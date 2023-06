Pour toujours cette fille ! Kelis montre son corps en train de frapper en Grèce

Vous savez tous que le noir ne craque pas ! Kelis profite de son séjour en Grèce au milieu des rumeurs d’une nouvelle romance avec la légende de la comédie de 72 ans, Bill Murray.

Kelis est allée sur Instagram pour montrer son corps voluptueux et sa peau bronzée pendant ses vacances en Grèce. « Je suis une bum de plage », a écrit la chanteuse de « Milkshake » sur sa diapositive de photos.

Son corps donne « Les enfants où ?! » et nous sommes définitivement là pour ça ! Elle a même montré un côté aventureux d’elle-même en sautant d’un yacht et dans l’océan dans une vidéo. Ses fils, Knight et Shepherd, ont également rejoint la maman de trois enfants en vacances.

Kelis est de retour dehors et tout le monde se demande si elle est avec le nouveau Boo Bill Murray

On ne sait pas si son bae présumé, Bill Murray, était présent lors du voyage. Cependant, les spéculations sur la nouvelle romance ont commencé la semaine dernière lorsqu’une source a déclaré au US Sun que le couple « se rapprochait depuis un moment ».

Comme précédemment signalé, Murray a été aperçu en train de regarder la chanteuse se produire lors d’un spectacle au festival Mighty Hoopla dans le sud de Londres et a également été vu la soutenant lors de certaines de ses autres performances. Une source a dit Page 6, « Ils se sont déjà rencontrés aux États-Unis, ce qui a fait parler des gens de l’industrie, et maintenant ils se retrouvent à Londres pendant qu’ils sont tous les deux ici. Ils ont clairement sympathisé. Peu importe ce qui les a réunis, et aussi improbable que cela puisse paraître, ils sont tous les deux célibataires et s’amusent malgré l’écart d’âge assez important.

Le Space Jam La star et le chanteur de « Caught Out There » se seraient liés au sujet de « deuils récents ». Selon Page Six, le défunt mari de Kelis, Mike Mora, est décédé en mars dernier à l’âge de 37 ans après une bataille contre le cancer de l’estomac. Pendant ce temps, la deuxième ex-femme de Murray, Jennifer Butler, est décédée de façon inattendue à l’âge de 54 ans en janvier 2021.

Êtes-vous fan de ce nouveau couple ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!