Pour rester sans stress pendant la pandémie, les jeunes de Budgam se tournent vers le sport

Les jeunes d’Ompura, dans le district de Budgam au Jammu-et-Cachemire, ont trouvé des réfugiés dans le sport pour contrer le stress du coronavirus et le verrouillage qui a suivi dans l’État, qui éloigne désormais les jeunes et les enfants du stress mental de la pandémie. Le virus a ravagé la vallée et le verrouillage imposé a laissé les gens confinés chez eux. Rester à la maison peut être stressant pour les gens et pendant cette période, il y a eu une augmentation des cas de suicide.

Les jeunes d’Ompura ont lancé une campagne encourageant les enfants et les jeunes à faire du sport. Un tournoi de rugby a été organisé qui a vu une énorme participation. Les organisateurs du tournoi ont déclaré qu’en plus du tournoi, ils conseillent également les enfants afin qu’ils s’abstiennent de mauvaises habitudes.

Les habitants d’Ompura considèrent le sport comme un moyen de rester en bonne santé et éloignent également la jeune génération de la toxicomanie.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici