Le rôle principal dans une romance peut sembler être un prix pour la plupart des acteurs, mais la star du nouveau drame « L’amour de Sylvie»Avait des réserves. «Il n’y avait aucun moyen que j’aille faire un film romantique avant d’avoir lu le scénario et vu qu’il y avait des Noirs tombant amoureux dans les années 50 et 60», a déclaré Nnamdi Asomugha, 39 ans. «Et puis immédiatement, je me suis dit, OK, je pense que les gens ont besoin de voir ce film.» «Sylvie’s Love», qui a fait sa première sur Amazon le 23 décembre, se déroule en grande partie au milieu du siècle à New York et explore les flux et reflux de la relation entre Robert (Asomugha), un saxophoniste de jazz charismatique, et Sylvie (Tessa Thompson), une producteur de télévision déterminé.

Asomugha est considéré comme une étoile montante à Hollywood: en 2017, sa performance dans le drame «Crown Heights» lui a valu des nominations pour les prix Indie Spirit et NAACP Image Award. Plus tôt cette année, il a fait ce que le Hollywood Reporter a appelé «Un début prometteur à Broadway»Dans une nouvelle mise en scène de« A Soldier’s Play »de Charles Fuller. Dans les coulisses, il a aidé à produire des projets par l’intermédiaire de sa société de production, iAm21 Entertainment, notamment «Sylvie’s Love», «Crown Heights» et «Harriet, »Ainsi que la pièce de Broadway« American Son »(2018), qui mettait en vedette sa femme, l’actrice Kerry Washington.

Mais avant d’agir et de produire, Asomugha était considéré comme l’un des meilleurs demi de coin de la Ligue nationale de football, disputant 11 saisons pour les Oakland Raiders et d’autres équipes avant de prendre sa retraite en 2013. C’est « ahurissant que je veuille même passer d’une carrière où vous êtes sous un tel microscope d’une manière extrême à une autre carrière où le microscope pourrait même être plus grand », a déclaré Asomugha. «Vous ne pouvez pas empêcher ce dont vous tombez amoureux, et je suis tombé amoureux du théâtre.» Il a récemment parlé par vidéo de la transition du football au théâtre, de la préparation de «Sylvie’s Love» (réalisé par Eugene Ashe) et de l’expérience inattendue d’apparaître à Broadway. Ce sont des extraits édités de la conversation. Vous êtes passé d’une carrière réussie dans la NFL à une carrière d’acteur. Quel était le calendrier pour vous? J’étais juste obsédée par les films et la télévision en grandissant. Quand j’ai fini de jouer, le conseil que j’ai continué à recevoir d’anciens joueurs était de trouver quelque chose à faire dont vous êtes absolument amoureux. Parce que l’amour que vous en portez est ce qui vous soutiendra et vous guidera. Et je savais que c’était une avenue. Je ne savais pas que ça allait nécessairement produire, mais je savais que je voulais devenir acteur.