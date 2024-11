Pour quoi Diddy et Jennifer Lopez se disputaient-ils sur les photos de fête des VMA ? – La vie hollywoodienne

Crédit image : Getty Images

Jennifer López et Peignes Sean « Diddy » ont peut-être mis fin à leur ancienne relation dans le passé, mais pas le public. Alors que le producteur de disques attend son procès pour son affaire de trafic sexuel, des photos de lui et de Jennifer ont refait surface en octobre 2024, les montrant apparemment en train de se disputer lors d’une fête deux décennies auparavant – la même nuit où Combs a été accusé d’avoir violé une fille de 13 ans. Après que d’autres accusations contre Diddy aient été révélées, les fans de J. Lo veulent savoir de quoi elle et son ex parlaient sur les photos en question.

Combien de temps J. Lo et Diddy sont-ils restés ensemble ?

Diddy et J. Lo sont sortis ensemble de 1999 à 2001.

Pourquoi Jennifer Lopez et Diddy ont-ils rompu ?

RUPTURE MAINTENANT 🚨

Sean Diddy Combs et

Jennifer Lopez vue en train d’avoir une vive dispute sur des photos de fête découvertes le soir même où il est accusé d’avoir violé une fille de 13 ans‼️ Des photos récemment découvertes montrent Sean « Diddy » Combs et sa petite amie de l’époque, Jennifer Lopez, enfermés dans une vive dispute sur… pic.twitter.com/XxqYzJu0Cc – SANTINO (@MichaelSCollura) 30 octobre 2024

Diddy n’a pas publiquement donné de raison pour leur rupture. Cependant, lors d’un entretien en 2001 avec Pierre roulantel’interprète de « Let’s Get Loud » a noté les différences dans leurs personnalités, affirmant que la rappeuse « adore sortir » alors qu’elle est plutôt « casanière ».

En parlant avec Ambiance magazine en 2003, cependant, Jennifer a affirmé qu’elle « savait » au fond d’elle-même que Diddy (qui s’appelait Puff à l’époque) la trompait, même si elle « ne l’avait jamais attrapé ».

« Il disait qu’il allait dans un club pendant quelques heures, puis il ne revenait jamais ce soir-là », a déclaré J. Lo à la publication. « C’était la première fois que j’étais avec quelqu’un qui n’était pas fidèle. J’étais dans cette relation avec Puff où je pleurais totalement, je devenais folle, ça m’a vraiment pris toute ma vie en vrille.

En réfléchissant à l’endroit où elle voulait que sa vie soit, J. Lo a réalisé : « Est-ce que je veux être à la maison avec des enfants dans 10 ans et me demander où est quelqu’un à trois heures du matin ?

Diddy et Jennifer Lopez se sont-ils battus lors d’une soirée VMA ?

En octobre 2024, Courrier quotidien a rapporté que Diddy et Jennifer avaient eu une dispute « animée » lors d’une after-party des VMA en septembre 2000. Selon des images refaites à la surface publiées par le média, le couple d’alors semblait être en discussion privée. Comme le montrent les images, Jennifer s’appuya contre un mur pendant que Diddy la confrontait brièvement. On ne sait pas quelle était la nature de leur conversation.

Ni Nether Diddy ni Jennifer n’ont commenté publiquement les images refaites.

Ni Nether Diddy ni Jennifer n'ont commenté publiquement les images refaites.