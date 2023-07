Pour résoudre la crise du logement aux Pays-Bas, une proposition visait à interdire aux riches d’acheter certaines maisons. Pourrait-il fonctionner ici?

Alors que le Canada et d’autres pays tentent de relever leurs défis respectifs en matière de logement abordable, un ministre néerlandais a récemment tenté d’uniformiser les règles du jeu et d’étendre l’accession à la propriété aux moins riches.

Le ministre du Logement, Hugo de Jonge, avait proposé une loi qui aurait permis aux municipalités d’obliger les propriétaires dont les maisons valaient jusqu’à 355 000 euros (environ 517 000 $ CAN) à mettre leur propriété sur le marché uniquement aux personnes à revenu faible ou moyen.

Cela signifiait que les gouvernements locaux pouvaient refuser d’accorder des permis de résidence à de riches acheteurs potentiels et les tenir à l’écart du marché des maisons jusqu’à cette valeur.

Le problème que la politique tente de résoudre en est un qui est particulièrement aigu au Canada, a déclaré Jeremy Withers, coordonnateur de la sensibilisation pour le projet de défi du logement abordable de la School of Cities de l’Université de Toronto.

« Et ce problème est que les acheteurs potentiels d’une première maison ont de plus en plus de mal à rivaliser dans les guerres d’enchères pour le logement », a déclaré Withers, qui est également candidat au doctorat au département de géographie et de planification de l’Université de Toronto.

REGARDER | Trudeau encourage les municipalités à se fixer des objectifs de logement « ambitieux » : Trudeau encourage les municipalités à se fixer des objectifs de logement «ambitieux» S’adressant à la Fédération canadienne des municipalités, le premier ministre Justin Trudeau discute de la collaboration avec les municipalités pour lutter contre la crise du logement et créer des infrastructures de transport en commun.

Problèmes de logement au Canada

Au cours de la dernière décennie, a déclaré Withers, une part croissante des logements a été offerte et acquise par des Canadiens à revenu élevé qui sont déjà propriétaires de leur maison mais qui constituent des portefeuilles d’immeubles de placement.

Par exemple, 45 % des appartements en copropriété de l’Ontario et 18 % des maisons de l’Ontario ne sont pas occupés par leur propriétaire, a-t-il dit, citant des données de Statistique Canada.

« Je pense que les politiques qui visent à réduire la demande de types d’enchérisseurs riches et à revenu élevé contribueraient probablement à atténuer la hausse continue des prix et l’inégalité des richesses qui définissent vraiment le système de logement privé du Canada. »

La proposition de De Jonge, tout en ressemblant initialement à un soutien au Parlement, a finalement été rejetée, mais pas avant d’avoir suscité la controverse et l’opposition pour violation des droits de propriété des propriétaires.

La proposition du ministre néerlandais du Logement, Hugo De Jonge, vu s’adresser aux médias à La Haye en mai 2022, a finalement été rejetée, mais pas avant d’avoir suscité la controverse et l’opposition pour violation des droits de propriété des propriétaires. (Lex Van Lieshout/AFP/Getty Images)

Pourtant, les partisans néerlandais de la loi ont fait écho aux commentaires de Withers, notant que des maisons beaucoup moins chères sont désormais hors de portée des personnes ayant un salaire moyen.

« Maintenant, les demandeurs d’un logement dans un village sont surenchéris par des gens de l’extérieur qui ont beaucoup d’argent à dépenser », a déclaré Pieter Grinwis, membre du parti de l’Union chrétienne, au journal néerlandais AD.

Bien que le Canada soit confronté à des problèmes similaires, certains experts du logement ici se sont demandé si de telles mesures étaient la bonne approche.

« Pour le contexte canadien, ce qu’il faut, c’est plus de fluidité dans le marché, pas plus de contraintes », a déclaré Mathieu Laberge, conseiller gouvernemental chez KPMG et ancien économiste en chef à la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

REGARDER | Les investisseurs dominent le marché canadien des copropriétés : Les investisseurs représentent une grande part du marché canadien des copropriétés, selon de nouvelles données Des chiffres récents de Statistique Canada montrent que les investisseurs détiennent une grande part du marché des copropriétés du pays, jusqu’à 42 % dans certaines régions de l’Ontario, ce qui ajoute un autre obstacle aux acheteurs d’une première maison qui tentent d’entrer sur le marché.

« Conséquences négatives imprévues »

« Quand vous regardez dans la littérature, les approches coercitives, elles sont bien intentionnées, mais elles ont tendance à entraîner des conséquences négatives imprévues », a déclaré Laberge.

