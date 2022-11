Pour ses voisins, les malheurs de la station d’épuration du Grand Victoria coulent par le nez

Avec ses fenêtres fissurées pour laisser entrer l’air de la nuit d’été, Carole Witter est soudainement frappée par un intense nuage de puanteur alors qu’elle est allongée dans son lit. Les odeurs de bâillonnement vont et viennent avec les vents, mais il y a eu d’innombrables fois où Witter a abandonné ses loisirs en plein air pour se protéger des odeurs nauséabondes.

Après le démarrage tant attendu de la station d’épuration des eaux usées du Grand Victoria il y a près de deux ans, elle n’est que l’une des résidentes de Vic West et du quartier West Bay d’Esquimalt qui estiment qu’une des principales promesses du projet n’a jusqu’à présent pas été tenue.

Lorsque le district régional de la capitale a approuvé l’usine de traitement des eaux usées de McLoughlin Point, d’une valeur de près de 775 millions de dollars, il s’est accompagné d’un accord écrit selon lequel les voisins ne seraient pas soumis à des quantités inacceptables d’odeurs. Cette odeur amène les résidents et les parties prenantes à se demander si les exigences contractuelles ont été respectées avec une échéance finale imminente.

De son côté, le CRD étudie toujours si toutes les odeurs proviennent réellement de la station d’épuration, qui peut traiter 108 mégalitres d’eaux usées par jour provenant de neuf communautés centrales. Mais plusieurs résidents à proximité qui ont parlé avec Black Press Media ont déclaré qu’ils n’avaient pas besoin d’études pour savoir que leur temps d’arrêt avait trop souvent été gâché par une nouvelle puanteur qui a fait surface après le démarrage de l’usine.

Witter vit près de la marina de West Bay depuis 36 ans et représente le quartier au comité de liaison de l’usine. Elle a dit que la nouvelle odeur est réelle et qu’elle est “100%” sûre qu’elle est apparue après la mise en ligne de l’usine en décembre 2020.

“Il y a d’autres odeurs à West Bay, il y a les algues à West Bay que tout le monde connaît, ce n’est pas ça, ça vient de la station d’épuration.”

Le conseil d’administration du CRD recevra un rapport dans les mois à venir décrivant les travaux et les engagements qui seront pris pour atténuer les problèmes d’odeurs avant la clôture des contrats avec les constructeurs de la centrale. Cela a été stimulé par une motion de la mairesse d’Esquimalt, Barb Desjardins, qui a été adoptée lors d’une réunion du conseil d’administration du CRD en octobre.

Il ne se passe pas un jour sans que le canton n’entende parler des odeurs, a-t-elle déclaré.

«Je tiens à vous rappeler que le contrôle des odeurs était l’une des choses les plus importantes pour notre communauté et pour Vic West», a déclaré Desjardins lors de la réunion du comité de gestion des déchets liquides de la zone centrale du 12 octobre. “Et nous n’avons pas résolu ces problèmes d’odeurs.”

Le comité discutait de la façon dont une période de performance de deux ans devrait se terminer à la mi-janvier, date à laquelle les paiements finaux seront versés à Harbour Resources Ltd. – un consortium composé d’Aecom Canada et de Graham Infrastructure, engagé pour construire l’usine de traitement . Graham Infrastructure a dirigé Black Press Media vers une déclaration fournie par le CRD et Aecom Canada n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.

Le CRD a déclaré à Black Press Media que les contrats sont complexes, mais une fois la période d’exécution terminée, les entrepreneurs pourraient potentiellement recevoir des paiements de retenue de 5 millions de dollars pour l’achèvement de l’usine, conformément à l’accord de projet, ainsi qu’une incitation au rendement de 800 000 $.

“Nous ne pouvons vraiment pas comprendre pourquoi le CRD serait prêt à remettre l’argent restant et à accepter le transfert alors que les défauts d’odeur persistent”, a déclaré Rozlynne Mitchell, présidente de l’Association des résidents de West Bay et un autre résident à proximité.

Une entente entre la communauté hôte et le canton d’Esquimalt stipule que si l’usine émet des odeurs perceptibles au-delà des limites de sa propriété, le CRD déploiera « tous les efforts raisonnables pour enquêter et remédier à la source » afin de réduire l’odeur au niveau convenu. Il comprenait également l’exigence selon laquelle le CRD n’acceptera pas l’usine de traitement jusqu’à ce qu’elle intègre une technologie de réduction des odeurs destinée à rendre les odeurs imperceptibles au-delà du site de l’usine – un point réitéré dans la motion approuvée.

Le gouvernement régional a déclaré qu’il s’était engagé à limiter les odeurs à la propriété. Le canton d’Esquimalt a également déclaré à Black Press Media qu’il travaille avec diligence avec le CRD pour s’assurer que tous les engagements sont respectés conformément aux accords de projet.

