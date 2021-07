Pour terminer! L’Angleterre survit au Danemark à l’Euro 2020, surmonte les échecs passés pour atteindre la première grande finale en 55 ans

La finale de l’Euro 2020 de dimanche déterminera si le football revient vraiment à la maison, mais l’Angleterre n’a jamais semblé plus prête à recevoir son visiteur tant attendu.

Gareth Southgate a toujours dit que cette jeune équipe est différente de ses prédécesseurs : plutôt que d’être accablés par l’histoire, ils sentent une opportunité de créer la leur. Et le voici : l’Angleterre a atteint sa toute première finale d’Euros et son premier tournoi phare depuis sa victoire en Coupe du monde 1966.

Tout comme certains interprètent mal le sentiment derrière « Three Lions », l’hymne semestriel d’été a offert une intensité supplémentaire cette fois-ci alors qu’il survient 25 ans après ses débuts à l’Euro 96, les scènes euphoriques après que l’Angleterre a remporté une victoire 2-1 en prolongation contre le Danemark ici à Wembley pourrait être interprété comme prématuré.

Toute l’équipe et le personnel des coulisses se sont réunis le long de la ligne de touche pour se joindre à une version abrégée de « Sweet Caroline » de Neil Diamond, un ajout plus récent à la bande originale de l’équipe, dansant devant leur famille et leurs amis, avec qui ils n’ont eu aucun contact direct. pendant des semaines parce qu’ils doivent rester dans leur bulle sécurisée contre les coronavirus.



« Je n’ai jamais entendu ce nouveau Wembley comme ça et pouvoir le partager avec tout le monde et tout le monde à la maison est très spécial », a déclaré Southgate.

Les cyniques diront peut-être que c’était trop, trop tôt – il n’y a pas de trophée pour une victoire en demi-finale après tout – mais ce n’était pas une démonstration d’arrogance, c’est une équipe embrassant totalement le défi du tournoi de football, unie dans cette cause avec une base de fans a finalement donné quelque chose de tangible en quoi croire.

« Trois Lions » parle d’espoir contre vents et marées. Que les échecs passés ne sont pas des obstacles insurmontables aux succès futurs. Que les cycles de déception peuvent être brisés.

Southgate comprend cela avec plus d’acuité que la plupart, occupant une place indésirable dans ces décennies de détresse qui sont gravées dans la psyché nationale. Pourtant, le joueur de 50 ans redéfinit sa propre place dans l’histoire, non plus seulement le joueur qui a raté le penalty la nuit où l’Angleterre s’est le plus rapprochée du succès de l’Euro (1996), mais maintenant aussi le manager qui les a menés plus loin dans ce tournoi que personne avant lui.

Et Southgate a parlé mardi de la nécessité pour son équipe de briser les barrières tout au long de ces finales et ils l’ont fait à chaque tournant. Gagner leur match d’ouverture à l’Euro pour la première fois, battre l’Allemagne dans un match à élimination directe pour la première fois depuis 1966, remporter sa plus grande victoire à élimination directe en tournoi, 4-0 contre l’Ukraine, en quart de finale de samedi dernier et maintenant ça. Il y avait 66 000 fans ici – c’était peut-être un présage en soi.

Ces fans ont vu une équipe et un manager tirer les leçons des erreurs précédentes. L’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, battue en prolongation par une équipe croate qui a mieux tenu le rythme.

« Je pense que nous reconnaîtrions que nous aurions pu apporter des changements pendant ce match pour améliorer la situation », a-t-il déclaré. « Mais également, nous n’étions pas aussi courageux avec le ballon une fois que nous étions partis… la fatigue est devenue un facteur définitivement en seconde période. »

Mais l’Angleterre a été courageuse ici, un point d’autant plus important qu’elle a pris du retard pour la première fois du tournoi.

