Pour Rodrigo Lopez de la République de Sacramento, un titre de l’US Open Cup contre les équipes de la MLS “serait énorme”

Il y a neuf ans, il a failli arrêter et raccrocher les bottes, le capitaine de la République de Sacramento, Rodrigo Lopez, est maintenant à une victoire d’une réalisation improbable dans le football américain.

Dans le cadre du championnat USL de deuxième division, la République vise à remporter l’US Open Cup – le plus ancien tournoi de football du pays – lorsqu’elle affrontera l’Orlando City SC de la Major League Soccer mercredi (diffuser sur ESPN +, 20 h HE).

“Je n’arrive toujours pas à y croire”, a déclaré Lopez à ESPN. “Ce n’est pas que je dis que nous ne le méritons pas. Nous le méritons définitivement.

“Je dis juste que pour une équipe de championnat USL ou toute équipe de division inférieure d’être en finale d’une coupe, c’est définitivement très rare.”

La compétition à élimination directe remonte à plus de 100 ans, lorsque des versions organisées du sport étaient encore en développement. Le jeu est maintenant beaucoup plus sophistiqué à l’ère moderne et avec l’introduction de la MLS en 1996, il est devenu rare de voir des équipes extérieures à la première division en finale.

Ces derniers mois, Lopez et Sacramento ont stupéfié le monde du football américain, remportant des victoires audacieuses contre les équipes MLS de San Jose Earthquakes, LA Galaxy et Sporting Kansas City pour atteindre la finale. Lors de la demi-finale contre le Sporting KC, Lopez est devenu le héros de la soirée, inscrivant le penalty de la victoire lors d’une fusillade qui a suivi un match nul tendu 0-0 en temps réglementaire.

Sacramento – les premiers finalistes non MLS depuis 2008 – deviendrait également la première équipe de la ligue inférieure à soulever le trophée au 21e siècle.

« Chèque de paie à chèque de paie »

C’est une course de conte de fées et qui n’aurait peut-être pas été une réalité si Lopez avait mis fin à son temps avec le sport – ce qui était une possibilité il y a près d’une décennie.

Né à Guadalajara, au Mexique, Lopez a déménagé aux États-Unis à un âge précoce, mais est finalement rentré chez lui par la célèbre académie Liga MX de Chivas. En 2005, la carrière de Lopez était en hausse grâce à ses débuts professionnels avec la filiale MLS du club de Guadalajara, le défunt Chivas USA, et une convocation dans l’équipe U18 pour l’équipe nationale américaine des jeunes.

Des apparitions régulières sont alors devenues difficiles à gagner pour le milieu de terrain de Chivas USA, le menant à une poignée de ligues et d’équipes différentes en peu de temps. En 2013, il s’est retrouvé à remettre en question son avenir lors d’un passage avec l’équipe de troisième division Los Angeles Blues (maintenant Orange County SC) dans l’ancienne ligue USL Pro.

“Je vivais de chèque de paie en chèque de paie … Je dormais dans un placard”, a déclaré le joueur de 35 ans. “Cela vous dit à quel point j’aimais le jeu.”

Rodrigo Lopez a mené la République de Sacramento en finale de l’US Open Cup. Kelley L Cox – USA TODAY Sports

Chaque fois qu’une saison se terminait, Lopez travaillait dans la construction pour aider à mettre de la nourriture sur la table et subvenir aux besoins de sa famille grandissante, qui comprenait son fils nouveau-né Roman. La République de Sacramento, qui devait entamer sa toute première saison dans la USL en 2014, l’a contacté pendant cette période pour se joindre à eux. Il ne voulait pas se retirer du sport, mais avait également des doutes quant à son retour. En échange du soutien qu’ils avaient reçu, ses proches l’ont aidé à prendre la décision de signer avec la République.

“En parlant à ma famille, ils ont dit que c’était ma chance de vraiment faire quelque chose de ma carrière si je le voulais vraiment. Ils ont vu à quel point je travaillais dur dans la construction et à quel point je serais misérable en rentrant à la maison et en ratant le match”, dit López.

Profitant de l’opportunité qui lui était offerte, il a équilibré un horaire intersaison agité qui impliquait d’aller au gymnase à cinq heures du matin, de travailler sur la construction toute la journée et de courir après le soir.

