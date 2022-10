Pour que l’étagère voyage, une vidéo sur Twitter montre trois astuces faciles pour plier une paire de jeans

Une excellente façon de vous faciliter la vie est d’apprendre quelques “astuces de vie”. Le terme est utilisé pour désigner des techniques qui facilitent les tâches quotidiennes telles que le nettoyage, le dépoussiérage, le pliage, l’emballage, l’aménagement des salles et plus encore. Ces techniques sont à la fois faciles à apprendre et rapides, ce qui les rend indispensables à notre quotidien. Une de ces vidéos montrant des façons plus simples de plier un jean est devenue virale sur Twitter.

3 façons de plier un jean pic.twitter.com/yXoXIED5P4 – TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT, PAS PLUS DUR (@footyandfails) 19 octobre 2022

La vidéo est sous-titrée avec une déclaration qui s’explique d’elle-même qui dit “3 façons de plier un jean”. La séquence commence par une femme qui sort un jean d’un tiroir. Elle commence alors à montrer la première façon de plier une paire de jeans qui est étiquetée comme “Pour une étagère”. Elle montre comment plier une paire de jeans pour une étagère dans ce segment. Le segment suivant intitulé “Pour le voyage” montre la femme pliant une paire de jeans pour la garder aussi compacte que possible à des fins de voyage. La troisième façon s’appelle “Pour un tiroir” et la femme montre comment plier et ranger une paire de jeans dans un tiroir dans ce dernier segment.

Noeud clinch amélioré pic.twitter.com/hfUKDL1fzM – TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT, PAS PLUS DUR (@footyandfails) 20 octobre 2022

Publiée par “WORK SMARTER NOT HARDER” sur la plateforme de microblogging le 19 octobre, la vidéo est devenue virale avec plus de 68,5k vues et plus de 1,8k likes. Le compte est connu pour publier des moyens aussi intelligents et faciles d’exécuter des tâches quotidiennes. La méthode la plus récente montre comment créer facilement une version améliorée d’un corps à corps.

Retirez le papier scotché sans le déchirer pic.twitter.com/J190xXVkiQ – TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT, PAS PLUS DUR (@footyandfails) 20 octobre 2022

Une autre vidéo qu’ils ont publiée montrait un moyen de retirer le ruban adhésif d’un papier sans déchirer le papier. Beaucoup plus de vidéos de faire les choses d’une manière plus simple et innovante peuvent être trouvées sur le compte Twitter. Si vous êtes quelqu’un qui vous demande de gagner du temps dans les tâches quotidiennes, ce compte est une visite incontournable pour vous.

