Pour restaurer les récifs qui meurent dans les mers qui se réchauffent, les Émirats arabes unis se tournent vers les pépinières de coraux

ABU DHABI, Émirats arabes unis (AP) – Sur un bateau au large d’une île près d’Abou Dhabi, le scientifique marin Hamad al-Jailani tâte les coraux, cueillis dans la pépinière du récif et emballés dans une boîte d’eau de mer, et les étudie attentivement , en s’assurant qu’ils n’ont pas perdu leur couleur.

Les coraux étaient autrefois blanchis. Maintenant, ils sont grands, en bonne santé et prêts à être ramenés dans leurs récifs d’origine dans l’espoir qu’ils prospéreront à nouveau.

« Nous essayons de les faire pousser à partir de très petits fragments jusqu’à – maintenant certains d’entre eux ont atteint – la taille de mon poing », a déclaré al-Jailani, qui fait partie du programme de restauration des coraux de l’Agence pour l’environnement d’Abu Dhabi.

La pépinière donne aux coraux les conditions idéales pour récupérer : des eaux claires avec de forts courants et la bonne quantité de soleil. Al-Jailani vérifie périodiquement la croissance des coraux, élimine les algues et les herbiers potentiellement nocifs, et laisse même les poissons se nourrir des coraux pour les nettoyer, jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment sains pour être déplacés.

L’Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi, ou EAD, réhabilite et restaure les coraux depuis 2021, lorsque les récifs au large des côtes des Émirats arabes unis ont fait face à leur deuxième épisode de blanchissement en seulement cinq ans. Le projet d’EAD est l’une des nombreuses initiatives – publiques et privées – à travers le pays pour protéger les récifs et la vie marine qui en dépendent dans une nation qui a été critiquée pour ses développements à grande échelle et ses industries polluantes qui causent des dommages aux ressources sous-marines. écosystèmes. Il y a eu quelques progrès, mais les experts restent préoccupés par l’avenir des récifs dans un monde qui se réchauffe.

Le blanchissement des coraux se produit lorsque la température de la mer augmente et que les reflets du soleil chassent les algues qui donnent leur couleur aux coraux, les rendant blancs. Les coraux peuvent survivre à des événements de blanchissement, mais ne peuvent pas soutenir efficacement la vie marine, menaçant les populations qui en dépendent.

Les Émirats arabes unis ont perdu jusqu’à 70 % de leurs coraux, en particulier autour d’Abu Dhabi, en 2017 lorsque la température de l’eau a atteint 37 degrés Celsius (99 degrés Fahrenheit), selon l’EAD. Mais al-Jailani a déclaré que 40 à 50 % des coraux avaient survécu au deuxième épisode de blanchissement en 2021.

Bien que les événements de blanchissement « aient anéanti une bonne partie de nos coraux », a-t-il dit, « cela a également prouvé que les coraux que nous avons sont en fait résistants… ces coraux peuvent en fait résister à ce genre de conditions ».

Les événements de blanchiment se produisent plus fréquemment dans le monde à mesure que les eaux se réchauffent en raison du changement climatique d’origine humaine, causé par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz qui émet des gaz piégeant la chaleur dans l’atmosphère. D’autres systèmes de récifs coralliens dans le monde ont subi des épisodes de blanchissement massif, notamment la Grande Barrière de Corail en Australie.

La manière de limiter le réchauffement climatique et ses effets sera longuement débattue lors de la conférence des Nations Unies sur le climat, qui se tiendra dans la capitale des Émirats arabes unis plus tard cette année.

Les Émirats arabes unis sont l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde et ont certaines des émissions de gaz à effet de serre par habitant les plus élevées au monde. Le pays s’est engagé à avoir des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050, ce qui signifie que toutes les émissions de dioxyde de carbone sont soit réduites, soit annulées d’une manière ou d’une autre, mais l’objectif a été atteint avec scepticisme de la part des analystes.

Mais le blanchissement dû au réchauffement climatique n’est pas la seule menace pour les récifs coralliens autour du golfe. Le trafic élevé de pétroliers, les activités liées aux combustibles fossiles, les installations offshore et l’exploitation des ressources marines soumettent tous la vie marine à un stress intense, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement, provoquant leur dégradation.

Les écologistes ont également longtemps critiqué les Émirats arabes unis, et Dubaï en particulier, pour ses bâtiments à grande échelle et ses énormes développements côtiers.

La construction du Palm Jebel Ali, qui a commencé il y a plus de dix ans et est en attente depuis 2008, a provoqué un tollé parmi les défenseurs de l’environnement après avoir détruit environ 8 kilomètres carrés (5 miles carrés) de récif.

« Plus de 90 millions de mètres cubes (23,8 milliards de gallons) de sédiments ont été dragués et déposés, plus ou moins au-dessus de l’un des récifs restants près de Dubaï », a déclaré John Henrik Stahl, doyen du Collège des sciences marines de l’Université de Khorfakkan. à Sharjah, Émirats Arabes Unis.

Le projet devait être similaire au Palm Jumeirah – une collection de petites îles artificielles au large de Dubaï en forme de palmier.

Pourtant, des projets environnementaux persistent sur tout le littoral et dans tous les émirats.

La société de développement URB a annoncé qu’elle souhaitait faire pousser 1 milliard de coraux artificiels sur une superficie de 200 kilomètres carrés (124 miles carrés) et 100 millions de palétuviers sur une bande de plages de 80 kilomètres (50 miles) à Dubaï d’ici 2040.

Encore en phase de recherche et développement, le projet espère créer une technologie 3D pour imprimer des matériaux pouvant héberger des algues, un peu comme les coraux.

Les membres de la communauté des plongeurs de Dubaï encouragent également les efforts de protection des coraux.

Le directeur du programme de plongée, Amr Anwar, est en train de créer un cours certifié de restauration des coraux qui enseigne aux plongeurs comment collecter et replanter les coraux qui sont tombés après avoir été renversés par les palmes des plongeurs ou l’ancre d’un bateau.

« Je ne veux pas que les gens voient des coraux brisés et les laissent comme ça », a déclaré Anwar. « Grâce à la formation que nous donnons aux gens, ils pourraient prendre ces coraux brisés qu’ils trouvent et les planter ailleurs, puis les voir grandir et observer leurs progrès. »

Mais les experts disent qu’à moins que la menace de surchauffe des mers causée par le changement climatique ne soit prise en compte, les événements de blanchissement des coraux continueront de se produire, endommageant les récifs du monde entier.

Les pays se sont engagés à limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle, après quoi les scientifiques disent que les effets du réchauffement sur la planète pourraient être bien pires, et certains même potentiellement irréversibles. Mais les analystes disent que la plupart des pays – y compris les Émirats arabes unis – sont encore loin de cet objectif.

« Vous devez vous assurer que la cause de la dégradation des récifs coralliens en premier lieu n’est plus une menace », a déclaré Stahl, scientifique à l’Université de Khorfakkan. « Sinon, l’effort de restauration pourrait ne servir à rien. »

