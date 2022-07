Pour préserver les emplois, le chef de l’UAW déclare que les usines de batteries de véhicules électriques doivent être syndiquées

Si le syndicat United Auto Workers ne peut pas organiser les travailleurs des nouvelles usines américaines de batteries de véhicules électriques (VE) qui fourniront les trois grands constructeurs automobiles de Detroit, l’avenir du syndicat serait sérieusement incertain.

Ray Curry, président des 372 000 membres de l’UAW, affirme que la représentation syndicale dans les usines de batteries est essentielle, étant donné que les principaux constructeurs automobiles misent leur avenir sur l’adoption généralisée des véhicules électriques.

“Ce sera la clé pour verrouiller ce type de nouvelle technologie”, a déclaré Curry dans une interview à l’Associated Press dimanche, la veille de la convention du syndicat à Detroit cette semaine. “Tout le monde dépend de ce qui se passe à l’issue de cette négociation.”

General Motors, Ford et Stellantis ont annoncé leur intention de construire sept usines américaines en coentreprise avec des fabricants de batteries – l’ancienne société s’apprête à en construire une au Canada à Windsor, en Ontario. Les usines devraient employer des milliers de personnes et fournir de l’énergie aux véhicules électriques qui, selon les constructeurs automobiles, représenteront jusqu’à la moitié de leurs ventes aux États-Unis d’ici 2030. Les véhicules électriques ne représentent désormais qu’environ 5 % du marché.

En mars, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ainsi que des représentants fédéraux et municipaux ont annoncé que Windsor, en Ontario, abritera une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques, un projet de coentreprise entre Stellantis et LG Energy Solution. (Mike Evans/CBC)

Au cours de la transition de plusieurs années des moteurs à combustion à l’électricité, a déclaré Curry, des milliers de travailleurs qui fabriquent maintenant des moteurs et des transmissions auront besoin d’emplois. Il a fait valoir que ces travailleurs devraient recevoir les meilleurs salaires de la chaîne de montage, maintenant autour de 32 $ US de l’heure, sans qu’aucun emploi ne soit perdu à cause du changement technologique.

Toute décision sur la représentation syndicale fera partie des négociations contractuelles avec les trois constructeurs automobiles qui débuteront l’été prochain.

Sam Abuelsamid, analyste de recherche chez Guidehouse Insights, a convenu qu’à mesure que les ventes de véhicules à essence diminuent et que les usines de batteries deviennent l’un des rares secteurs de croissance de l’emploi de l’industrie, l’UAW devra organiser ces usines s’il veut conserver les emplois. Moins de travailleurs, a-t-il noté, seront nécessaires pour construire des véhicules électriques, qui sont beaucoup plus simples à produire que les véhicules à moteur à combustion.

“Ils vont perdre beaucoup de membres, en particulier des usines de groupes motopropulseurs et d’autres usines de composants, et probablement aussi des usines d’assemblage”, a déclaré Abuelsamid à propos du syndicat.

Pour compliquer les choses, parce que les usines sont des coentreprises entre les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries, les deux sociétés peuvent différer sur la question de la représentation syndicale. GM, qui ouvrira la première des usines de batteries cet été à Lordstown, Ohio, a déclaré qu’il soutiendrait la représentation de l’UAW.

Un travailleur installe des batteries de voitures électriques à l’intérieur du magasin de batteries de l’usine d’automobiles électriques de VinFast à Haiphong le 7 avril 2022. Le syndicat représentant les travailleurs de l’automobile américains veut que les personnes employées dans les usines américaines nouvellement construites reçoivent des salaires similaires à ceux de la combustion -usines de fabrication de moteurs et traditionnelles. (Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

La question des emplois dans les véhicules électriques est si importante pour l’avenir de l’UAW que certains analystes du secteur prédisent des grèves contre les constructeurs automobiles une fois les contrats expirés en septembre 2023. Et parce que les constructeurs automobiles veulent que les coûts soient compétitifs par rapport aux usines de batteries non syndiquées, les grèves, si elles se produisent, pourraient courir longtemps.

Toute décision de grève reviendrait aux membres de l’UAW, a déclaré Curry. Le syndicat, a-t-il dit, pourrait conclure un accord avec un constructeur automobile “puis les autres s’aligneront tous”.

