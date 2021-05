Pour Priti Patel, le travail acharné ne fait que commencer

Priti Patel est le genre de personnage déterminé et pragmatique qui a tendance à ébouriffer les plumes, c’est le moins qu’on puisse dire. Comme pour les récentes accusations d’intimidation et les perceptions de son comportement, pour lesquelles elle s’est excusée (en quelque sorte), ses déclarations sur l’immigration sont généralement controversées, voire divisantes, voire délibérément provocantes. Parfois, dit-elle, sa propre vision et les attaques qu’elle attire sont influencées par son propre passé en tant que fille d’une famille asiatique expulsée comme tant d’autres par le président Amin de l’Ouganda en 1972. Elle ne donne pas de quart. Elle tire un grand réconfort du référendum sur le Brexit de 2016 et des élections générales de 2019 comme mandat de mettre en œuvre ce qu’elle considère comme l’attitude du peuple à l’égard de la migration.

Cela ne veut pas dire que tout ce qui émane de son siège social est automatiquement mal orienté ou irréalisable. Le Brexit, la perte de sécurité pour les citoyens de Hong Kong et le flux de migrants traversant la Manche dans des dériveurs fragiles signifient que la politique d’immigration doit changer. Le nouveau plan d’immigration qu’elle a dévoilé semble suffisant pour occuper même son important tramway de fonctionnaires pendant quelques années. Elle a des propositions radicales, mais presque dissimulées sous la rhétorique dure sur les condamnations à perpétuité pour les passeurs de clandestins, Patel a sommairement abandonné la pierre angulaire de la politique d’immigration conservatrice au cours de la dernière décennie – l’objectif, peut-être atteint par hasard, de limiter la migration vers le Royaume-Uni vers le Royaume-Uni. « des dizaines de milliers ». Elle l’a enterré.