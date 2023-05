Pour qui travaille votre médecin ?

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Au lieu de cela, après des années de médecine de plus en plus corporatisée, nous avons des coûts plus élevés, dette médicale plus profondeplus faillites – et pires soins de santé.

Selon un rapport publié en janvier par le Fonds du Commonwealth, les États-Unis dépensent plus que tout autre pays à revenu élevé pour les soins de santé, mais c’est le seul pays de ce type à ne pas bénéficier de soins de santé universels. Mais tout cet argent n’achète pas la santé de premier ordre aux Américains. Les États-Unis ont la plus faible espérance de vie à la naissance, les taux de mortalité les plus élevés pour des maladies évitables ou traitables et la mortalité maternelle et infantile la plus élevée parmi les pays à revenu élevé.

Pendant ce temps, payer pour ces soins de santé de qualité inférieure devient de plus en plus difficile. Les dépenses de santé ont représenté 5% du PIB américain en 1960. En 2020, il était de près de 20%. Selon un rapport par la Kaiser Family Foundation, 100 millions d’Américains sont aux prises avec une dette de soins de santé.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?