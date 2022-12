Pour promouvoir l’art durable, cet artiste nigérian crée des portraits à partir de tongs

À une époque où la production de déchets a atteint son apogée, l’art durable est l’un des moyens les plus innovants d’essayer de sauver la planète. L’art durable crée non seulement le meilleur de la ferraille, mais contribue également à réduire la quantité de déchets dans le monde. Un artiste nigérian se lance de manière innovante dans l’art durable. Il crée de l’art à partir de tongs, l’un des principaux produits qui contribuent à la pollution plastique dans le monde. L’artiste, Eugene Konboye, est un résident d’Abeokuta, au Nigeria.

Selon la vidéo officielle de la chaîne YouTube de l’agence de presse AFP, le Nigeria rejette chaque année 2 lakh tonnes de plastique dans l’océan Atlantique. Eugene se rend tous les jours dans son dépotoir à proximité pour récupérer les tongs jetées. Dans la vidéo, il suggère que les tongs sont un choix populaire de chaussures de tous les jours pour la classe à faible revenu.

Eugene a en outre révélé que lorsque les gens ont fini de les utiliser, ils les jettent. Alors que certains d’entre eux sont enterrés sous terre, certains sont jetés dans l’océan. Il suggère que les tongs enfouies dans le sol affectent les plantes et que celles de l’océan deviennent de la nourriture pour les poissons et affectent la vie marine.

Pour réduire la quantité de déchets, Eugène contribue sa part à l’environnement en réalisant des portraits en mosaïque des membres de la communauté villageoise à travers les pantoufles. Son processus implique quelques étapes qui sont – collecter les pantoufles, les mettre au soleil et à la pluie avant qu’Eugène ne les transporte dans son atelier, les trier en fonction des couleurs et des tons et enfin les couper pour créer le portrait.

L’AFP a également révélé que seule une fraction des déchets du Nigeria est recyclée, et il semble qu’Eugene soit l’un des plus grands contributeurs du pays à l’initiative – réduire, réutiliser et recycler. Le clip de l’interview a été vu par l’artiste lui-même, et il a remercié la nouvelle agence d’avoir mis son histoire en lumière.

