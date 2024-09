Pour quels adultes les vaccins contre le VRS sont-ils rentables ?

Les vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS) peuvent réduire les hospitalisations et les coûts pour les personnes âgées, et les programmes de vaccination axés sur les patients souffrant de problèmes de santé sous-jacents semblent être les plus rentables, selon une nouvelle étude menée au Canada.

Par exemple, la vaccination des patients âgés de ≥ 70 ans qui souffrent d’une ou de plusieurs maladies chroniques était la meilleure stratégie pour un seuil de rentabilité de 50 000 $ CA par année de vie ajustée en fonction de la qualité de vie (QALY), ont écrit les auteurs.

Ashleigh Tuite, Ph. D.

« Le VRS est un virus respiratoire courant qui peut provoquer une maladie respiratoire grave chez les personnes âgées, entraînant une hospitalisation, une admission aux soins intensifs et le décès. Le risque de contracter une maladie grave due au VRS augmente avec l’âge et certaines conditions médicales », a déclaré Ashleigh Tuite, Ph. D., auteure principale et gestionnaire de l’économie de la santé et de la modélisation au Centre de surveillance et de programmes d’immunisation de l’Agence de la santé publique du Canada. Actualités médicales Medscape.

« Nous disposons maintenant de vaccins autorisés contre le VRS au Canada qui ont le potentiel de prévenir la maladie et de réduire les coûts des soins de santé et les coûts connexes », a-t-elle ajouté. « Comprendre les coûts, les avantages et la rentabilité des stratégies potentielles de vaccination contre le VRS peut aider à élaborer des recommandations pour les programmes de vaccination. »

L’étude a été publié en ligne le 9 septembre à JAMC.

Analyse basée sur un modèle

Les chercheurs ont réalisé une analyse coût-utilité basée sur un modèle des programmes de vaccination contre le VRS dans différentes tranches d’âge et différents risques médicaux, en examinant une combinaison de stratégies basées uniquement sur l’âge, uniquement sur le risque médical et sur l’âge plus le risque médical. Ils ont modélisé une maladie à VRS nécessitant une prise en charge médicale, soit des soins ambulatoires (avec un prestataire de soins de santé ou une visite aux urgences), soit des soins hospitaliers (par une hospitalisation, avec ou sans admission en unité de soins intensifs).

Les études de rentabilité précédentes se sont concentrées sur les patients âgés de 60 ou 65 ans ou plus. Tuite et ses collègues ont inclus des patients âgés de 50 ans ou plus, en suivant une population hypothétique de 100 000 personnes sur une période de 3 ans avec trois saisons complètes de VRS et un pic d’activité entre janvier et mars.

Dans le modèle, les caractéristiques des vaccins étaient basées sur les deux vaccins contre le VRS autorisés pour les patients âgés de 60 ans et plus au Canada en date de mai 2024. Les chercheurs ont supposé une protection de 2 à 3 ans dans différents scénarios. Ils ont calculé les ratios coût-efficacité différentiels séquentiels (RCED) en dollars canadiens de 2023 par QALY du point de vue du système de santé et de la société, en utilisant un taux d’actualisation de 1,5 % pour les coûts et les résultats.

Sans vaccination, le modèle a estimé qu’entre 120 000 et 144 000 cas de VRS nécessitaient des soins médicaux, entre 10 000 et 14 000 hospitalisations et 1 015 décès par an chez les patients âgés de ≥ 60 ans au Canada.

Les stratégies de vaccination basées sur l’âge ont permis de réduire la charge de morbidité due au VRS et d’éviter entre 20 et 40 % des hospitalisations et des décès. Bien que davantage de cas aient été évités lorsque les programmes de vaccination incluaient des patients plus jeunes, les stratégies universelles basées sur l’âge n’ont pas utilisé les ressources de manière efficace par rapport aux stratégies basées sur le risque médical.

