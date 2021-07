Pour Spike Lee, le secret pour survivre à Cannes est le sommeil (et des vêtements cool)

CANNES, France — S’étalant sur deux semaines, Cannes peut être un festival du film terriblement bouleversant. Il y a tellement de films à voir et tellement d’événements glamour à voir que vous pourriez facilement vous épuiser – ou pire, vous endormir lors d’un futur lauréat de la Palme d’Or.

Les cannois plus responsables assistent à un ou deux films par jour puis se retirent dans leur chambre d’hôtel, mais je ne suis pas une telle personne. Je sais que les choses les plus folles se produisent souvent après minuit ici, comme la fois il y a quelques années quand j’ai regardé Channing Tatum et Jane Campion paniquer sur une piste de danse au bord de la plage à Lykke Li. Qui voudrait se coucher tôt et rater ça ?

Dimanche soir à Cannes, alors que mon énergie montait en flèche et s’affaiblissait dans une égale mesure, il m’a semblé que nous avions enfin atteint le milieu du festival : six jours, six à faire. Au Dîner Kering Women in Motion ce soir-là, j’ai demandé au président du jury du festival, Spike Lee, comment il maintenait son niveau d’endurance.

« Je savais en arrivant que j’allais devoir voir 24 films, alors je me couche tôt et je suis ici pour faire mon travail », a déclaré Lee. « Comment pouvez-vous voir 24 films et continuer à traîner la nuit ? »