se sont alignés sur des emplacements à l’extérieur d’une porte spécifique pour entrer sur le terrain, qui sont espacés de six pieds et ont effectué un processus d’enregistrement. Les groupes de position ont été séparés à l’extrémité nord ou sud du terrain.

« Et puis vous vous levez et prenez votre température, lavez-vous les mains et si vous étiez bon, vous iriez sur le terrain et ensuite nous commencerions notre conditionnement », a déclaré Urwiler.

« [The coaches are] très spécifique aux règles », a déclaré Urwiler. « Vous devez suivre les règles.

Le travail de conditionnement pour les quarts-arrière, les receveurs larges et les demis défensifs a commencé à 7 h 30. Les groupes se sont divisés en 10 personnes au maximum et ont commencé leurs séances de conditionnement d’une heure avant que la prochaine vague de groupes de position ne se déroule à 8 h 30 et 9: 30 h au fur et à mesure de la journée.

Suivre les règles désignées et mettre en œuvre les séances de conditionnement n’a pas été difficile à gérer pour les Bulldogs.

Le football de Batavia a tweeté lundi que 80 joueurs universitaires avaient commencé des entraînements avec des entraîneurs.

« Je pense généralement, pour la plupart, que les entraîneurs du monde sportif comprennent très bien les règles, directives et restrictions suivantes », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron. « [As] En tant qu’entraîneur de football, notre sport a probablement été plus réglementé, discuté et géré dans le domaine social que n’importe quel sport qui existe actuellement. »

« … Si on vous donne des règles à suivre, les enfants, les entraîneurs et les programmes suivront les règles », a poursuivi Piron. « Donc, cette partie n’est pas vraiment très difficile. Vous voulez juste les règles … Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne se soit trop inquiété des » pourquoi « ou du » pourquoi le n ° 10 [group number]?’. Nous ne posons aucune de ces questions. Nous faisons juste ce que nous sommes autorisés à faire et suivons les directives. Ce n’est pas très difficile à faire. »

Les groupes de conditionnement sont allés trois jours la semaine dernière et s’attendent à continuer de la même manière la semaine prochaine.

« Nous avons eu à peu près, autant que possible, une participation complète à l’ensemble de notre programme de football », a déclaré Piron. « Nous avions des entraîneurs [with] pleine participation. »

« Parents », a poursuivi Piron, « Nous avons eu une réunion de parents. Il a été communiqué très clairement par e-mail ce que nous allions faire et accomplir. Je n’ai eu aucune conversation ou e-mail avec les parents. »

Piron a déclaré que la surintendante du district scolaire public de Batavia, Lisa Hichens, avait travaillé « en très étroite collaboration » avec le directeur sportif Dave Andrews pour aider à faire fonctionner l’opération.

« Il y a l’angle de la santé mentale [of participating in sports] que notre District est très en phase avec et [Hichens] est très en phase avec « , a déclaré Piron. « Dès le premier jour, elle a clairement compris la valeur primordiale de la santé mentale, de l’exercice et de la socialisation pour nos enfants. »

« Et, je pense qu’elle a voulu rendre cela possible dès que c’était [allowed]», a poursuivi Piron. « Ils travaillent extrêmement dur pour y arriver. »