Pour Pierre Poilievre, le conflit semble être le point central

Un certain nombre de conflits sont inhérents à la démocratie – particulièrement dans un système politique qui met en évidence la loyale opposition de Sa Majesté. Et l’hyperbole existe probablement depuis aussi longtemps que les humains sont capables de communiquer.

Mais est-ce qu’un homme politique canadien de mémoire récente a adopté le conflit rhétorique avec autant d’enthousiasme que Pierre Poilievre ?

Pour le chef conservateur, il ne semble pas y avoir d’exagération. Et il semble penser que cela vaut presque toujours la peine de passer à l’attaque.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse sur la Colline du Parlement en août, il a utilisé le mot « désastreux » à plusieurs reprises. Il a déclaré que Chrystia Freeland était « incompétente et discréditée » et la considérait comme « la pire ministre des Finances du Canada ». Il a déclaré que le ministre du Logement, Sean Fraser – que Poilievre avait précédemment décrit comme « le pire ministre de l’Immigration de l’histoire du Canada » – avait « détruit » le système d’immigration dans son précédent portefeuille. Il a qualifié le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, de « fou ».

Il a déclaré que le gouvernement avait déclenché « le crime et le chaos » à travers le pays. Adepte de l’allitération, Poilievre a également accusé les libéraux de propager « la drogue et le désordre », « la mort et la destruction » et « l’enfer du logement ». Il a déclaré que la taxe fédérale sur le carbone constitue une « menace existentielle pour notre économie et notre mode de vie » et affirme qu’elle conduira à « une faim et une malnutrition massives ». En novembre dernier, il a qualifié la mise à jour économique du gouvernement de « schéma dégoûtant « .

En avril, Poilievre était éjecté de la Chambre des communes après avoir refusé de retirer sans condition son utilisation du terme « farfelu » pour décrire le premier ministre Justin Trudeau.

Au lieu d’être réprimandés, Poilievre et ses collègues conservateurs ont adopté ce terme pour décrire les politiques et les idées avec lesquelles ils ne sont pas d’accord. (Après n’avoir pas été utilisé plus de trois fois à la Chambre au cours d’une année donnée entre 1994 et 2023, le mot « wacko » a jusqu’à présent été prononcé 79 fois à la Chambre en 2024 .)

Le chef conservateur a décrit Trudeau et le chef du NPD, Jagmeet Singh, sont qualifiés de « fous délirants absolus » et de « fous idéologiques ». Il a suggéré que le Premier ministre est un « marxiste « .

Après que le NPD a déclaré qu’il n’appuierait pas une motion conservatrice de censure à l’égard du gouvernement le mois dernier, Poilievre a déclaré que le chef du NPD, Jagmeet Singh, était « un imposteur, un imposteur, un fraudeur et un menteur ».

En août, le leader conservateur à la Chambre, Andrew Scheer, a sans doute poussé les choses encore plus loin lorsqu’il a libéré une vidéo comparant Trudeau à Joseph Staline et Mao Zedong deux dictateurs meurtriers.

Mais les piques de Poilievre ne sont pas réservées à ses collègues politiques.

Cela ressort clairement de ses attaques contre dirigeants chez Bell Canada (malgré les échecs d’un récent reportage de CTV). Mais le bruit généré par ce maelström a étouffé l’attaque tout aussi remarquable du Parti conservateur contre les membres du parti. Organe consultatif Net Zero (NZAB), un groupe d’experts créé par le gouvernement fédéral en 2022 pour fournir des conseils indépendants sur la politique climatique.

Il y a deux semaines, le NZAB a publié deux rapports sur les progrès du Canada vers l’atteinte de son objectif d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et les réductions d’émissions que le Canada devrait viser au cours de la prochaine décennie.

Lorsqu’on leur a demandé une réponse, les conservateurs ont déclaré qu’il n’était «pas surprenant que des bureaucrates à la tête pointue, nommés par Trudeau et membres de faux organismes consultatifs, exigent des politiques plus sévères qui nuiront davantage aux Canadiens».

«Le Canadien moyen s’en fiche»

Les observateurs et les participants se plaignent depuis de nombreuses années et à intervalles réguliers du manque de civisme et de la partisanerie excessive dans la politique canadienne. Les propres mots de Poilievre suggèrent qu’il n’est pas du genre à partager ces inquiétudes.

« Je pense que le Canadien moyen s’en fiche si les sentiments d’un politicien sont blessés à cause d’un mot méchant », m’a-t-il dit dans un entretien en 2014.

« Je pense que ce qu’il y a de formidable au Parlement, c’est qu’il rassemble un groupe extrêmement diversifié de personnes qui ont des points de vue différents, et tous ces points de vue s’affrontent sur le parquet de la Chambre des communes et seuls les meilleurs survivent à long terme. «

Vous pouvez voir les fondements philosophiques de son approche actuelle dans ces commentaires. Mais il a mis un point encore plus fin sur sa vision du monde dans une entrevue avec la Gazette de Montréal plus tôt cette année.

