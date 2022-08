Pour Serena Williams, le tennis – pas la maternité – était un sacrifice

Le tennis est un sport épuisant pour les nouveaux parents. Une grande partie de l’année civile est considérée comme une saison, et une grande partie de cette saison est consacrée à sillonner le monde pour des tournois.

Mais revenir sur les plus grandes scènes du monde ne semblait pas vraiment être une question pour Williams. «Je suis passé d’une césarienne à une deuxième embolie pulmonaire à une finale du Grand Chelem. J’ai joué pendant l’allaitement. J’ai joué pendant la dépression post-partum », a-t-elle écrit. Elle a atteint sa 10e finale de Wimbledon en juillet 2018, moins d’un an après l’accouchement.

La fille de Williams n’a pas été loin des tribunes depuis. Il y a Olympia à la Fed Cup, arborant un bandeau rouge et blanc avec un nœud scintillant. Et au classique ASB, assise sur les genoux de son père, applaudissant, impatiente de voir quel trophée brillant maman a cette fois. Au Top Seed Open, elle a été repérée dans les tribunes, un peu distraite par un iPhone (ça arrive aux meilleurs d’entre nous). Et elle avait une place au premier rang pour la bulle de l’US Open de 2020, pointant et disant «maman» dans un stade presque vide.

Au cours des cinq dernières années, a déclaré Williams, elle n’a pas passé plus de 24 heures loin de sa fille.

Mais Williams a précisé une chose. Son évolution (retraite, dit-elle, n’est pas un mot qu’elle aime utiliser) n’est pas une décision facile ; ce n’en est pas un dont elle a pu parler avec quelqu’un d’autre que son thérapeute. Ce n’est pas une simple balade au coucher du soleil. Non, c’est une décision plus difficile – une décision qu’elle ne voulait vraiment pas prendre.

“Croyez-moi, je n’ai jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et une famille. Je ne pense pas que ce soit juste. Si j’étais un homme, je n’écrirais pas ceci parce que je serais là-bas en train de jouer et de gagner pendant que ma femme faisait le travail physique pour agrandir notre famille », a-t-elle déclaré. “Peut-être que je serais plus un Tom Brady si j’avais cette opportunité.”

C’est le cas de Rafael Nadal, 36 ans. Il a annoncé que sa femme, Maria Francisca Perello, est enceinte de leur premier enfant. Lors d’une conférence de presse en juin, Nadal, vainqueur de 22 titres en simple du Grand Chelem, a déclaré : “Je ne pense pas que cela changera ma vie professionnelle.”