Après un bon départ de l’Angleterre, le Danemark a commencé à profiter d’une période de pression soutenue qui a culminé avec le superbe coup franc de Mikkel Damsgaard à la 30e minute. Le gardien Jordan Pickford, qui avait dépassé quelques instants plus tôt le record national de Gordon Banks de 721 minutes sans encaisser de but, sera déçu d’avoir été battu vers le milieu de son but mais l’effort de Damsgaard a néanmoins été brillamment frappé.

La jeune génération anglaise n’a pas été accablée par les échecs du passé, mais s’est plutôt concentrée sur la création de sa propre histoire. EPA/Catherine Ivill

C’est alors devenu un test de nerf, l’une des équipes anglaises passées a toujours échoué. Trop souvent, ils arrêtent de jouer, paralysés par la peur ou des déficiences techniques exposées sous pression. Mais pas cette fois. Ici, ils ont continué à jouer par l’arrière, collés à leurs schémas de jeu.

Harry Kane avait déjà commencé à ressembler à lui-même à Tottenham en s’améliorant au fur et à mesure que le tournoi progressait et là, il tombait profondément pour rejoindre Bukayo Saka et Raheem Sterling.

Neuf minutes après avoir pris du retard, Kane a joué contre Saka qui a joué pour Sterling. L’ailier de Manchester City aurait sûrement marqué, mais le défenseur danois Simon Kjaer a fait le travail pour lui, transformant le ballon dans son propre filet.

Le Danemark commençait à fatiguer alors que la deuxième période avançait. Leur entraîneur, Kasper Hjulmand, a effectué cinq changements pour injecter de nouvelles jambes avant la fin des 90 minutes tandis que Southgate a choisi de simplement échanger Jack Grealish contre Saka.

Les pensées ont recommencé à se tourner vers 2018 et le propre aveu de Southgate de conservatisme en ce qui concerne l’utilisation de son banc, mais Phil Foden et Jordan Henderson sont arrivés cinq minutes après la prolongation avec Kieran Trippier remplaçant Grealish après que l’Angleterre ait pris de l’avance.

Et ils l’ont fait en restant positifs. Sterling a été excellent tout au long du tournoi, car il a participé à tout le tournoi. Il a complété 10 dribbles dans le match; seuls quatre joueurs ont enregistré un nombre plus élevé dans l’ensemble du tournoi. L’un d’entre eux s’est terminé par un entraînement dans la surface et un défi de Joakim Maehle que l’arbitre néerlandais Danny Makkelie a jugé comme une faute. Les Danois protestèrent furieusement. Les replays ont également montré une deuxième balle sur le terrain qui, si elle avait été remarquée, aurait arrêté le jeu avant que la décision ne soit prise.

Mais la chance est apparemment avec l’Angleterre à l’heure actuelle, à tel point que Kane pourrait se permettre de rater le coup de pied résultant – sûrement l’un des pires qu’il ait jamais frappé – tout en convertissant le rebond. C’était dur pour Kasper Schmeichel, qui avait admirablement défié l’Angleterre, mais ce n’était pas moins que ce que l’Angleterre méritait.

Ils ne flétrissent pas physiquement non plus. Southgate a utilisé 21 joueurs dans ce tournoi pour aider à partager la charge physique et mentale. Même leur gestion de jeu était meilleure, gardant le ballon de manière experte tard dans la deuxième période de prolongation – en particulier entre les minutes 116 et 119 – pour apaiser la tension d’un public qui s’attend à ce que cet été glorieux se termine d’une manière ou d’une autre de manière angoissante. de ceux d’avant.

Ils ont chanté « ça rentre à la maison » avant le temps plein presque comme un mantra pour la confiance en soi, comme si la répétition le rendait vrai d’une manière ou d’une autre. Ils l’ont chanté ensuite, débordant d’espoir venant de ce qui est devant leurs yeux mais également mêlé de peur à ce qui a précédé.

C’est la lutte éternelle d’un supporter anglais. Seule l’Italie s’oppose désormais à ce que cela soit redéfini pendant une génération.