« Je pense que nous avons été trop polis pendant trop longtemps avec notre classe politique », a-t-il déclaré.

Poilievre pourrait dire que ses paroles ne font plus que refléter les véritables sentiments de nombreux Canadiens et la réalité de la vie au Canada. Mais son approche du débat politique tend également à déplacer la responsabilité vers ses opposants. Chaque fois que les ministres du gouvernement suggèrent que l’état du pays est loin d’être post-apocalyptique, les conservateurs déplorent que les libéraux nient l’existence des problèmes.

Si Poilievre envisageait d’apporter des changements radicaux à la politique fédérale, il serait également utile à ses objectifs d’établir d’abord que le statu quo est un désastre absolu. (Sur ce point, Poilievre bénéficie actuellement du soutien d’une légion de commentateurs médiatiques.)

La politique de Poilievre n’est pas que pessimiste. Une des premières publicités du Parti conservateur le présentait comme un père de famille aimant. Dans la dernière publicité télévisée de son parti, le chef conservateur évoque sa volonté d’« unir » les Canadiens. Mais dans la même publicité, il se plaint également indirectement des « obsessions éveillées » qui « déshonorent notre histoire, détruisent notre éducation, dégradent notre armée, divisent notre peuple ».

Poilievre est un populiste moderne celui qui dirige explicitement la colère du public contre les « élites ». Mais il semble aussi s’épanouir plus généralement en ayant des adversaires et des ennemis contre lesquels se battre.

Cela s’étend aux individus et aux institutions qui seraient normalement considérés comme extérieurs ou au-delà de la mêlée politique. Son esprit partisan semble s’opposer à l’idée selon laquelle certaines personnes pourraient être considérées comme existant en dehors ou au-dessus de la politique partisane.

En revenant à sa course à la direction du Parti conservateur en 2022, la liste de ceux que Poilievre et son parti ont attaqués ou avec lesquels ils se sont affrontés comprend les gouverneur de la Banque du Canada le Forum économique mondial le Président de la Chambre des communes le maires de plusieurs villes et villages , journalistes de CBC et de la Presse Canadienne , universitaires et experts politiques .

Dans le cas de Bell, Poilievre a laissé entendre que les dirigeants de l’entreprise étaient consciemment opposés à lui parce que ses opinions sur l’industrie des télécommunications entrent en conflit avec leurs intérêts commerciaux.

Un homme politique pour l’économie de l’attention

Il semble prudent de supposer que l’approche de Poilievre ne changera pas beaucoup s’il devient premier ministre ou quand il devient premier ministre. En tant que ministre du gouvernement conservateur de Stephen Harper en 2014, il a attaqué le directeur général des élections qui n’était pas d’accord avec le projet de loi parrainé par Poilievre. Son récent adoption de la clause dérogatoire suggère qu’un affrontement avec les tribunaux (et les juristes) est inévitable si les conservateurs forment le gouvernement après les prochaines élections.

Mais il est également possible que le style combatif de Poilievre soit particulièrement adapté au moment.

Poilievre est peut-être particulièrement sensible à un électorat mécontent, à une culture en ligne qui valorise les opposants « propriétaires » et à une « économie de l’attention » où l’information (bonne et mauvaise) circule librement et où la concurrence pour attirer l’attention et les oreilles est féroce. Aujourd’hui plus que jamais, les voix les plus dramatiques se font entendre et les conflits font vendre.

Il est juste de se demander où mène ce genre de politique. Poilievre pourrait affirmer que cela ne fait que permettre aux meilleures idées de survivre et de servir le public. Mais il n’est pas difficile d’imaginer comment une mentalité qui ne voit que des amis et des ennemis pourrait conduire à une plus grande polarisation – et finalement à un dysfonctionnement.

La leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, se lève pendant la période des questions, le jeudi 26 septembre, à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Les libéraux ont semblé récemment motivés à imiter l’approche de Poilievre en matière de rhétorique politique – a récemment déclaré la leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould. décrit Poilievre comme un « fraudeur ».

Lors d’une récente conférence de presse pour défendre les politiques de tarification du carbone du gouvernement libéral, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, s’est tourné vers les sombres avertissements de Poilievre concernant une catastrophe imminente.

« Je dirais que certains des termes colorés les plus récents qu’il a utilisés à propos de choses comme ‘l’hiver nucléaire’ sont tout simplement ridicules et ne conviennent pas à un leader dans un pays majeur du G7 », a déclaré Wilkinson.

Après avoir formulé son point de vue sur les propos de Poilievre en termes plutôt distingués, Wilkinson a ensuite décidé de le formuler plus simplement :

« Ils sont stupides. »