Pour quelles applications de rencontres devriez-vous payer ? Ce sont les 5 meilleurs

Faites-moi plaisir un instant : je veux que vous parcouriez vos souvenirs de rencontres des dernières années. À quand remonte la dernière fois que vous vous souvenez avoir croisé quelqu’un de l’autre côté d’un bar ou croisé une bombasse certifiée dans l’allée des produits frais lors d’une course chez Trader Joe’s ? Si vous êtes en couple, comment vous et votre partenaire êtes-vous connectés ? Il y a de fortes chances que ce ne soit pas lors d’un tournoi de kickball intra-muros. Si vous avez été sur le marché à un moment donné au cours de la dernière décennie, vous avez probablement essayé quelques applications de rencontres.

Alors que des applications de rencontres populaires comme Tinder et Hinge ont été lancées au cours de cette période, leurs fonctions et caractéristiques n’ont cessé de se développer. Une offre récente créée par ces applications concerne les abonnements payants : des abonnements que les utilisateurs peuvent acheter et qui leur permettent de bénéficier de fonctionnalités exclusives que la version gratuite ne fournit pas. Il peut s’agir d’opportunités supplémentaires de « swipe vers la droite » chaque jour ou même de la possibilité de définir votre emplacement de navigation dans un autre pays. C’est devenu une pratique courante, vous avez donc probablement rencontré des limites lors de l’utilisation gratuite des applications de rencontres.

En tant que femme célibataire venant d’entrer dans la trentaine, je me considère comme une sorte de connaisseur en matière d’applications. J’ai une relation amour-haine avec eux depuis près de 10 ans maintenant, avec beaucoup de fantômes, de mauvais rendez-vous et d’aventures sauvages entre les deux. Vivre dans une ville de plus d’un million d’habitants signifie que j’ai essentiellement été initié à tout le spectre des expériences de rencontres en ligne. Je suis donc convaincu que si vous vous demandez si les applications de rencontres valent la peine d’être payées, j’ai raison. personne pour répondre à cette question.

Chaque application offrant plusieurs niveaux d’adhésion à ceux qui recherchent l’amour et sont prêts à investir dans leur recherche, il y a beaucoup de choses à considérer avant de saisir votre numéro de carte de crédit. À l’avance, je partage mes réflexions honnêtes sur chaque application, y compris les applications de rencontres qui valent la peine d’être payées et comment choisir celle qui vous convient.

Tinder Croyez-le ou non, Tinder est mon application de rencontres préférée. Je sais, je sais, mais historiquement, j’ai eu le plus de succès dans les rencontres sérieuses et occasionnelles, grâce à Tinder. Je suis sur et hors de l’application depuis environ une décennie, vous pouvez donc être sûr que nous nous sommes vus à travers de nombreuses phases différentes au fil des ans et que j’ai pu l’examiner de manière approfondie. Coût: 7,99 $/mois pour Tinder Plus, 24,99 $/mois pour Tinder Gold, 29,99 $/mois pour Tinder Platinum, 500 $/mois pour Tinder Select Meilleur pour: Ceux qui souhaitent une expérience de rencontre simplifiée et premium tout en étant exposé au plus grand pool de rencontres possible.

Avantages

Des prix accessibles

J’aime, rembobinages et utilisation illimités de Passport pour changer de lieu

Cinq Super Likes par jour et des notes Swipe facultatives pour envoyer des messages avant votre match

Accès plus facile à une base d’utilisateurs plus large sur n’importe quelle application de rencontres

Les options payantes de Tinder rendent les fonctionnalités plus accessibles au grand public que sur certaines autres applications, ce que j’apprécie. J’utilise l’abonnement Premium (le troisième niveau) et jusqu’à présent, j’ai été vraiment impressionné par tout ce qu’il propose. En plus des avantages de Tinder Plus et Gold, comme les likes illimités, les retours en arrière et la possibilité d’utiliser Passport pour définir votre emplacement à d’autres endroits, Platinum vous offre cinq super likes gratuits par jour, la possibilité d’envoyer des messages avant de correspondre avec Swipe Notes, et vos likes seront même vus avant ceux des autres.

