Pour terminer! Messi assailli par ses coéquipiers argentins alors qu’ils battaient le Brésil pour mettre fin à une longue attente pour le titre de la Copa America (VIDEO)

Après avoir perdu quatre finales de la Copa America depuis leur dernier triomphe dans le tournoi phare d’Amérique du Sud – dont trois finales impliquant Messi – l’Argentine a finalement été sacrée championne continentale car le magnifique lob d’Angel Di Maria en première mi-temps était suffisant pour leur donner une victoire 1-0 sur le Brésil à le Maracana.

Le capitaine argentin Messi a eu un match calme selon ses normes élevées et a raté une occasion tardive de conclure le match, mais est tombé à genoux au coup de sifflet final avant d’être étouffé par ses coéquipiers.

#CopaAmérica EL MOMENTO TAN ESPERADO ! Pitazo final y así lo gritó Lionel Messi Argentine 🆚 Brésil 🇧🇷#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/BacbLCghFU – Copa América (@CopaAmerica) 11 juillet 2021

Il s’agit du premier titre de l’Argentine depuis son triomphe en Copa America en 1993 et ​​sa 15e Copa America au total – un record commun avec l’Uruguay.

La Abliceleste a perdu deux finales consécutives contre le Chili aux tirs au but en 2015 et 2016, ainsi que des défaites contre le Brésil en 2004 et 2007, mais a enfin à nouveau la main sur le célèbre ancien trophée.

Lâché à plusieurs reprises le mois dernier, Angel Di Maria a mis l’Argentine en tête !pic.twitter.com/YRbQUS2OLJ – Objectif (@goal) 11 juillet 2021

C’est ce que cela signifie pour Messi et l’Argentine 🏆🇦🇷COPA AMERICA CHAMPS 🎉 pic.twitter.com/gBDxGO9Fcz – FOX Football (@FOXSoccer) 11 juillet 2021

Le titre de l’Argentine devant des tribunes vides au Maracana couronne un tournoi controversé qui a été déplacé au Brésil après que les co-organisateurs initiaux, l’Argentine et la Colombie, ont été privés des droits d’hébergement en raison de la situation de Covid-19 et des troubles politiques respectivement.

Le Brésil était un choix litigieux compte tenu du propre coronavirus du pays et des troubles politiques, mais l’événement s’est déroulé malgré les protestations généralisées et a signalé des doutes parmi les joueurs brésiliens eux-mêmes.

Les hôtes ont finalement été incapables de défendre leur titre, malgré la pression exercée en seconde période et la fin avec cinq attaquants sur le terrain.

Messi a eu un match modéré selon ses normes stellaires, bien que le manager argentin Lionel Scaloni ait révélé plus tard que la star avait joué avec un problème aux ischio-jambiers en demi-finale et en finale.

Messi a tout de même terminé la compétition avec quatre buts et cinq passes décisives et a été nommé co-joueur du tournoi avec l’as brésilien Neymar.

Beaucoup ont indiqué que Messi était sur la bonne voie pour remporter un septième Ballon d’Or maintenant qu’il avait mis fin à sa longue attente pour un titre senior avec l’Argentine, après avoir déjà remporté la Coupe du monde U-20 et les Jeux olympiques.

Messi en 2021 : 38 matchs33 buts14 passes décisives26 récompenses MOTMPlus de buts, plus de passes décisives en LigaPlus de buts, plus de passes décisives en Copa AmericaCopa del Rey 🏆Copa America 🏆Ballon d’Or numéro 7 en route ? pic.twitter.com/mg98RCHVkG – Football B/R (@brfootball) 11 juillet 2021

« C’est un très gros titre », a déclaré le sélectionneur argentin Scaloni. « J’espère que les Argentins pourront en profiter. Les fans aiment l’équipe inconditionnellement et je pense qu’ils s’identifient à cette équipe qui ne baisse jamais la garde. »

Les scènes de Buenos Aires suggéraient que les fans se délecteraient du triomphe alors qu’ils remplissaient les rues pour célébrer, alors qu’il y avait aussi des scènes joyeuses à Barcelone.

Messi a quant à lui été vu en train de partager un appel vidéo avec sa famille sur le terrain de Maracana et a également été photographié en pleine conversation avec l’ancien coéquipier de Barcelone Neymar au coup de sifflet final.

L’attention se tournera désormais vers l’avenir du club de Messi après qu’il soit officiellement devenu agent libre à la fin de son contrat avec le club catalan le mois dernier.

Messi reste sur le terrain, en visioconférence avec sa famille pic.twitter.com/pC5ahFzIzP — 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) 11 juillet 2021

Cela me fait beaucoup respecter Neymar que même lui ne pouvait pas cacher sa joie pour Messi, même parmi sa tristesse d’avoir perdu pic.twitter.com/pK2JMdFLKr – TalkFCB © (@talkfcb_) 11 juillet 2021

Tous les signes indiquent que Messi, 34 ans, signera à nouveau avec les Catalans, même s’ils devront d’abord mettre de l’ordre dans leurs finances.

S’il rejoint Barcelone comme prévu, Messi le fera enfin en tant que champion de la Copa America.