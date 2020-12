La représentante Alexandria Ocasio-Cortez est connue pour ses invectives enflammées contre la classe milliardaire. Mais il s’avère que ‘AOC’ n’est pas au-dessus d’un petit capitalisme qui lui est propre, vendant en ligne des pulls molletonnés ‘Tax The Rich’ pour une somme princière.

L’Ocasio-Cortez de New York est un auto-décrit «Socialiste démocratique», et probablement le visage le plus connu de l’aile progressiste du Parti démocrate. Elle a proposé de frapper les Américains les plus riches avec un impôt sur le revenu énorme de 70% pour financer des dépenses environnementales et sociales massives, et a mené une campagne pour empêcher Amazon de profiter de généreux allégements fiscaux pour installer son deuxième siège dans la Big Apple.

Récemment, cependant, elle s’est lancée dans son propre capitalisme, vendant des t-shirts, des pulls molletonnés et toutes sortes de marchandises sur sa boutique en ligne officielle. Les derniers ajouts à sa ligne, sur Twitter par Ocasio-Cortez, incluent des vêtements faisant la promotion du « Green New Deal » et l’annulation de la dette étudiante, ainsi que des pulls molletonnés « Buvez de l’eau et ne soyez pas raciste » et « Taxez les riches ». ».

Merci! Les précommandes sont ouvertes maintenant 🙂 https://t.co/J973Ot2VAt pic.twitter.com/yY7SpOG4VD – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 2 décembre 2020

Bien qu’Ocasio-Cortez se vante mercredi que ses vêtements sont «Fabriqué aux États-Unis avec des emplois dignes et syndiqués payant un salaire décent», le prix va probablement éteindre tous les socialistes et les libéraux de limousine sauf les plus confortables. Une chemise «Tax The Rich» coûtera 58 $ au client, plus plus de 5 $ de taxes de vente si elle est commandée dans l’État d’origine d’AOC, New York.

Les experts et les commentateurs conservateurs se sont relayés pour déchirer la conversion apparente d’AOC à la cause capitaliste. «À 58,00 $ pour un sweat-shirt, vous ne taxez pas les riches, vous surfacturez les stupides» un utilisateur Twitter a écrit.

AOC:

«Le capitalisme est nul!» Aussi AOC:

«Achetez mon sweat-shirt Green New Deal pour 65 $!» https://t.co/DAq4ComvwB – Courtney Holland 🇺🇸 (@hollandcourtney) 3 décembre 2020

AOC vend des pulls molletonnés à 65 dollars qui disent «taxer les riches» que seuls les riches peuvent se permettre. Devrait simplement dire «Taxez-moi». pic.twitter.com/UhiNckLkWP – la boutique d’idées de matt (@MattsIdeaShop) 3 décembre 2020

Mes objectifs financiers dans la vie se situent quelque part entre «confortable» et «tellement réussi @AOC m’attaque avec des sweatshirts à 60 $ » – JJJ (@Johnny_Joey) 3 décembre 2020

Toujours en train de rire de la vente de butin ridiculement cher à AOC qui dit «Taxer les riches». Cela résume à peu près tout ici. – Lisa Boothe (@LisaMarieBoothe) 3 décembre 2020

De plus, l’expert conservateur Jeryl Bier a découvert que quiconque souhaitant porter le même slogan pour moins cher peut se rendre sur Amazon et trouver des pulls molletonnés « Tax The Rich » pour presque la moitié du prix, avec la livraison gratuite. On peut bien sûr supposer que, contrairement aux offres d’AOC, les vêtements en vente sur Amazon ne sont pas garantis fabriqués aux États-Unis et sont emballés par des employés d’entrepôt qui seraient traités comme « animaux. »

Tax le sweat-shirt Rich de @AOC: 66,76 $ TTC livraison. Tax le sweat-shirt Rich de @Amazone: aussi bas que 29,99 $ avec la livraison gratuite.https: //t.co/EKTFFBwzfr pic.twitter.com/VlwsdugFwv – Jeryl Bier (@JerylBier) 3 décembre 2020

L’ironie, cependant, ne s’arrête pas là. La ligne de vêtements «Green New Deal» d’AOC est fabriquée à partir de polyester, une fibre à base de pétrole non renouvelable. Au moins si AOC réussit et que le «Green New Deal» élimine les combustibles fossiles d’ici 2030, les chemises achetées maintenant survivront aux vêtements en chanvre et en lin qui les remplaceront sûrement.

Il n’y a pas de fin aux ironies à vendre dans le @AOC boutique. #GreenNewDeal pic.twitter.com/HUQxDcIOlx – Christopher Bedford (@CBedfordDC) 3 décembre 2020

