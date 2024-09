Pour Tarana Burke, l’affaire judiciaire de Sean « Diddy » Combs est un signe supplémentaire de l’impact durable de #MeToo

NEW YORK — Tarana Burke dit que les gens se demandent toujours « quelle est la prochaine étape ? » Mouvement #MeToo, la vaste campagne contre les inconduites et les abus sexuels qu’elle a contribué à lancer il y a sept ans.

Cette semaine, Burke, qui a inventé l’expression « moi aussi » il y a des décennies dans le cadre de son travail avec des survivants de violences sexuelles et l’a vu devenir virale en 2017 avec le Affaire Harvey Weinstein, a deux réponses prêtes.

Mardi, l’organisation qu’elle dirige, baptisée « moi aussi ». International, a annoncé une initiative visant à prendre une portée véritablement internationale : un soi-disant réseau mondial visant à établir des partenariats avec des groupes dans 33 pays à travers le monde pour lutter contre la violence sexuelle.

Le même jour, dans une salle d’audience de New York, se déroulait la dernière affaire très médiatisée impliquant un homme influent accusé d’avoir abusé de son pouvoir et de son privilège pour infliger des sévices sexuels : le magnat Sean « Diddy » Combs, qui a été en route vers la prison en attendant son procès dans son affaire fédérale de trafic sexuel.

Dans une interview, Burke a déclaré que les détails révélés, dans lesquels Combs est accusé d’une série sordide de crimes sexuels, étaient « horribles ». Mais elle a été réconfortée par le fait que c’est le changement culturel résultant de #MeToo qui a contribué à mettre l’affaire au grand jour en premier lieu.

Burke a noté que le plainte initiale déposée en novembre dernier contre Combs, La libération conditionnelle de son ancienne petite amie Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura, a été rendue possible par une loi de « rétrospection » de New York, l’Adult Survivors Act, permettant aux personnes alléguant des abus sexuels d’engager des poursuites civiles après l’expiration du délai de prescription.

« La loi sur le retour en arrière[…]est le résultat direct de l’organisation des survivantes dans le cadre du mouvement #MeToo », a déclaré Burke. « Toutes ces choses sont liées. Les survivantes ont fait pression pour que nous ayons cette loi. Cela est directement lié à la puissance du mouvement. »

Un autre effet plus large du mouvement, dit-elle, est que les victimes se sentent désormais encouragées à se manifester parce qu’elles ont davantage confiance qu’on les croira.

« Cette nouvelle affaire n’est pas différente de tant d’autres que nous avons vues », a déclaré Burke, en mentionnant les affaires Weinstein et Bill Cosby, « où une personne incroyablement puissante et privilégiée décide d’abuser de ses droits. Ce qui est merveilleux, cependant, c’est que grâce au changement que nous avons observé après que le mouvement #MeToo est devenu viral, ces choses sont désormais publiques. Et maintenant, lorsqu’une personne se manifeste et dit : « Cette personne m’a fait du mal », les gens prennent cela plus au sérieux. »

« Le pouvoir et les privilèges ne sont plus un prétexte pour couvrir ceux qui décident de maltraiter et de faire du mal », a déclaré Burke. « Et à la question de savoir ce qui va suivre (pour #MeToo) – c’EST ce qui va suivre, la révélation de tant de corruption, d’abus de pouvoir et de maltraitance. Ce qui va suivre, ce sont toutes ces lois et (d’autres) choses qui se sont produites, et nous devons simplement continuer à construire et à construire. »

Burke était à New York mardi pour annoncer, lors de la conférence Free Future de la Fondation Ford, son nouveau réseau mondial de l’organisation pour lutter contre la violence sexuelle et sexiste. La fondation a engagé le premier million de dollars sur les 5 millions de dollars que « moi aussi » International tente de réunir, a déclaré Burke.

« Après que le mouvement #MeToo soit devenu viral, des tas de gens du monde entier m’ont contacté », a-t-elle déclaré. « Ils ont commencé leur propre travail ou ont développé ce qu’ils faisaient déjà. »

Ils voulaient savoir comment unir leurs forces. « D’un côté, je ne suis pas propriétaire – personne ne peut être propriétaire d’un mouvement de justice sociale », a déclaré Burke. « Mais d’un autre côté, nous travaillons selon une idéologie et une perspective particulières. »

Près de cinq ans de réunions et de discussions ont permis de mettre au point un plan pour « metoo ». International et le Fonds mondial pour les femmes s’unissent à 134 groupes dans 33 pays – en Amérique latine, en Amérique du Nord, aux Caraïbes et en Afrique, principalement – ​​pour une action collective contre la violence sexuelle. L’organisation définit la violence sexuelle comme « un acte sexuel commis ou tenté par une personne sans son consentement libre ».

Burke a déclaré que son objectif initial était de « tirer parti du rayonnement de #MeToo et de veiller à ce que nous puissions l’étendre d’une manière qui vise à mettre en lumière le travail en cours, mais aussi les ressources et l’action collective. À quoi cela ressemble-t-il lorsque non seulement les femmes d’Amérique latine s’organisent autour de (certaines) questions, mais que les femmes d’Asie du Sud-Est et d’Afrique s’organisent également pour le Guatemala, ou vice versa ?

« Nous ne nous réunissons pas seulement pour discuter, a-t-elle déclaré. Nous nous réunissons pour bâtir une communauté, mais aussi pour agir ensemble. »