Curry a fait valoir que les coûts de main-d’œuvre ne représentaient qu’une petite partie des dépenses totales de batteries et que le paiement des salaires syndicaux laisserait toujours les nouvelles usines compétitives avec les usines de batteries non syndiquées.

Avec une inflation à son plus haut niveau en 40 ans, le syndicat cherchera à rétablir les augmentations de salaire en fonction du coût de la vie, qui ont été suspendues après la Grande Récession de 2008-2009 qui a frappé l’industrie automobile.

“Vous ne pouvez pas, pendant un accord de quatre ans, ne pas avoir d’augmentation de salaire et maintenir votre pouvoir d’achat”, a déclaré Curry.

Lorsque les travailleurs de l’UAW chez John Deere ont obtenu des augmentations du coût de la vie l’année dernière après une grève d’un mois, a déclaré Curry, cela a suscité l’intérêt des travailleurs de l’industrie automobile et d’autres industries.

Le syndicat tente également d’organiser les travailleurs des usines du sud dirigées par des constructeurs automobiles basés dans d’autres pays. Et Curry a déclaré qu’il envisageait des startups de véhicules électriques et essayait toujours d’organiser l’usine de Tesla à Fremont, en Californie.

L’UAW, a-t-il dit, a des recruteurs sur de nombreux sites, y compris dans les usines Nissan et Volkswagen dont les travailleurs ont rejeté de justesse la représentation syndicale au cours des dernières années. Curry a refusé de dire où le premier vote pourrait avoir lieu.

L’UAW organise des élections à la suite d’un scandale

Lors du congrès de cette semaine, les délégués désigneront des candidats pour toutes les hautes fonctions du syndicat, qui seront élus cet automne. Dans le passé, les délégués au congrès de quatre ans choisissaient les officiers. Mais l’année dernière, les membres ont voté pour des élections directes à la suite d’un scandale de corruption et de détournement de fonds qui a envoyé deux anciens présidents de l’UAW et d’autres responsables syndicaux en prison.

Curry, nommé l’année dernière pour remplacer un président sortant, dit qu’il se présentera et qu’il devra faire face à l’opposition.

Pour éviter une prise de contrôle fédérale après le scandale, le syndicat a accepté des réformes financières et un contrôleur nommé par le tribunal pour superviser ses opérations. La semaine dernière, l’observateur, Neil Barofsky, a accusé les dirigeants de l’UAW d’avoir dissimulé l’inconduite d’un fonctionnaire et de ne pas avoir mis en place de contrôles financiers appropriés. La conduite du syndicat a interféré avec la capacité du moniteur à faire son travail, a écrit Barofsky.

Ses affirmations ont soulevé des questions quant à savoir si le syndicat s’est réformé comme il l’a annoncé. Barofsky a écrit qu’il avait envoyé deux cas au procureur américain à Detroit pour enquête.

Curry a admis que Barofsky aurait dû être informé de l’inconduite plus tôt et a déclaré que le syndicat avait embauché un nouvel avocat de haut niveau. En outre, a-t-il noté, son cabinet d’avocats externe ne traite plus avec le contrôleur. Il a déclaré que le syndicat avait tenté de réinitialiser sa relation avec Barofsky et blâmé, en partie, une mauvaise communication.

“Ce que nous lui avons demandé maintenant”, a déclaré Curry, “c’est que s’il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne correspond pas, et que vous avez une question à ce sujet, veuillez nous en informer car nous ne voudrions pas l’entendre. six mois plus tard dans le cadre d’un rapport.”

Barofsky a également affirmé que le syndicat n’avait pas mis en place de contrôles nécessitant des budgets pour les conférences internes. Il n’a pas non plus de limites sur les dépenses pour les boissons, les dîners et d’autres éléments de ligne.

Curry a déclaré que ces garanties arrivent, affirmant qu’il faut du temps pour adopter toutes les réformes pendant que le syndicat gère les négociations contractuelles, l’organisation et d’autres questions.

“Toutes ces choses ne peuvent pas arriver du jour au lendemain”, a-t-il déclaré. “Mais je peux vous assurer que nous travaillons pour nous assurer qu’ils se produisent.”