Pour passer à 7-0, le n°11 BYU a trouvé une nouvelle façon de gagner

PROVO — Tout au long de la saison, l’entraîneur-chef de BYU, Kalani Sitake, a parlé de faire des « déclarations » à chaque match de la campagne 2024.

Cela a commencé avec la déclaration 1, lorsque les Cougars ont dominé le FCS Southern Illinois jusqu’à la déclaration 6 avec une victoire à domicile contre l’Arizona avec le « Big Noon Kickoff » de Fox en ville.

Alors, quelle a été la « déclaration » des Cougars après la victoire à couper le souffle 38-35 de vendredi soir contre Oklahoma State ?

« La déclaration 7 était la suivante : c’est une bonne victoire d’équipe », a déclaré Sitake après avoir dansé dans un vestiaire de célébration après que son équipe se soit améliorée à 4-0 dans le Big 12. « Je ne peux pas rester là et dire qu’une phase sur trois était la clé, mais tous les trois sont restés ensemble et ont finalement trouvé un moyen de gagner.

« Nous avons commis des erreurs, et cela fait deux erreurs (sur les interceptions de Jake Retzlaff), mais nous avons réussi à trouver un moyen d’y parvenir. Nous allons nous amuser et en profiter. C’est un énorme accomplissement là où ils en sont en ce moment. Mais, mec, on ne peut rien prendre à la légère, et ce n’est pas ce que nous avons fait, mais nous savons que nous allons faire de notre mieux. »

Dans une saison où BYU (7-0, 4-0 Big 12) s’est appuyé sur une défense du top 25 pour forcer les revirements et arrêter les adversaires, l’unité de deuxième année du coordinateur défensif Jay Hill qui a mené le pays en défense efficace contre les passes avait l’air surprenante. mortel.

Rythmé par le meilleur match de la saison du lauréat en titre du Doak Walker Award Ollie Gordon II, Oklahoma State (3-4, 0-4 Big 12) a donné à BYU tout ce qu’il pouvait gérer – et plus encore – en accumulant 421 verges en attaque. Cela comprenait 107 verges et deux touchés sur les jambes de Gordon, qui a également capté deux passes pour 20 verges et un score.

Alan Bowman, qui était sur le banc pour le premier quart-arrière partant Garret Rangel, est entré en réserve pour lancer 85 verges et un touché – celui-ci étant une frappe de 6 verges contre Brennan Presley avec 1:13 à jouer, ce qui a donné aux Cowboys un 35. -31 avance.

Oklahoma State a découpé la défense de BYU sur le drive, convertissant deux quatrièmes essais au cours d’une course de 17 jeux et 76 verges en plus de huit minutes et convertissant 9 troisièmes essais sur 13 au total.

Les Cougars ont éliminé les Cowboys à deux reprises, lors du deuxième match consécutif de Tanner Wall avec une interception et du premier en carrière de Tommy Prassas, pour faire une partie de ce que la défense chaotique et dévastatrice fait aussi bien ou mieux que n’importe quelle équipe du pays. Les 10 points à retenir de BYU au cours de la saison se classent derrière Cal, Iowa State et San Jose State.

L’offensive en a également profité, convertissant 11 revirements forcés au total en 69 points cette saison.

Mais la dernière victoire de BYU ne s’est pas résumée à un chef-d’œuvre défensif. Les 38 points marqués sont à égalité au deuxième rang des Cougars contre un adversaire FBS, derrière seulement les 41 de la semaine dernière contre les Wildcats qui incluaient le choix six d’Isaiah Glasker pour sceller la marge finale.

Le receveur large de BYU, Darius Lassiter, fait une capture devant le cornerback de l’Oklahoma State Korie Black (2) et la sécurité Parker Robertson (8) dans la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA, le vendredi 18 octobre 2024, à Provo, Utah. (Photo : AP Photo/Spenser Heaps)

Les 35 points accordés constituent un sommet pour la saison, 7 points de plus qu’une victoire sur la route 34-28 contre Baylor.

« Nous croyons les uns dans les autres dans les trois phases », a déclaré Wall. « Les gars qui ne jouent pas croient en ceux qui jouent toute la semaine. Le niveau de confiance dans cette équipe est très élevé. Nous attendons beaucoup de nous aussi. Je nous aide à espérer gagner. Tout le monde achète dans leur rôle. C’est finalement ce qui nous permet de mettre en place des entraînements en fin de match comme ça.

Vendredi soir, chaque point marqué par BYU provenait d’un joueur offensif (ou botteur), y compris deux touchés au sol sur les 120 verges, un sommet en carrière de LJ Martin, un autre de Retzlaff, le touché gagnant à Darius Lassiter dans le cadre de son BYU- un match de 129 verges et un autre grâce à Keelan Marion.

Alors que la défense de BYU a renforcé l’offensive pendant la majeure partie de la saison, vendredi était l’occasion pour Retzlaff and Co. de rendre la pareille.

« C’était un combat de chiens », a déclaré Glasker, qui a terminé deuxième de l’équipe avec huit plaqués, ainsi qu’un plaquage pour défaite contre Gordon. « Nous savions qu’à la mi-temps, nous devions revenir en force. »

Sept matchs après, non. 21 Oklahoma State a gardé BYU en dehors des séries éliminatoires avec une victoire de 40-34 en double prolongation à Stillwater, les Cougars ont compris à quel point ils avaient grandi avec leur première victoire contre les Cowboys en quatre essais.

Et ils ont fait une autre déclaration huit jours avant un voyage en Floride pour affronter l’UCF (13h30 MDT, ESPN).

« Nous avions besoin que notre défense se réveille un peu », a déclaré Glasker. « Lors de la défaite la saison dernière contre l’OSU, ils nous ont fait perdre notre éligibilité au bol. Nous voulions donc cette victoire. »