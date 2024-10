Pour remplacer les eaux croulantes du Canada, les infrastructures routières coûteraient plus de 300 milliards de dollars, selon Statistique Canada

Il faudrait des centaines de milliards de dollars pour remplacer les réseaux routiers et d’eau en ruine du Canada, selon Statistique Canada.

Lundi, l’agence nationale des statistiques a publié les résultats d’une enquête de 2022 auprès des agences gouvernementales responsables des infrastructures publiques. Statistique Canada estime qu’il faudrait 356,7 milliards de dollars pour remplacer les réseaux routiers ou d’aqueduc qui, selon l’enquête, sont en « mauvais » ou « très mauvais » état.

Cette estimation des coûts a bondi de plus de 100 milliards de dollars depuis 2020, la première année de réalisation de l’enquête.

L’agence définit les éléments d’infrastructure « très médiocres » comme ceux qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité publique et nécessitent le remplacement immédiat de « la plupart ou de la totalité des actifs ». Il définit les infrastructures en « mauvais » état comme des éléments qui nécessitent des « travaux substantiels » mais ne présentent pas de risque immédiat pour la santé ou la sécurité.

Les infrastructures hydrauliques – qui comprennent les canalisations d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales – sont devenues un sujet de préoccupation majeur en raison des inondations généralisées de l’année dernière.

Des précipitations record à North Vancouver a submergé le système d’eaux pluviales au cours du week-end, provoquant d’importantes inondations dans tout le district.

Un majeur rupture de conduite d’eau à Montréal en août déclenché une inondation et un avis d’ébullition de l’eau. Calgary a déclaré l’état d’urgence locale en juin et a appelé les résidents à réduire leur consommation d’eau après la catastrophe. le principal tuyau d’alimentation en eau de la ville est tombé en panne .

Des tempêtes majeures qui ont causé inondations massives dans les rues de Toronto cet été, on s’est demandé si les infrastructures de la ville sont construites pour résister aux fortes pluies .

L’enquête de Statistique Canada suggère que plus d’un dixième des systèmes d’approvisionnement en eau du Canada sont considérés comme étant en « mauvais » ou « très mauvais » état. On estime que le remplacement de ces systèmes coûterait 106,5 milliards de dollars.

Mais l’agence note que 29 000 kilomètres de nouvelles canalisations d’eau ont été installés entre 2020 et 2022, soit une moyenne de 9 700 km par an, pour suivre le rythme. une croissance démographique record .

« Ces distances de canalisations ont été ajoutées à un rythme plus rapide que les 57 576 km installés de 2010 à 2019 (5 758 km par an) et les 72 015 km installés de 2000 à 2009 (7 202 km par an) », a indiqué Statistique Canada.

Il faudrait 250,2 milliards de dollars pour remplacer les infrastructures routières considérées comme étant en « mauvais » ou « très mauvais état », suggère l’enquête. Statistique Canada inclut les ponts, les tunnels, les systèmes de transport en commun, les trottoirs et les pistes cyclables dans son calcul de l’infrastructure routière.

Mais l’agence prévient que 17 pour cent des infrastructures de transport en commun et 42 pour cent des « actifs de transport actif » – qui comprennent les pistes cyclables et les trottoirs – étaient dans un état inconnu.

Les gouvernements locaux et régionaux supervisent la grande majorité des infrastructures routières, a indiqué Statistique Canada.

L’agence estime qu’il faudrait 2,6 billions de dollars pour remplacer toutes les infrastructures routières et hydrauliques du Canada, y compris les systèmes considérés comme en bon état.