Les inconvénients

La réputation de Tinder en tant qu’application de connexion

Une tonne de profils à trier

La réputation de Tinder en tant qu’application de connexion n’est pas vraiment un secret. L’application compte tellement de personnes que vous en rencontrerez inévitablement une poignée qui cherchent simplement à nager dans les draps. Si tel est votre objectif, incroyable ! Si vous préférez ne pas avoir affaire à des personnes recherchant un FWB ou une connexion rapide, j’essaierais d’utiliser d’autres applications comme Hinge ou Bumble, qui s’adressent davantage aux personnes qui souhaitent une relation sérieuse.

Le verdict

Sur la base de mon expérience personnelle et de ce que j’ai pu apprécier avec les fonctionnalités Platinum, je dirais que les abonnements à Tinder en valent la peine. Les prix sont excellents pour les avantages que vous obtiendrez, et comme Tinder est l’application la plus utilisée, vous aurez plus facilement accès à un vaste choix de personnes. De plus, j’ai remarqué que l’application a amélioré son jeu en termes de sûreté et de sécurité, vous pouvez donc être un peu plus sûr que vous n’aurez pas besoin de gérer autant de robots ou de creeps que par le passé.

Bourdon

Permettez-moi de commencer par dire que j’ai eu quelques réussites dans ma vie amoureuse grâce à Bumble, et la chose qui me frappe le plus sur cette application est à quel point la plupart de mes rencontres ont été sûres et respectueuses. Pour cette seule raison, je pense que Bumble est une excellente option pour tous ceux qui débutent avec les applications, qui souhaitent sortir ensemble plus sérieusement ou qui veulent se sentir plus en contrôle de leur expérience de rencontre.

Coût: 34,99 $/mois pour Bumble Premium, 24,99 $/semaine pour Bumble Premium+ Meilleur pour: Ceux qui recherchent un pool de rencontres de meilleure qualité et sont prêts à investir dans la recherche d’une relation sérieuse.

Avantages

Voir qui vous a déjà aimé dans votre Beeline

Retours en arrière et extensions de correspondance illimités

Les likes et les profils sont affichés en priorité pour les membres Premium+

Filtres avancés pour affiner les profils qui vous sont présentés

Les abonnements payants de Bumble incluent des fonctionnalités très utiles telles que des likes illimités, votre « Beeline » (où vous pouvez voir tous ceux qui vous ont déjà aimé), un mode voyage, des retours en arrière illimités pour les glissements accidentels vers la gauche, des extensions illimitées pour les matchs qui ont expiré et des filtres de profil. afin que vous puissiez affiner les utilisateurs qui vous sont présentés. L’abonnement Premium+ est idéal si vous souhaitez sérieusement rencontrer un partenaire, car vos likes seront montrés aux autres en priorité, vous pourrez voir les utilisateurs tendances et votre profil est automatiquement amélioré aux heures de pointe de la journée.

Les inconvénients

Les femmes doivent toujours envoyer des messages en premier, ce qui ne fonctionne pas pour tout le monde

Des prix plus élevés pour l’adhésion

Plusieurs fonctionnalités payantes (comme les backtracks et les filtres de recherche) étaient gratuites

Une frustration que j’ai avec Bumble depuis un certain temps est que plusieurs des fonctionnalités les plus utiles disponibles dans les abonnements premium étaient gratuites. Je sais que c’est le cas de la plupart des applications, mais Bumble semble vraiment monétiser tous les avantages et fonctionnalités possibles, ce qui incite beaucoup moins les utilisateurs gratuits à rester fidèles à l’application. Les options permettant de revenir en arrière si vous avez accidentellement ignoré un utilisateur ou prolongé votre correspondance étaient autrefois proposées à tout le monde, et à un moment donné, certains filtres de profil étaient gratuits.

