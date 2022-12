Pour Sunak, comme Biden, la matité pourrait être une arme secrète

Le bilan électoral de M. Major était mitigé : il en a surpris plus d’un en remportant une modeste majorité de 21 aux élections générales de 1992. Mais cette victoire a été rapidement suivie d’une crise financière qui a sapé sa réputation et ouvert la voie à une victoire écrasante cinq ans plus tard. par le chef du Parti travailliste, Tony Blair.

Cette fois, la crise a éclaté avant l’entrée en fonction de M. Sunak. Mais cela ne lui laisse pas plus de deux ans pour sauver son parti avant les prochaines élections, et il fait face aux vents contraires de la flambée de l’inflation, de la hausse des taux d’intérêt, des troubles sociaux et d’une récession. Selon le moment où M. Sunak choisit d’appeler ce vote, il est possible que les électeurs américains élisent un président à peu près au même moment.

M. Biden sera-t-il dans cette course ? Les chances qu’il se présente à nouveau ont augmenté après les mi-mandats, sans parler de la proposition du président de réorganiser le calendrier primaire du Parti démocrate, de sorte que la Caroline du Sud, qui a ressuscité sa fortune présidentielle en 2020, votera désormais en premier, devant le caucus de l’Iowa.

Rien ne prouve que M. Biden et M. Sunak aient parlé de politique lors de leur première rencontre en face à face lors d’un sommet en Indonésie le mois dernier. En effet, compte tenu de leur différence d’âge, d’origine et de politique, il y a peu d’indications qu’ils développeront le genre de rapport dont jouissent, disons, M. Blair et le président Bill Clinton. Lorsque les conservateurs ont élu M. Sunak à la tête, M. Biden l’a salué comme une “étape révolutionnaire”, bien qu’il ait ajouté : “Comme dirait mon frère, ‘Allez comprendre.'”

En ce moment, les parieurs parient contre M. Sunak. Il y a même des spéculations selon lesquelles si les conservateurs sont battus aux élections locales de mai prochain, ses ennemis pourraient agir contre lui et essayer de réinstaller M. Johnson. Mais les alliés de M. Sunak espèrent une surprise à la Biden, qui pourrait lui donner une base solide pour la prochaine élection générale (elle doit avoir lieu d’ici janvier 2025).

Compte tenu de la formidable avance du Labour dans les sondages d’opinion – et d’un dirigeant travailliste, Keir Starmer, qui rivalise avec M. Sunak en compétence sur le charisme – peu d’analystes voient un chemin pour M. Sunak vers une victoire convaincante. Mais certains pensent que le résultat pourrait être beaucoup plus proche que ne le pensent maintenant certains partisans du Labour. D’une part, les cotes de sondage de M. Sunak dépassent celles de son parti battu, ce qui est l’inverse de M. Biden et des démocrates avant les élections de mi-mandat.

“Il y a une grande différence entre ce que les électeurs pensent du Parti conservateur et ce que les électeurs pensent de Sunak”, a déclaré Peter Kellner, un expert en sondages. “La grande question est maintenant de savoir si le parti conservateur fait baisser les notes de Sunak ou si Sunak fait monter les notes du parti conservateur.”