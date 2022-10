Pour tenir la Chambre, les démocrates regardent les districts détenus par le GOP remportés par Biden

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Alors qu’elle se préparait à défiler samedi matin dans le quartier ouest de cette ville en pleine croissance, la candidate démocrate au Congrès Hillary Scholten a averti son personnel que la région était traditionnellement très conservatrice et qu’ils devraient se préparer à d’éventuels huées.

Mais la foule qui bordait Fulton Street pour marquer la fierté polonaise de la région était amicale. Un seul homme a hurlé ce qui ressemblait au candidat comme “Va au diable, Hillary!” comme elle passait. Mais il a également souri et a levé le pouce plus tard.

Il avait en fait crié : « Donnez-leur l’enfer, Hillary !

Cela fait 32 ans qu’un démocrate n’a pas remporté le siège de la Chambre où Scholten est en concurrence avec le républicain John Gibbs. Mais, sa plus grande ville, Grand Rapids, est devenue de plus en plus bleue ces derniers temps, et les cartes du Congrès redessinées l’ont convertie d’un district qui a soutenu Donald Trump à la présidence en 2020 en un que Joe Biden aurait porté à la place.

C’est l’un des 14 sièges de la Chambre des États-Unis à l’échelle nationale détenus par des républicains, mais que Biden aurait remporté sous de nouvelles cartes.

Alors que les démocrates se préparent à des défaites à mi-mandat qui pourraient effacer leur contrôle étroit de cinq sièges sur la Chambre, une chance de limiter les dégâts peut résider dans le renversement des sièges détenus par les républicains qui ont voté pour Biden pour atténuer l’effet des pertes ailleurs dans le pays.

Scholten, ancien avocat du ministère de la Justice et diacre de l’Église chrétienne réformée, a perdu le siège au profit du représentant républicain Peter Meijer en 2020. Mais Meijer a été battu lors de sa primaire du Michigan GOP cette année par le challenger soutenu par Trump, Gibbs, un ancien ingénieur logiciel qui prétend faussement que l’élection présidentielle de 2020 a été volée.

Scholten tente de devenir la première femme démocrate élue à la Chambre depuis l’ouest du Michigan et ne compte pas sur des frontières plus favorables pour l’y amener, notant qu’il est “difficile pour les gens de croire en ce qu’ils n’ont jamais vu auparavant, et nous ressentez cela tous les jours.

Mais même Gibbs admet que les nouvelles cartes excitent les démocrates.

“Dans une année où on s’attend à ce qu’ils traversent une période très difficile à mi-mandat”, a-t-il déclaré, “pour eux, un ramassage est quelque chose qui les fait saliver.”

La liste des districts de Biden détenus par le GOP comprend trois sièges dans la région de Los Angeles et un dans la vallée centrale de Californie. D’autres sont les territoires des représentants républicains Don Bacon à Omaha, Nebraska, et Steve Chabot à Cincinnati. Le représentant républicain de Pennsylvanie Brian Fitzpatrick, qui représente le champ de bataille modéré du comté de Bucks, au nord de Philadelphie, fait face à un test similaire. De l’autre côté se trouvent une douzaine de districts qui ont voté pour Trump mais qui sont détenus par des démocrates. Les départs à la retraite et les redécoupages signifient que beaucoup n’ont plus de titulaires en cours d’exécution.

Pourtant, les démocrates voient des enjeux importants dans leurs efforts pour inverser les sièges remportés par Biden. Lorsque le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, a récemment prédit que son parti tiendrait la chambre, il a mentionné un tel territoire en Californie et en Illinois, ainsi que les districts de Bacon et de Chabot, et la course de Grand Rapids.

Tous les titulaires ne transpirent pas dans les courses au sort. Chabot dit qu’au cours de ses 26 années de course à la réélection dans le sud-ouest de l’Ohio, il a « fait des courses plus difficiles, c’est certain, que n’importe qui à la Chambre ». Mais, alors qu’il est en compétition pour des électeurs croisés potentiels, Chabot ne met pas l’accent sur Trump.

“Je suis d’accord avec la plupart de ses politiques, mais je cours sur mon propre record”, a déclaré Chabot. “Les gens peuvent se faire leur propre opinion.”