Le verdict

Si vous souhaitez utiliser plusieurs applications à la fois ou si vous avez un budget serré, 34,99 $ est un prix un peu élevé à payer pour accéder à certaines fonctionnalités payantes, et 24,99 $ par semaine pour l’abonnement Premium+ ne sont pas vraiment accessibles. Cependant, si vous utilisez uniquement Bumble et que vous souhaitez passer moins de temps à glisser et plus de temps à des rendez-vous avec des prétendants sérieux, Beeline, les filtres avancés et les fonctionnalités de retour en arrière et d’extension illimitées rendent cette expérience d’application de rencontres transparente.

Charnière

Si vous êtes (trop) sur TikTok comme moi, vous avez probablement réalisé que Hinge a vraiment fait sensation ces derniers temps. La base d’utilisateurs de l’application a semblé croître de façon exponentielle au cours des dernières années, et dans ma ville en particulier, elle est devenue l’une des rares plateformes les plus performantes. Le slogan de l’application est « conçu pour être supprimé » et, d’après mon expérience, cela sonne vrai. Hinge est une excellente option pour les personnes qui cherchent à avoir des rendez-vous et à quitter les applications, et leurs fonctionnalités premium peuvent accélérer ce processus.

Coût: 29,99 $/mois pour Hinge+, 49,99 $/mois pour HingeX Meilleur pour: Ceux qui souhaitent quitter les applications de rencontres et trouver un partenaire de qualité pour une relation sérieuse.

Avantages

Filtrer par préférences telles que les opinions politiques, boire/ne pas boire, les opinions sur les enfants, etc.

Envoi de likes illimités contre seulement cinq par jour

Les utilisateurs de HingeX sont automatiquement boostés et leurs likes sont prioritaires

Des « roses » supplémentaires à offrir à vos Standouts hebdomadaires

Les fonctionnalités de Hinge+ sont relativement standards par rapport à d’autres applications de rencontres, avec la possibilité de voir qui vous a aimé en même temps, d’envoyer des likes illimités et de définir des préférences si vous voulez que quelqu’un qui boive/ne boive pas, boive/ne boive pas. avoir des enfants, correspond à vos convictions politiques, etc. La version gratuite vous oblige à passer au crible les utilisateurs qui vous ont aimé un par un et ne vous autorise que cinq likes par jour, ce sont donc de très bons avantages pour un abonnement de 29,99 $.

Avec HingeX, votre profil est constamment amélioré pour être vu en premier, et vos likes sont également prioritaires. Selon l’équipe Hinge, les utilisateurs de HingeX ont trois fois plus de rendez-vous que ceux qui utilisent la version gratuite.

Les inconvénients

Certains utilisateurs ne sont pas satisfaits de l’algorithme de compatibilité

Les membres payants n’ont toujours pas un accès illimité à Standouts

Prix ​​​​considérable par rapport aux fonctionnalités proposées

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux expriment également leur frustration face à la fonctionnalité « Standouts » de l’application, et je suis d’accord. Il s’agit essentiellement de contrôler les profils les meilleurs et les plus compatibles en donnant un accès limité aux utilisateurs gratuits – et l’algorithme général, tout en swipant souvent, recommande les profils comme « les plus compatibles » qui sont tout sauf, même pour les membres payants.

Le verdict

Il va sans dire que 50 $, c’est beaucoup à dépenser chaque mois pour une application de rencontres, et même le coût inférieur de Hinge+ pourrait dissuader ceux qui ont un budget serré. Mais si vous êtes prêt à investir dans votre expérience de rencontres, Hinge+ et HingeX ont donné des résultats assez incroyables pour beaucoup de ses utilisateurs, donc je dirais que cela vaut vraiment la peine d’essayer si vous recherchez une application de rencontres qui « conçu pour être supprimé. »

OkCupidon

OkCupid a tendance à passer inaperçu, à mon avis. De toutes les principales applications de rencontres, j’aime le plus les fonctionnalités d’OkCupid. L’application encourage les utilisateurs à répondre à un tas de questions (il y en a des centaines disponibles) concernant leurs préférences en matière de rencontres, leurs valeurs sociopolitiques, leur style de vie, etc., puis vous met en contact avec d’autres…