Pour les deux vaccins, un programme de vaccination ciblant les personnes atteintes d’au moins une maladie chronique à partir de 70 ans constituait la stratégie optimale pour un seuil de rentabilité de 50 000 $ par QALY. L’abaissement de l’âge à 60 ans a conduit à un ICER de 100 000 $ par QALY gagnée. D’autres stratégies basées sur l’âge et le risque ont dépassé les seuils de rentabilité couramment utilisés.

Dans certaines régions où les risques de maladie et les coûts des soins de santé sont plus élevés, comme les communautés éloignées du nord du Canada, des programmes de vaccination plus larges couvrant davantage d’âges peuvent également être rentables, ont écrit les auteurs.

« Bien que nous ayons constaté que les programmes de vaccination plus larges et basés sur l’âge ne constituaient pas la meilleure utilisation des ressources lorsque les programmes axés sur le risque médical étaient une option, il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles les programmes basés sur l’âge seraient préférés », a déclaré Tuite. « Par exemple, un programme basé sur l’âge peut permettre aux prestataires de soins de santé d’identifier plus facilement les personnes éligibles à la vaccination, ce qui peut à son tour augmenter la vaccination. »

Mise en œuvre des programmes de vaccination

Le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada recommande la vaccination contre le VRS pour les patients âgés de ≥ 75 ans, ainsi que pour ceux âgés de ≥ 60 ans qui vivent dans des maisons de soins infirmiers et d’autres établissements de soins de longue durée. Jusqu’à présent, l’Ontario a a annoncé un programme de vaccination financé par des fonds publics pour les patients âgés de ≥ 60 ans vivant dans des établissements de soins de longue durée, des résidences pour personnes âgées et certaines maisons de retraite, ainsi que pour les patients sous dialyse, les receveurs de greffes d’organes solides ou de cellules souches, les personnes sans abri et celles qui s’identifient comme membres des Premières Nations, Inuits ou Métis.

À mesure que les programmes de vaccination seront introduits dans tout le pays, les responsables de la santé publique comprendront mieux l’efficacité des vaccins contre le VRS dans différents groupes de patients, ce qui aidera les chercheurs à améliorer leurs estimations, a déclaré Tuite.

Mais la mise en œuvre de stratégies basées sur le risque médical plutôt que sur l’âge pourrait s’avérer difficile et peu probable d’un point de vue pratique.

Dr Caroline Quach-Thanh

« Dans le monde réel, demander à quelqu’un de déclarer ses problèmes de santé pour être admissible à un vaccin augmente le risque d’iniquités, où les personnes les plus aisées peuvent et veulent déclarer leur état et se faire vacciner, tandis que celles qui ne peuvent pas ou ne le font pas seraient celles qui bénéficieraient le plus de la vaccination », a déclaré Caroline Quach-Thanh, M.D., professeure de microbiologie, de maladies infectieuses, d’immunologie et de pédiatrie à l’Université de Montréal.

Quach-Thanh, qui n’a pas participé à cette étude, a étudié l’état de préparation et l’adoption des vaccins au Canada pour de nombreux virus, notamment le VRS, le SRAS-CoV-2 et la grippe.

« Il sera intéressant de voir quelles provinces et quels territoires canadiens mettront en œuvre un programme public de vaccination contre le VRS pour les adultes au cours de la prochaine année, car cela aura un impact budgétaire important », a-t-elle déclaré. « Une fois mis en œuvre, il faudra surveiller l’efficacité du vaccin contre les consultations externes et les hospitalisations, ainsi que la durée de la protection (≥ 2 ans). L’acceptabilité de ces programmes de vaccination et la couverture vaccinale devraient également être surveillées. »

Les auteurs n’ont pas fait état de financement spécifique pour cette étude, mais ont déclaré un soutien financier et des affiliations avec des organisations telles que les Instituts de recherche en santé du Canada, SickKids et le Groupe de travail sur le VRS du Comité consultatif national de l’immunisation. Tuite et Quach-Thanh n’ont fait état d’aucune divulgation pertinente.

Carolyn Crist est une journaliste spécialisée dans la santé et la médecine qui rend compte des dernières études pour Medscape Medical News, MDedge et WebMD.