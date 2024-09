Pour Tom Brady et Fox, dimanche a été un premier pas vers la diffusion qui compte vraiment

C’est assez attachant que l’homme considéré comme le plus grand joueur de la NFL de tous les temps, qui a un contrat de 10 ans et 375 millions de dollars pour parler des matchs de football, ait semblé nerveux à l’idée d’ouvrir sa carrière de diffuseur sur Fox.

Tom Brady, 47 ans, sept fois champion du Super Bowl, avait l’air d’une recrue dès le départ dimanche. Sa syntaxe était guindée. Ses pensées intéressantes étaient limitées. C’était un peu gênant.

Lors de la victoire écrasante des Cowboys de Dallas sur les Browns de Cleveland, Fox a intelligemment montré Brady devant la caméra à plusieurs reprises — si vous avez une star comme Brady, vous lui montrez ! — mais il a raté quelques occasions de montrer l’humour et la personnalité qui, nous a-t-on dit, étaient cachés par l’ancien entraîneur-chef Bill Belichick à New England.

Lorsque le commentateur Kevin Burkhardt a invité les spectateurs dans la cabine en première mi-temps, Brady a essayé d’accentuer sa mentalité de priorité à l’équipe en tendant le poing pour frapper l’analyste d’arbitrage Mike Pereira. Pereira regardait ailleurs.

Brady a gardé son poing tendu et Pereira l’a finalement atteint, mais c’était à propos pour les débuts de Brady – le timing était un peu mauvais.

Brady a fini par se calmer un peu et a montré des éclairs. Au deuxième quart-temps, il a expliqué les « jeux de respiration » qui sont conçus pour donner au quarterback des Cowboys Dak Prescott un répit dans sa lutte contre le joueur de ligne défensive All-Pro des Browns Myles Garrett en se déployant et en s’éloignant de la ruée.

Pendant la période creuse, alors que les Cowboys étaient en tête, il a fait preuve de charisme et de passion, faisant apparemment référence à Belichick, suite à un rapport d’Erin Andrews, en plaisantant : « J’ai joué pour un entraîneur qui n’hésitait pas à insulter ses joueurs. » Il a ensuite sincèrement expliqué pourquoi c’était une bonne chose, laissant transparaître sa personnalité compétitive et qui fait les choses comme il faut.

Alors que dans l’environnement actuel des médias sociaux, on peut avoir l’impression qu’une personne n’a que cinq secondes pour faire une première impression, en réalité, Fox et Brady ont juste besoin que Brady construise pendant la saison pour qu’il soit à son meilleur lorsque les séries éliminatoires et le Super Bowl arrivent.

En tant que joueur, c’était son époque. C’est pareil en matière de diffusion, surtout lorsque votre chaîne diffuse le Super Bowl.

Fox Sports devrait attirer environ 28 millions de téléspectateurs pour le match de dimanche. Le dimanche du Super Bowl, le 9 février 2025, à la Nouvelle-Orléans, Brady devrait analyser le match devant plus de 100 millions de personnes.

Si Brady continue à progresser du premier au quatrième quart-temps, il devrait s’en sortir. Brady donne beaucoup de travail à Fox.

Fox Sports a déjà montré qu’elle était capable de former un analyste hors du terrain pour le faire évoluer vers le Super Bowl. Burkhardt et Greg Olsen ont commenté le match il y a deux ans et l’ont fait avec brio.

Olsen était une recrue numéro 1 cette année-là, même s’il avait l’avantage d’une saison complète avec Burkhardt avant sa promotion.

Olsen, rétrogradé dans l’équipe n°2 avec une réduction de salaire de 10 millions de dollars à environ 3 millions de dollars par an, était présent lors de la victoire des Steelers de Pittsburgh sur les Falcons d’Atlanta dimanche et a donné une master class sous tous les angles, précédant le premier acte de Brady.

Après avoir accepté de rejoindre Fox, Brady a joué une saison de plus, a pris sa retraite, a pris une année sabbatique et, de l’avis général, a travaillé très dur pour se préparer pour dimanche. Au cours de la saison d’exhibition de la NFL, il a commenté deux matchs et demi de répétition en direct en août.

Durant les semaines précédant le match d’ouverture, Fox Sports a tenté de modérer les attentes envers Brady en limitant les bavardages d’avant-match, mais le message principal de ses producteurs, selon certaines sources, était que Brady devait être lui-même. Ce n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît dans le contexte d’action rapide de la NFL.

La mécanique de diffusion d’un match de la NFL consiste à simplifier ce qui est compliqué. Un match de football est tellement complexe que les entraîneurs en chef disent souvent qu’ils doivent revoir le film du match lorsqu’ils peuvent surveiller les 22 joueurs présents sur le terrain en même temps.

Pour être un bon analyste de jeu, les fans veulent connaître des informations et des analyses internes, mais elles doivent être expliquées à un niveau compréhensible et rapidement, entre les jeux. Brady, surtout au début, a trop donné de conseils, de discours de joueur, en expliquant qu’il ne fallait pas de yards négatifs et que les joueurs devaient apporter de la puissance.

Il tâtonnait, mais bien sûr, il n’a pas reçu beaucoup de clémence sur les réseaux sociaux et même sur d’autres plateformes.

L’animateur de la chaîne « RedZone » de la NFL, Scott Hanson, est même entré en scène, à l’antenne, en remettant en question l’enthousiasme de Brady alors que les Cowboys envisageaient une tentative de field goal de 71 yards pour mettre fin à la première mi-temps.

« Brady doit être encore plus excité que ça dans la cabine », a déclaré Hanson.

En fait, ce n’est pas le problème avec Brady. Il a fait preuve d’enthousiasme. Lors des appels de touchdown de Burkhardt, on pouvait l’entendre dire : « Ohhh !

Fondamentalement, ce n’est pas ce que vous souhaitez, car cela empêche un compte rendu détaillé des actions des joueurs et empêche le public de prendre une décision claire. Mais entendre le joueur considéré comme le plus grand de tous les temps s’enthousiasmer pour un touchdown est plutôt cool. Néanmoins, il doit attendre quelques instants. Il s’agit avant tout de trouver sa voix dans la cabine.

À un moment donné, après avoir signé avec Fox, Brady a déclaré qu’il ressemblait à Johnny Miller, le célèbre analyste de golf acerbe. Il n’était certainement pas comme Miller le premier jour. Le travail ne consiste pas seulement à être critique, mais Brady n’a pas réussi à poser beaucoup de questions.

Depuis qu’il est à la retraite, il a fait quelques observations qui ont fait la une des journaux, notamment que les quarts débutants ne sont pas vraiment prêts à jouer leur première saison.

Plus tôt dimanche, à Chicago, Caleb Williams, le premier choix de la draft, n’a lancé que pour 93 yards lors de ses débuts, mais les Bears ont gagné.

La performance personnelle de Brady était un peu comme celle de Williams. C’était une victoire pour Fox d’avoir Brady à l’antenne, même si sa performance n’était pas extraordinaire.

Il reste maintenant de nombreuses semaines entre son prochain match dimanche et le Super Bowl. Fox et lui ont tout le temps nécessaire. Cela dit, s’il a toujours l’air d’une recrue le 9 février, il ne sera pas le seul à être nerveux.

(Illustration du haut : Meech Robinson / L’Athlétique; photos : José Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images ; Icon Sportswire via Getty Images ; Aaron M. Sprecher / Getty Images)