« Je pense que cela créerait beaucoup de désincitations. Si vous possédez une maison dans ce spectre et que vous voyez maintenant une grande partie de vos acheteurs potentiels interdits d’achat, pourquoi les nouveaux propriétaires entreraient-ils sur ce marché ?

Paul Anglin, professeur d’immobilier à l’Université de Guelph, a remis en question certains des aspects pratiques de la proposition néerlandaise et s’il entraînerait simplement une augmentation des prix des logements.

« Si j’étais vendeur, j’aurais tendance à choisir un prix catalogue supérieur à la limite. Cela supprimerait la contrainte », a-t-il déclaré dans un e-mail.

« Si l’objectif de la proposition est d’améliorer l’objectif social d’équité, la loi devrait-elle également tenir compte des revenus du vendeur? »

Subventions, construction de logements, coopératives

Anglin a suggéré que la responsabilité de l’abordabilité du logement est déchargée sur le propriétaire de la maison.

« Une solution administrativement plus simple que cette proposition serait d’utiliser l’argent des impôts pour subventionner directement les achats des personnes jugées dignes », a-t-il déclaré.

Le conseiller municipal de Toronto, Brad Bradford, qui est également président du comité de l’urbanisme et du logement, a déclaré que la solution à la crise de l’abordabilité du logement n’est pas plus de bureaucratie ou que le gouvernement décide qui est autorisé à acheter la maison de quelqu’un.

« La solution est de construire plus de maisons, afin que les gens aient plus d’options pour louer ou acheter à différents prix », a-t-il déclaré dans un communiqué. « La ville doit rationaliser les approbations et éliminer les règles et directives inutiles pour faire construire plus de logements plus rapidement. »

Le conseiller municipal de Toronto, Brad Bradford, qui est également président du comité de planification et de logement, a déclaré que la solution à la crise de l’abordabilité du logement n’est pas plus de bureaucratie, mais plutôt la construction de plus de maisons. (Nav Rahi/CBC)

Laberge pense qu’il faudrait mettre davantage l’accent sur des initiatives comme les coopératives – des appartements locatifs où un collectif de locataires est propriétaire de l’immeuble et où certaines personnes paient un loyer plus élevé pour permettre des logements plus abordables pour ceux qui en ont besoin.

« Nous avions un tas de coopératives », a déclaré Laberge. « Les coopératives connaissent du succès dans le monde entier en termes d’offre de logements abordables, mais d’une manière ou d’une autre, le Canada s’est éloigné des coopératives au début des années 80. C’est quelque chose que nous pourrions revoir.

Withers a déclaré que s’il soutenait l’idée néerlandaise de s’attaquer au problème de la demande et des inégalités, il ne savait pas exactement comment fonctionnerait le mécanisme de la proposition.

Fiscalité des investisseurs

Il a suggéré qu’au Canada, une meilleure façon d’ouvrir le marché de l’habitation aux acheteurs potentiels moins riches serait de taxer les investisseurs.

Cela pourrait inclure l’augmentation de l’impôt sur les gains en capital sur l’argent gagné lorsque les investisseurs vendent des résidences ou l’imposition d’un droit de cession immobilière supplémentaire pour les acheteurs qui possèdent déjà plusieurs propriétés, a-t-il déclaré.

ÉCOUTEZ | Placer les espoirs immobiliers sur un krach boursier : Brûleur avant19:21Un crash immobilier est-il une solution d’abordabilité ? Alors que certains acheteurs potentiels de maisons ont vu les prix grimper à des dizaines de fois leurs revenus pendant la pandémie, ils ont fondé leurs espoirs de propriété sur un krach boursier. Et pendant près d’un an à partir d’avril dernier, les prix ont chuté – à Toronto, le prix moyen d’une maison a chuté d’environ 18 %. Mais maintenant, depuis deux mois, les prix sont repartis à la hausse. Donc, avec des maisons toujours inabordables, que faudrait-il pour que les prix des maisons au Canada chutent ou s’effondrent vers l’abordabilité, et les dommages économiques feraient-ils plus de mal que les bas prix ne peuvent aider? Aujourd’hui, l’économiste principal du Centre canadien de politiques alternatives, Marc Lee, explique les voies qui restent à la propriété pour la classe moyenne et inférieure. Pour les transcriptions de cette série, veuillez visiter : https://www.cbc.ca/radio/frontburner/transcripts

De plus, Withers a suggéré que les investisseurs locaux qui ne prévoient pas de vivre dans les maisons qu’ils achètent pourraient être obligés de payer les mêmes taxes que les investisseurs étrangers qui achètent des unités.

« Et cela les découragerait de surenchérir sur les futurs propriétaires », a-t-il déclaré.