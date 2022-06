Pour réparer les soins de longue durée, nous n’avons pas besoin de plus de lits – nous avons besoin d’une transformation

Les progressistes-conservateurs sont revenus au pouvoir en Ontario ce mois-ci en promettant de grandes choses pour le système de soins de longue durée de la province, dont 30 000 lits supplémentaires. Vendredi, le ministre des Soins de longue durée reconduit, Paul Calandra, a été chargé de créer un plan pour fournir ces lits dans le cadre d’une multitude de nouveaux foyers de SLD brillants dignes d’une coupe de ruban dans toute la province.

Un conseil pour Calandra et le reste du cabinet : au lieu d’étendre un système défectueux, ils ont vraiment besoin de le transformer.

La promesse de 30 000 lits supplémentaires n’est pas nouvelle, mais elle n’a pas été tenue depuis que chacun des grands partis l’a incluse dans sa plateforme électorale de 2018. J’ai suggéré à l’époque que ce n’était pas la bonne prescription, car les Ontariens savaient déjà clairement qu’ils voulaient plus de soutien pour vieillir dans leur propre maison plutôt que dans des foyers de SLD.

La pandémie de COVID-19 a tragiquement confirmé nos pires craintes concernant l’état de notre système de SLD. De mauvaises conditions de vie et de travail, des logements exigus et des pénuries chroniques de personnel ont contribué à la propagation dévastatrice du virus. Plus de 4 500 résidents de SLD sont décédés en Ontario depuis le début de la pandémie, ce qui représente environ un tiers des décès dus à la COVID-19 dans cette province.

Les PC réélus ont promis de remédier à certaines des lacunes qui ont conduit à cette crise. Leur budget préélectoral s’est engagé à réorganiser 28 000 lits obsolètes et à en fournir 30 000 nouveaux d’ici 2028. Il a également promis des salaires plus élevés et des incitations pour attirer et retenir davantage d’infirmières et de préposés aux soins personnels afin que d’ici 2025, les résidents puissent recevoir la référence de quatre heures de soins par jour recommandés par des experts.

Ce sont toutes des mesures positives, mais on ne sait pas jusqu’où elles iront pour corriger les failles les plus profondes du système de SLD de l’Ontario. En fait, comme l’a rapporté le Star, bon nombre des opérateurs ayant les pires records pendant la pandémie ont été invités à construire et à exploiter des milliers de nouveaux lits, alors qu’aucun opérateur ou foyer n’a été pénalisé depuis 2018.

Toute approche qui se concentre simplement sur l’expansion et le renforcement du système de SLD existant au détriment d’autres solutions de rechange pour soutenir notre population vieillissante, comme les soins à domicile, est vouée à l’échec. Même avec tous ses nouveaux lits, le système de SLD de l’Ontario sera loin d’avoir la capacité de faire face au raz-de-marée démographique à venir, alors que dans moins d’une décennie, près d’un Ontarien sur quatre aura 65 ans ou plus.

Les soins à domicile sont le choix préféré de près de 100 % des Canadiens âgés, selon une étude de l’Institut national sur le vieillissement. Il s’agit également d’une forme de soins de longue durée plus efficace sur le plan économique, selon le ministère de la Santé de l’Ontario; en effet, ses propres chiffres montrent que les soins à domicile pour une personne éligible aux SLD peuvent être fournis pour la moitié du coût quotidien d’un séjour en maison de retraite.

Alors que le budget préélectoral promettait 1 milliard de dollars de nouveau financement pour les soins à domicile au cours des trois prochaines années, il manquait de détails sur la façon dont le ministère de la Santé dépenserait cet argent. Si la nouvelle ministre de la Santé, Sylvia Jones, est à la recherche de suggestions, sa première étape devrait être d’accorder une augmentation substantielle aux travailleurs des soins à domicile financés par l’État – en amenant leur salaire au moins au même niveau que celui de ceux qui travaillent dans des foyers de soins de longue durée financés par l’État et égal à celui de ceux financés par l’État. hôpitaux. Cela aiderait à endiguer l’exode des travailleurs des soins à domicile vers les SLD et les hôpitaux.

Elle devrait également soutenir des modèles de soins à domicile meilleurs et plus rentables qui permettent aux gens de vieillir chez eux plus longtemps, comme la NIA et moi-même l’avons recommandé à ce gouvernement et aux gouvernements précédents. Cela impliquerait de permettre aux Ontariens admissibles aux SLD d’avoir un meilleur accès à une combinaison plus flexible de soins à domicile, de soins primaires locaux, de services paramédicaux communautaires et de services de soutien communautaires.

Quant aux nouveaux lits de SLD en perspective, ils devraient être construits dans de petits espaces accueillants, conformément au modèle Green House. Des preuves provenant des États-Unis montrent que ces petits foyers de soins de longue durée offrent de meilleurs soins aux résidents et de meilleures conditions de travail pour le personnel, et ils ont connu moins de transmission de virus pendant la pandémie. Le Québec s’oriente dans cette direction et l’Ontario devrait faire de même.

L’Ontario n’a pas besoin de plus du même système que nous avons déjà – nous avons besoin d’un système transformé qui soutiendra mieux les Ontariens âgés et gardera plus de financement disponible pour la prestation réelle des services de santé et sociaux plutôt que de construire plus de grands entrepôts pour fournir des soins. Pour y parvenir, il faudra de meilleurs investissements dans les soins à domicile, ainsi que des modèles de logement alternatifs qui permettent véritablement de vieillir chez soi.

