Selon le Bureau des débris spatiaux (SDO) de l’ESA, il y a plus de 6900 satellites artificiels en orbite terrestre basse (LEO), et la zone est de plus en plus encombrée grâce à l’industrie aérospatiale privée en plein essor.

Chaque nouveau satellite mis en orbite augmente le risque de collision qui aggraverait le problème existant des débris spatiaux en orbite.

Au fur et à mesure que les satellites sont déclassés et désorbés, à la suite de collisions ou intentionnellement, ils brûlent lorsqu’ils rentrent dans l’atmosphère, laissant derrière eux des produits chimiques toxiques et des particules métalliques qui peuvent persister pendant des années.

Pour lutter contre ces deux problèmes, un expert en cybersécurité, ancien US Marine, et «Cyber ​​Farmer» Max Justice propose de fabriquer des satellites en fibres de champignon.

«Selon le type de mycélium utilisé, il peut être plus flexible que le bois et / ou plus solide que le bois, il est plus léger que le bois et naturellement beaucoup plus ignifuge. J’ai même emmené une torche au propane sur l’un de mes blocs de mycélium pendant plus de 5 minutes et cela n’a fait que de la fumée ». La justice réclame.

S’appuyant sur ses années d’expérience dans l’industrie aérospatiale, Justice affirme que les satellites composés de fibres de mycélium seraient à la fois résistants à la chaleur et respectueux de l’environnement, et seraient plus susceptibles de rester intacts que leurs homologues métalliques traditionnels en cas de collision LEO.

Les fibres de mycélium sont extraites des racines de champignons, à savoir les champignons, et peuvent ensuite être cultivées dans des structures personnalisées qui, une fois séchées, sont extrêmement résistantes mais légères.

Ces fibres végétales sont actuellement étudiées pour une utilisation dans les industries de la construction et de la fabrication, y compris les logements écologiques, l’isolation et les plastiques.

Mais Justice, qui a travaillé avec le National Reconnaissance Office (NRO), la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) et la NASA pendant plus de 15 ans, est le pionnier du développement de la technologie aérospatiale à base de champignons.

Selon les chiffres du SDO, quelque 560 ruptures de satellites explosifs, collisions et autres événements de fragmentation ont eu lieu en orbite basse depuis que Spoutnik 1 a atteint son orbite pour la première fois en 1957.

Cela conduit à ce que l’on appelle le «syndrome de Kessler», dans lequel les collisions et les fragmentations de satellites deviennent de plus en plus fréquentes et augmentent la probabilité de déclencher une réaction en chaîne catastrophique.

SpaceX déploie en moyenne 300 mini-satellites Starlink supplémentaires par mois depuis mars 2021, contre environ 60 par mois depuis mai 2019. La société a déclaré un objectif final de 12 000 mini-satellites formant une constellation artificielle dans LEO.

Pendant ce temps, Amazon planifie sa propre constellation de plus de 3 200 satellites. Bien que l’industrie spatiale privée ne se soit pas encore engagée dans des satellites formés par des champignons, la solution inhabituelle pourrait bientôt devenir courante dans le ciel au-dessus de la Terre alors que les agences spatiales cherchent à atténuer le risque croissant pour leurs activités au-dessus de la planète et au-delà.