L’installation de McLoughlin est équipée de plusieurs composants de traitement des odeurs, de systèmes de surveillance à la fine pointe de la technologie et de réservoirs de traitement qui sont couverts pour piéger et traiter l’air malodorant, ce qui, selon le CRD, se traduit par «l’un des niveaux les plus élevés de capture des odeurs et traitement dans l’industrie.

Pendant le fonctionnement normal, les réservoirs fermés nettoient, capturent et surveillent l’air vicié tandis que l’équipement de secours et les générateurs réduisent la possibilité que des odeurs s’échappent de l’installation en cas de panne du système.

Mais les administrateurs du comité de gestion des déchets se sont demandé pourquoi un rapport du CRD avait confirmé que ces systèmes de contrôle étaient “entièrement fonctionnels et fonctionnaient conformément aux spécifications de conception dans des conditions de fonctionnement normales” en septembre, mais les résidents continuent de commenter l’odeur.

Le CRD a déclaré à Black Press Media que les travailleurs doivent accéder périodiquement aux réservoirs de traitement, de sorte que certaines odeurs s’échapperont à ces moments-là lorsque le système sera ouvert à l’atmosphère. Un autre point préoccupant est qu’un certificateur a déclaré que Harbour Resources avait satisfait aux exigences contractuelles concernant les tests d’odeurs d’été et d’hiver dans le cadre de l’accord de projet de l’usine de traitement des eaux usées de McLoughlin Point. Le contrat comprenait également des critères pour éliminer les émissions de sulfure d’hydrogène – qui dégagent une odeur d’œuf pourri – qui, selon le CRD, ont déjà été remplis. Le personnel a ajouté qu’il pourrait y avoir d’autres composés odorants générés qui ne sont pas explicitement mentionnés dans les accords.

“L’entrepreneur a démontré par des tests d’acceptation et une certification indépendante que l’usine a atteint la conformité avec les exigences de l’accord de projet”, a déclaré le CRD.

Lors de la réunion du comité du mois dernier, le personnel a déclaré à plusieurs reprises qu’à son avis, les problèmes d’odeurs en suspens ne relèvent pas des exigences de l’accord de projet.

Desjardins a déclaré que les résidents doivent savoir que le CRD a le dos à l’avenir et qu’il va résoudre le problème, tandis que Mitchell a demandé qui serait responsable de payer pour arrêter les odeurs si le contrat est fermé.

“Ce n’est pas une bouffée dans l’air, c’est une odeur forte, piquante et distinctement identifiable”, a déclaré Mitchell. “Ça a duré encore et encore et ça ne s’est pas amélioré.”

Les plaintes des résidents continuent d’affluer, mais le personnel du CRD a déclaré que la nature de ces plaintes signifie qu’elles pourraient provenir de problèmes d’interconnexion de tuyaux où les eaux usées des maisons de Vic West se déversent dans les égouts pluviaux municipaux qui sont secs pendant les mois d’été.

“Ces déchets s’accumuleraient, provoquant probablement une odeur importante dans ces zones”, a déclaré le personnel du CRD.

Cependant, les résidents qui ont parlé à Black Press Media et à Desjardins ont contesté cette explication, car ce qu’ils sentent ne circule que depuis le démarrage de l’usine.

“Je comprends qu’il y a des liens croisés et je suis content que nous les ayons trouvés, mais le défi que j’ai avec ceux-ci est qu’ils étaient là avant, et alors pourquoi pensons-nous que ce sont ceux qui causent toute l’odeur à ce stade?” a demandé Desjardins. « Je me rends compte qu’il y a eu beaucoup de travail, mais ce n’est pas encore suffisant, les résidents ne peuvent pas profiter de leur été les fenêtres ouvertes.

Witter a noté: “Je pense que ce que je trouve frustrant, c’est pourquoi on demande aux citoyens de prouver qu’il y a une odeur, c’est vraiment au CRD de prouver qu’il n’y en a pas.”

Le CRD prend d’autres mesures pour étudier et traiter les odeurs avant la fin de l’année, y compris des tests d’odeurs à différents moments de la journée ; modifier un deuxième système de contrôle des odeurs pour traiter l’air des processus de traitement tertiaire ; et avoir des empreintes digitales d’odeurs chimiques de l’Université de l’île de Vancouver provenant de différentes sources pour éventuellement les lier aux odeurs présentes dans des endroits spécifiques.

Le rapport sur l’action contre les odeurs sera présenté avant 2023, car le personnel du CRD a déclaré que les termes du contrat devront être résolus d’ici la fin de l’année.

Witter a déclaré que les contrats avec la communauté stipulaient que l’usine ne produirait aucune odeur perceptible, de sorte que le CRD doit respecter sa part de l’accord.

“C’est juste un tas de merde et ça pue.”

