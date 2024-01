Pour saper Haley, Trump s’entourera des dirigeants du SC

Les apparitions des invités pourraient humilier Mme Haley et saper davantage ses arguments en faveur de la nomination en illustrant à quel point elle semble isolée dans son propre État, où se tiendra la primaire républicaine le 24 février. Et le groupe de Caroline du Sud qui soutient M. Trump samedi suivra le jeune sénateur de l’État, Tim Scott, qui a soutenu M. Trump à Concord, dans le New Hampshire, vendredi.

Mme Haley n’est pas sans soutien en Caroline du Sud, où elle a été gouverneure de 2011 à 2017, lorsque M. Trump l’a nommée ambassadrice auprès des Nations Unies. Elle bénéficie du soutien du représentant Ralph Norman et de Katon Dawson, ancien président républicain de l’État, ainsi que d’un petit nombre de législateurs de Caroline du Sud.

Interrogée lors d’un arrêt de campagne à Peterborough, New Hampshire, sur la campagne de M. McMaster avec M. Trump, Mme Haley a répondu : « Je suis désolée, est-ce la personne contre laquelle je me suis présentée pour le poste de gouverneur et que j’ai battue ? Vérifiez-le. Mme Haley a battu M. McMaster lors d’une primaire en 2010, et il l’a ensuite rapidement soutenue.

Elle a également suggéré que son incapacité à gagner des partisans de premier plan, tant dans son État d’origine qu’à Washington, venait de sa volonté de faire pression sur les législateurs de l’État et d’opposer son veto à leurs projets favoris lorsqu’elle était gouverneure, ainsi que de ses critiques à l’égard du Congrès pendant la campagne électorale.

« Si Donald Trump veut que tous ses politiciens se tournent vers lui, ils peuvent le faire », a déclaré Mme Haley. “Mais c’est contre cela que je me bats.”