Gibbs dit que, malgré l’approbation de Trump, il crée un attrait parmi les indépendants et les électeurs swing. Il s’est rappelé qu’un homme l’avait approché dans la ville au bord du lac de Muskegon, au nord-ouest de Grand Rapids, et lui avait dit: «J’ai voté pour vous. Je suis démocrate. Est-ce que ça va ?”

«Cette course n’est pas tant une question de démocrate contre républicain. C’est plus fou que normal », a déclaré Gibbs, soulignant les prix élevés de l’essence et de la nourriture et« ce qu’ils essaient de faire aux enfants à l’école », les programmes modernes et le matériel inapproprié dans les bibliothèques du campus étant particulièrement farfelus.

Mais, faisant écho à Trump, Gibbs a laissé ouverte la possibilité qu’il puisse s’opposer aux résultats de sa propre élection le mois prochain.

“Si c’est juste et que tout va bien, j’accepterai quel que soit le résultat”, a-t-il déclaré. Mais lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait définir juste, Gibbs a répondu: “Pas à ce stade.”

“Nous devrons juste voir comment ça se passe”, a-t-il déclaré.

Une victoire de Scholten cimenterait la transformation politique de cette région du rouge au bleu. Les booms des emplois dans les domaines de la santé, de l’université et de la technologie attirent des dizaines de travailleurs diplômés d’université – les nouveaux résidents important souvent les préférences de vote des démocrates. Grand Rapids et sa banlieue sont également devenus plus diversifiés, y compris des augmentations notables du nombre d’électeurs hispaniques.

Un tel changement a longtemps été impensable dans la ville natale de Gerald Ford et de l’ancienne secrétaire à l’éducation de l’administration Trump, Betsy DeVos, qui incarnait autrefois le conservatisme pro-business et country club.

« J’adore jouer au golf. Nous jouons sur des terrains publics », a déclaré Scholten en riant. “Je pense que c’est une assez bonne analogie, en fait.”

Malgré les lignes favorables aux démocrates, les républicains nationaux considèrent le district comme une zone de « freins et contrepoids » où les électeurs auraient pu éviter Trump mais veulent contrôler les dépenses de Washington et l’éventuelle portée excessive du gouvernement fédéral.

Meijer était l’un des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump, incitant l’ancien président à approuver Gibbs. Le comité de campagne de la Maison démocrate a même financé une annonce primaire du GOP proclamant que Gibbs avait été “choisi par Trump pour se présenter au Congrès”, pensant qu’il serait battable en novembre.

Trump a une fois nommé Gibbs à la tête du Bureau de la gestion du personnel, mais il n’a pas été confirmé au milieu des questions sur les tweets passés, dont un de 2016 dans lequel Gibbs a écrit : « Le parti démocrate d’aujourd’hui : l’Islam, le genre, l’anti-police, ‘u raciste!'”

Gibbs dit que les démocrates ont publié des choses beaucoup plus incendiaires. « Je ne m’excuse pas. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas », a-t-il déclaré.

Les démocrates espèrent qu’une question sur le bulletin de vote du Michigan demandant aux électeurs d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État dynamise leur base.

“La question du choix est à l’avant-plan d’une manière qu’elle ne l’était pas auparavant”, a déclaré Scholten. “Cela a changé beaucoup d’esprits.”

Gibbs rétorque que son opposition inébranlable à l’avortement est gagnante. Il n’autoriserait des exceptions que si la vie d’une femme enceinte est en danger. Dans les cas de viol ou d’inceste, Gibbs a déclaré: «Ce bébé, né dans ce cas, est innocent. Je ne vois donc pas pourquoi une personne innocente devrait périr.

Élevé dans l’église pentecôtiste, Gibbs a passé sept ans en tant que missionnaire au Japon. Mais il s’est converti au catholicisme en 2021 et essaie maintenant d’aller à la messe plusieurs fois par semaine.

Il a cela en commun avec Biden, qui est également un fervent catholique, bien que Gibbs ne recherche pas le bipartisme là-bas. Il a rétorqué à propos de la fréquentation fréquente de la messe par le président : “Oui, je souhaite juste qu’il accepte les enseignements.”

“Si jamais je le voyais à la messe, j’aurais une conversation agréable et franche”, a déclaré Gibbs. “Donnez-lui un exemplaire du Catéchisme de l’Église catholique : ‘Tu devrais apprendre ceci.'”

L’écrivain de l’Associated Press, Joey Cappelletti, a contribué à ce rapport.

Will Weissert, Associated Press