“J’étais plus que prêt, je ne m’étais jamais senti aussi bien de ma vie”, a-t-il déclaré.

En tant que personnage clé, Lopez a renforcé une équipe de Sacramento qui a remporté un titre USL Pro 2014 lors de sa première saison. Dans le match de championnat, il continuerait à gagner les honneurs en tant que MVP du match. Sans surprise, il a attiré l’attention chez lui au Mexique. En 2016, il a fait ses débuts avec Celaya dans la deuxième division du pays, ce qui a ensuite ouvert la voie à un mouvement de rêve vers le haut de gamme de la Liga MX via Toluca et Veracruz.

Dans la trentaine, il est retourné à Sacramento en 2020 et après un bref séjour avec le Rio Grande Valley FC l’année dernière, il est maintenant de retour avec son troisième passage au club – qui pourrait s’avérer être le plus significatif à ce jour si un titre national est levée la semaine prochaine.

“Ce serait énorme”, a déclaré Lopez à propos d’une éventuelle victoire à l’US Open Cup. “Sacramento, nous sommes connus pour être indomptables et gagner un championnat ne rejaillit pas seulement sur nous, mais sur toute la ville.”

“Si vous êtes MLS, vous devez regarder Sacramento”

Sur leur chemin vers la finale de l’US Open Cup, la communauté du football de Sacramento et la République, comme Lopez, ont eu leur propre part de hauts et de bas.

En hausse grâce à une base de fans en croissance rapide, au soutien des dirigeants locaux et aux plans d’un nouveau stade par l’intermédiaire d’un riche investisseur du milliardaire Ron Burkle, Sacramento a été annoncé comme une nouvelle expansion pour la MLS en 2019, avec une transition prévue dans la ligue en 2022. — les retards dus au COVID-19 ont finalement repoussé le projet d’un an jusqu’en 2023.

Puis, au début de 2021, la ville et l’équipe ont fait retirer entièrement le tapis sous eux lorsque Burkle a reculé, mettant le saut de l’équipe vers la MLS sur une pause indéfinie. D’autres villes sont depuis entrées dans la course pour prendre la prochaine place d’expansion, dont Las Vegas, qualifiée de “favoris” par le commissaire de la MLS, Don Garber, en décembre dernier.

Lopez n’a pas hésité à aborder ce sujet épineux, en particulier avec Sacramento qui prouve non seulement qu’ils peuvent non seulement suivre les équipes de la MLS, mais aussi les vaincre.

“Je suis sûr que la MLS ne voulait pas que nous gagnions aujourd’hui”, a-t-il déclaré en juin après avoir battu le Galaxy 2-1 en quart de finale. “Je me fiche de ce qui s’est passé dans le passé. Si vous êtes MLS, vous devez regarder Sacramento, vous devez regarder la base de fans, vous devez regarder la ville.”

Sacramento devait obtenir une équipe MLS, mais cela a depuis été suspendu. Erin Chang/ISI Photos/Getty Images

Même ainsi, Lopez n’a pas tardé à noter qu’il est parfaitement satisfait de jouer dans le championnat USL avec Sacramento. Discutant de l’importance de l’organisation pour lui, il y avait un véritable sentiment d’appréciation de la part du joueur qui a été repris par l’équipe alors qu’il n’était pas sûr de son avenir il y a près de 10 ans.

“Que je joue [with Sacramento] dans le championnat USL, MLS ou quoi que ce soit, je suis heureux.”

Il prévoit de continuer à étendre cette joie aux supporters, qui n’ont pas perdu confiance en la République au milieu de la pause du passage à la MLS. En 2022, ils affichent toujours certaines des meilleures affluences moyennes du championnat USL, continuant de développer la base de fans passionnés qui est devenue de plus en plus bruyante et ravie à chaque match de l’US Open Cup qui passe.

Si vous demandez à Lopez, ce lien entre le club, les supporters et les joueurs comme lui n’a fait que se renforcer. Gagner une place pour la finale de la semaine prochaine ne fait pas de mal non plus lorsqu’il s’agit de susciter l’enthousiasme et le buzz.

“En ce moment, l’ambiance et l’énergie de la ville et des fans sont plus grandes qu’elles ne l’ont jamais été. Nous l’embrassons, nous nous imprégnons de tout, nous sommes prêts à les rendre fiers”, a déclaré Lopez.

“Nous sommes à un match.”