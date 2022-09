Pour tous ceux qui dorlotent leur chien, câlinent leur chat ou étreignent leur hamster, c’est l’or télévisé incontournable.

ILS DISENT que le meilleur ami d’un homme est son chien, et c’est sans aucun doute vrai pour Chris Packham, dont les deux caniches noirs miniatures, Sid et Nancy, volent la vedette dans l’épisode de cette semaine des plus grandes obsessions britanniques de Sky History, qui se poursuit le lundi à 21 heures.

Mais l’amour de Packham pour les animaux s’étend au-delà des animaux à fourrure et à quatre pattes. Ainsi, lorsqu’on a demandé au naturaliste et présentateur de la faune d’animer un épisode de l’émission, il a tout de suite su quel serait son thème : les animaux de compagnie.

Bien sûr, Packham n’est pas le seul à aimer ses chiots – il y a 35 millions d’animaux de compagnie au Royaume-Uni et depuis la pandémie, 59 % des ménages britanniques possèdent un animal de compagnie. Il semble que nous soyons une nation de fervents amoureux des animaux de compagnie, voire d’obsessionnels.

Ce spectacle nous unit tous : les promeneurs de chiens endurcis du dimanche matin et les défileurs des médias sociaux qui passent leur temps à travers l’écran. Packham a quelque chose qui fascine tout le monde, des origines du trope de la “folle aux chats” aux raisons pour lesquelles les punks portent des colliers de chien hérissés.

L’exploration par Packham du monde des animaux de compagnie vous emmène dans des endroits que vous ne pouvez pas imaginer, racontant une histoire très britannique de compagnie et d’amour. Et si cela ne suffit pas pour vous envoyer directement sur le canapé avec un ami félin, voici cinq raisons pour lesquelles il est incontournable de regarder…

1. Ancienne rivalité

Alors que Packham est notre guide à travers le monde merveilleux des animaux de compagnie britanniques, la série suit différents trésors nationaux alors qu’ils explorent chacun leurs obsessions britanniques préférées. Le groupe, qui comprend des vedettes de la télévision comme Lorraine Kelly et Liza Tarbuck, se réunit pour partager et discuter des sujets qu’ils ont choisis, et il n’est peut-être pas surprenant que le sujet des animaux de compagnie les excite particulièrement.

Il ne faut pas longtemps avant que nous rencontrions l’ancienne querelle entre Cat People et Dog People. Au Royaume-Uni, les chiens sont les plus populaires, avec 12,5 millions d’entre eux dans les foyers du pays, battant les chats à un peu plus de 12 millions.

Harry Hill ne voit pas “ce que vous obtenez d’un chat”, mais Suggs est lyrique à propos de cet ami félin. Et bien que notre hôte Packham puisse être partial, il prend le temps de se pencher sur l’histoire de l’ancienne et inévitable querelle.

2. Des anecdotes qui remuent la queue

Le spectacle va bien au-delà des chats et des chiens, mettant en vedette des animaux plus exotiques comme des oiseaux et des serpents. On croise même des wombats, apparemment l’animal de compagnie préféré des préraphaélites. À un moment donné, il n’était pas rare d’en voir un se balader dans Chelsea !

De l’ours de compagnie de Lord Byron à Cambridge aux origines de Nana le Terre-Neuve à Peter Pan et à la rencontre d’un dragon barbu en surpoids, le voyage de Packham est plein de rebondissements inattendus.

3. Experts excentriques

Saviez-vous qu’il existe une chose telle qu’un historien des animaux de compagnie? Packham rencontre non pas un mais deux au cours de son voyage, ainsi qu’un sorcier – pardon, un médecin qui est un sorcier – un conservateur obsédé par les colliers de chien, un médium pour animaux de compagnie et un détective pour animaux de compagnie. Leurs perspectives sont toutes uniques et fascinantes, nous donnant de nouvelles perspectives sur le monde des animaux de compagnie britanniques.

Alors que le médium pour animaux de compagnie aide Packham à communiquer avec ses bien-aimés Sid et Nancy, le détective pour animaux de compagnie dissipe toutes les images d’Ace Ventura et nous donne une perspective plus profonde. Elle dit que le vol de chiens a connu une augmentation de 200 % depuis la pandémie, mais elle a travaillé pour réunir plus de 700 animaux avec leurs propriétaires depuis qu’elle a commencé – une histoire vraiment inspirante.

L’historienne des animaux de compagnie, le Dr Kathleen Walker-Meikle, explique notre amour des animaux

4. Uniquement britannique

Les cochons peuvent être aussi brillants que les chiens, mais il est peu probable que vous en voyiez un lors d’une promenade dans votre parc local. C’est parce que les animaux que nous considérons appropriés comme animaux de compagnie ont un passé chargé d’histoire.

Vous avez peut-être entendu parler de sorcières ayant des familiers – un petit animal gardé comme assistant. Mais saviez-vous que ce concept a des racines britanniques distinctes, montrant que notre obsession nationale pour les animaux de compagnie s’étend même dans l’occultisme ?

Au 19e siècle, les Britanniques avaient déjà décidé que la façon dont vous traitiez les animaux révélait votre humanité, et nous avons vu la naissance d’institutions caritatives comme la RSPCA et la RPSB.

Comme le dit Reginald D Hunter : « Si vous pouviez prendre 10 % de l’amour que les Britanniques montrent à leurs animaux de compagnie et les amener à le montrer à d’autres Britanniques, vous verriez une amélioration instantanée.

5. Moments tendres

Des costumes de chien de Lorraine Kelly au labrador d’enfance de Liza Tarbuck, ce qui ressort le plus de la série est l’amour puissant que nous, les Britanniques, ressentons pour nos animaux de compagnie.

Je me suis retrouvé en pleine effervescence alors que Packham, dans un musée de colliers de chien, produisait ce qu’il appelait les colliers de chien les plus précieux au monde – ceux de ses anciens animaux de compagnie. “Ces colliers m’ont permis de passer des moments très heureux avec mes chiens.”

Ce sont ces moments d’émotion authentique qui animent le spectacle. Il semble que lorsque nous prenons soin des animaux, nous sommes les plus humains.

Les plus grandes obsessions britanniques sur l’histoire du ciel, les lundis à 21h ou regardez la série complète maintenant à la demande.