Pour seulement 50 $, cette friteuse à air numérique élégante est à vous aujourd’hui seulement (économisez 50 %)

Il y a une bonne raison pour laquelle friteuses à air ont explosé en popularité au cours des dernières années. Ils sont plus sains et plus faciles à utiliser que les méthodes de friture traditionnelles et peuvent vous aider à préparer de délicieux repas de semaine en quelques minutes. Et si vous espériez en essayer un par vous-même, vous pouvez maintenant vous procurer un excellent modèle à un prix avantageux. Best Buy offre 50 $ de rabais sur cette friteuse Bella Pro Series de 6 pintes, . Cette offre n’est disponible que sur l’élégante variante de finition noire et dorée mate et, contrairement aux offres en Vente du Black Friday de Best Buyil expire ce soir à 21h59 PT (00h59 HE) alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Avec une capacité de 6 pintes, à peu près assez grande pour jusqu’à 5 livres de nourriture, cette friteuse à air Bella de taille moyenne est parfaite pour préparer des collations rapides et des repas complets. Il a une plage de température allant jusqu’à 400 degrés Fahrenheit, et il dispose d’une fonction d’arrêt automatique et d’une alarme pour plus de sécurité. Il dispose d’une interface numérique simple et de plusieurs fonctions de cuisson préprogrammées telles que rôtir, cuire, griller, réchauffer, pizza et plus encore. Et grâce à la poêle et au plateau croustillant allant au lave-vaisselle, le nettoyage est également un jeu d’enfant.

Si vous êtes intéressé à mettre la main sur une friteuse à air, mais que ce n’est pas celle qu’il vous faut, consultez notre tour d’horizon de tous les meilleures offres de friteuses à air vous pouvez trouver dès maintenant.