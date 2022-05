Pour soutenir une nouvelle génération de propriétaires d’entreprise noirs, l’expérience vécue est essentielle

Il y a un an, notre organisation Futurpreneur a entrepris de déplacer la ligne de départ des entrepreneurs noirs avec le lancement du Black Entrepreneur Startup Program. L’objectif était d’établir un programme qui soutient les jeunes entrepreneurs noirs à travers le Canada qui, en raison d’obstacles systémiques historiques et persistants, sont disproportionnellement sous-financés, sous-soutenus et trop souvent sous-estimés.

Lors de la conception d’un programme de soutien ciblé, il est important de se concentrer sur la raison pour laquelle il est nécessaire, à qui il servira et si vous disposez des ressources nécessaires pour créer un programme qui produira des résultats significatifs pour cette communauté.

Un rapport de 2021 du Groupe sénatorial afro-canadien et du sénateur Colin Deacon a révélé que plus de 75 % des entrepreneurs noirs interrogés au Canada ont déclaré que leur race compliquait la réussite, énumérant le manque de ressources, de financement, de soutien aux entreprises et de conseils comme les principaux obstacles. Le rapport note que ces obstacles sont amplifiés pour les femmes entrepreneurs noires, qui subissent les effets combinés du racisme et du sexisme.

À ce stade, l’étude «Rise Up» de l’année dernière par la Black Business and Professional Association a révélé que seulement 17% des femmes entrepreneurs noires étaient en mesure d’accéder au crédit des institutions financières, soulignant les défis aigus auxquels elles sont confrontées lorsqu’il s’agit d’obtenir une aide financière par le biais de canaux traditionnels.

Il faut marcher un kilomètre dans la peau d’un entrepreneur pour vraiment comprendre ses besoins et ses défis – et pour commencer à remédier aux inégalités qui entravent sa réussite.

C’est là que la représentation joue un rôle essentiel, à toutes les étapes, de l’élaboration du programme à son exécution. Bien qu’il importait que le PDG de Futurpreneur soit pleinement engagé dans cette initiative, il était essentiel que les dirigeants noirs et les membres de l’équipe de Futurpreneur, qui ont personnellement vécu ces obstacles et la lutte pour réussir malgré eux, soient les architectes en chef à la table donnant vie à ce programme. .

Deux membres du conseil d’administration de Futurpreneur s’identifient comme noirs, tout comme 22 % des hauts dirigeants et plus de 18 % du personnel pancanadien, y compris des membres de l’équipe du Black Entrepreneur Startup Program, dirigée par Mona-Lisa Prosper. Mona-Lisa est une leader noire dynamique et une entrepreneure prospère à part entière, dont l’expérience vécue et la compréhension approfondie des complexités entourant l’entrepreneuriat noir ont joué un rôle déterminant dans l’adaptation du programme de démarrage de base de Futurpreneur avec des ressources clés pour aider plus de jeunes entrepreneurs noirs à démarrer et à réussir. .

Un an plus tard, plus de 15 000 entrepreneurs noirs – plus de 30 % des candidats – ont reçu un mentorat et un soutien financier dans le cadre du programme et ont lancé avec succès de petites entreprises dans des secteurs tels que la mode et la beauté, les services médicaux, la technologie et l’alimentation et les boissons. En fait, le premier participant au programme, le fondateur albertain de Shawn R Training, Shawn Raymond, a été financé le lendemain du lancement de notre programme en mars dernier.

Les réalisations de chaque fondateur noir contribuent à la résilience de l’économie post-pandémique du Canada et nous rapprochent un peu plus de l’équité et de l’inclusion à plus grande échelle.

PARTAGER: