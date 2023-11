Pour sa deuxième édition, la foire d’art hors écran de Paris revient dans un lieu inattendu : un parking vide et brutaliste

Grand Garage Haussmannien. Photo : Joseph Jabbour. Avec l’aimable autorisation de Offscreen.

La deuxième édition de la foire d’art de Paris Hors écran devrait revenir ce mois-ci, du 18 au 22 octobre 2023, dans un lieu inattendu : un ancien garage. Le monumental Grand Garage Haussmann dans le 8ème arrondissement de Paris présente une façade Art déco emblématique, emblématique de la ville, et un vaste intérieur brutaliste rempli de fenêtres en verre dépoli.

Offscreen est devenu un événement incontournable dans le monde de l’art, créant une expérience de visite interdisciplinaire en juxtaposant tout, des installations multimédias et œuvres numériques à la sculpture et à la photographie. Coïncidant avec la Paris Art Week, les présentations présentées, qui seront en grande partie monographiques, seront mises en scène par un groupe sélectionné de galeries françaises et internationales qui créent ensemble une expérience artistique fluide et immersive pour les visiteurs.

Après l’édition inaugurale qui s’est tenue à l’Hôtel Salomon de Rothschild, le célèbre artiste britannique Anthony McCall, pour l’itération 2023, sera invitée spéciale Rosa Barba. Artiste et cinéaste italienne basée à Berlin, Rosa disposera d’un niveau entier du Grand Garage Haussmann dédié à son travail Intérieur et extérieur : évoquer un espace de passage (2021). L’œuvre d’envergure monumentale comprend un film réalisé sous l’eau au large des côtes de Chypre sur l’épave du Mazotos, ainsi que la reconstitution d’une installation extérieure où l’artiste a projeté pour la première fois le film entre Chypre et les territoires sous contrôle turc.

Parmi les autres artistes mis en avant à Offscreen, citons l’artiste colombienne Leyla Cardenas, présentée par la Galerie DIX9 Hélène Lacharmoise, dont les œuvres présentées résultent d’un dialogue entre sa pratique textile et la vidéo. Présentée par la Galerie Rolf Art, l’artiste argentine Graciela Sacco présentera un portfolio unique de sa série « Bocanada interférence », en plus d’une installation de sa série « Sombras del Sur y de Norte » de 2022. Emmanuel Van der Auwera, originaire de Belgique et présenté par Harlan Levy Projects, mettra en scène son installation « VidéoSculpture XX » (The World’s 6ème Sense) (2019), qui utilise l’imagerie thermique et des modes de surveillance.

En plus d’autres galeries exposantes et artistes vedettes, Offscreen promet de poursuivre sa mission de créer une présentation de foire unique en son genre, centrée sur un art repoussant les limites et une expérience immersive.

« Nous sommes ravis que l’édition de cette année d’Offscreen ait acquis une visibilité internationale significative, réunissant des artistes de premier plan, tels que notre invitée d’honneur Rosa Barba ; Victor Burgin, actuellement exposé au Jeu de Paume ; Stan VanDerBeek, figure marquante du cinéma expérimental ; et Stefan Brüggeman. déclare Julien Frydman, co-fondateur et directeur artistique d’Offscreen. “Notre programmation s’étoffe également avec « OFFTRACKS », qui propose un focus inédit sur les artistes émergents, présenté par des personnalités du monde de l’art. Nous avons désormais hâte de recréer l’ambiance si particulière d’Offscreen, événement unique lors de la Paris Art Week, dans un nouveau lieu particulièrement impressionnant qui nous permettra de proposer une toute nouvelle expérience de foire d’art.

Hors écran se tient du 18 au 22 octobre 2023 au Grand Garage Haussmann, Paris.

