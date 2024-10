Pour réduire le risque de cancer du sein, mangez ces 5 aliments et suivez ces habitudes saines.

Le cancer du sein touche une femme américaine sur huit et le nombre de diagnostics augmente chaque année, selon les statistiques.

La collaboratrice médicale de Fox News, la Dre Nicole Saphier, est apparue dimanche sur « Fox & Friends » pour discuter du risque croissant – et des aliments spécifiques qui peuvent aider à le réduire.

« Les principaux facteurs de risque de cancer du sein sont le fait d’être une femme, le vieillissement et l’héritage d’une mutation génétique », a déclaré Saphier.

Il existe cependant de nombreux facteurs externes qui peuvent augmenter le risque, a-t-elle noté, notamment les toxines environnementales présentes dans les aliments et autres produits.

« Les régimes occidentaux regorgent d’aliments ultra-transformés et les lotions et shampoings contiennent beaucoup de toxines », a déclaré Saphier.

« Les choses que nous mettons dans notre système et sur notre peau, tout cela nous affecte. »

Modifications du mode de vie pour réduire les risques

Bien qu’il ne soit pas possible pour les femmes de réduire à zéro leur risque de cancer du sein, elles peuvent prendre certaines mesures pour réduire le risque de développer la maladie, selon Saphier.

« Apporter de petits changements dans nos routines quotidiennes peut conduire à des améliorations notables de notre santé et de notre bien-être », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« Qu’il s’agisse de choisir une collation plus saine, de marcher un peu plus chaque jour ou de dormir un peu plus, ces petites étapes s’accumulent avec le temps et diminuent notre risque de cancer et d’autres maladies. »

La clé est de rechercher l’équilibre et la modération, a-t-elle déclaré.

« Vous n’avez pas besoin de changements drastiques pour vous sentir mieux ; il s’agit de faire des choix conscients qui correspondent à votre style de vie », a déclaré Saphier. « Petit à petit, ces efforts peuvent vous conduire à une meilleure santé et plus d’énergie. »

En termes de réduction spécifique du risque de cancer du sein, l’allaitement est un choix de vie souvent négligé, a déclaré le médecin.

Des études montrent que pour chaque année d’allaitement, le risque de cancer du sein est réduit de 4,3 %.

On constate également une diminution du risque de 7 % à chaque fois qu’une femme accouche.

« Nous pouvons également faire autre chose : maintenir un poids santé, ne pas fumer et [drink] alcool avec modération », a déclaré Saphier.

« Il est également prouvé que certains aliments diminuent le risque de maladies, en particulier de cancer du sein. »

5 aliments qui peuvent réduire le risque de cancer du sein

Saphier recommande d’incorporer les aliments suivants à votre alimentation pour aider à lutter contre le cancer du sein.

1. Épinards

Les grosses feuilles vertes des épinards contiennent des caroténoïdes, des micronutriments qui ont été associés à une réduction du risque de cancer du sein.

« Une vaste étude portant sur plus de 32 000 femmes sur 20 ans a montré une réduction allant jusqu’à 28 % du cancer du sein chez celles qui consommaient beaucoup d’épinards ou de ces gros légumes-feuilles dans leur alimentation », a déclaré Saphier sur « Fox & Friends ». «

2. Ail

De petites études ont montré une diminution du risque de cancer du sein chez celles qui consomment régulièrement de l’ail, a déclaré Saphier.

Des recherches évaluées par des pairs ont montré que les composés actifs de l’ail pourraient supprimer la croissance du cancer et tuer les cellules cancéreuses, bien que des études supplémentaires soient nécessaires pour le confirmer.

3. Myrtilles

Saphier a partagé qu’elle mange deux poignées de myrtilles chaque matin pour bénéficier des bienfaits des flavonoïdes et des anthocyanes qu’elles contiennent.

« Bien que vous ne puissiez pas réduire votre risque à zéro, le détecter tôt vous donne les meilleures chances de survie. »

Une étude récente a révélé que les flavonoïdes pourraient aider à prévenir le cancer du sein et à améliorer l’efficacité des traitements contre le cancer.

Les antioxydants, présents dans les fruits et légumes rouges, bleus et violets, ont également été associés à une réduction du risque et de la récidive du cancer du sein.

« Dans une grande étude portant sur 75 000 femmes, [blueberries] ont montré qu’ils diminuaient le risque de cancer du sein aux œstrogènes négatifs, l’un des types les plus agressifs », a déclaré Saphier.

4. Saumon

« Je n’aime pas le goût du poisson gras, mais je prépare du saumon environ une fois par semaine pour ma famille en raison de ses bienfaits connus pour la santé », a expliqué Saphier.

Elle a cité une « vaste » étude portant sur 883 000 femmes, qui a révélé que celles qui consommaient régulièrement du poisson gras présentaient un risque réduit de 14 % de cancer du sein.

5. Curcuma

Il a été démontré que cette épice commune diminue l’inflammation et réduit le risque de cancer, selon Saphier.

« Il a également été démontré dans une étude menée auprès de patients colorectaux qu’il améliorait la survie lorsqu’il est utilisé en combinaison avec des traitements anticancéreux traditionnels, et qu’il diminuait également les effets secondaires des traitements anticancéreux », a-t-elle déclaré.

« J’essaie de cuisiner avec du curcuma tous les jours. »

En plus de faire des choix de vie sains pour réduire les risques, Saphier a souligné l’importance d’une détection précoce pour sauver des vies.

« Bien que vous ne puissiez pas réduire votre risque à zéro, le détecter tôt avec vos mammographies annuelles – ou peut-être par échographie ou IRM en fonction de votre risque – vous donne les meilleures chances de survie. »